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ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4 % خلال أغسطس 2024

10/24/2024 4:38:28 AM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية "شاملة إعادة التصدير" خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 27.5 مليار ريال، مقابل 25.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة 7.4%، وذلك وفقاً لنتائج نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس 2024.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 65.3 مليار ريال، مقابل 77.3 مليار خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 12.0 مليار ريال، وبنسبة 15.5%.
وأظهرت نتائج النشرة عن انخفاض لصادرات السلعيَّة خلال شهر أغسطس عام 2024م، حيث بلغت 92.8 مليار ريال، مقابل 102.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 10.1 مليار ريال، وبنسبة 9.8%.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2024م 64.8 مليار ريال، مقابل 67.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريال، وبنسبة 3.9%.

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