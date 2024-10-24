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نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل قازان لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس

10/24/2024 4:38:29 AM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة قازان الروسية، لترؤس وفد المملكة في قمة بريكس بلس 2024 في روسيا، كدولة مدعوة للانضمام للمجموعة. ولدى وصول سموه إلى مطار قازان الدولي أقيمت مراسم استقبال رسمية.

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