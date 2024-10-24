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الأرصاد: أمطار على عدد من المناطق

10/24/2024 4:38:29 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول مع زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية والقصيم وتكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض ، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة .
في حين تبقي درجات الحرارة الصغرى في الأنخفاض على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم . ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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