الأرصاد: أمطار على عدد من المناطق

(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول مع زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية والقصيم وتكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض ، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة .
في حين تبقي درجات الحرارة الصغرى في الأنخفاض على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم . ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
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