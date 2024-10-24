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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لمساعدة الشعب اللبناني

10/24/2024 4:38:28 AM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

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