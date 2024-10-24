وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لمساعدة الشعب اللبناني

(MENAFN
- Al Watan)
وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.
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