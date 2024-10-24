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القمر يتعامد على الكعبة المشرفة ..غدًا الجمعة

10/24/2024 4:38:28 AM
(MENAFN- Al Watan) تشهد سماء مكة المكرمة يوم غدٍ الجمعة، تعامد القمر على الكعبة المشرفة وهو التعامد الثاني والأخير هذا العام. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل لحظة التعامد عند الساعة 07:07 صباحًا، وسيكون على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة المكرمة ومضاء بنسبة 41.8 % وعلى مسافة 395.321 كيلومترًا بالتزامن مع شروق الشمس التي ستكون على ارتفاع 9 درجات لحظة التعامد.
وبيّن، أن ظاهرة التعامد أو ما يسمى بـ "التسامت" من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من مناطق عدة حول العالم.
وأشار أبو زاهرة، إلى أن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام السماوية نادرًا ما يكون الميل مطابقًا تمامًا مع عرض الكعبة المشرفة حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة، لذلك لا يستخدم التعامد لتحديد اتجاه القبلة لكل المناطق القريبة من مكة المكرمة التي تشمل الطائف وجدة أما المدن البعيدة فلا تتأثر بذلك، مضيفًا أن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في الدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.
ولفت إلى أن المختصين يستخدمون لتحديد اتجاه القبلة لحظة تعامد القمر بعض الأدوات الفلكية المعروفة مثل المنظار الفلكي أو جهاز للمساحة للحصول على نتائج علمية تؤكد دقة التجربة، مبينًا أنه بعد وقت التعامد سيظل القمر مشاهدًا في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب في الأفق الشمالي الغربي مع شروق شمس الأربعاء. يذكر أن ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض متغير ضمن 5 درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى 0.5 درجة وإن كانت قليلة الحدوث مقارنة مع عدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورة في السنة حول الأرض.

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