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الهيئة العامة للعقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 39 حيًا بمدينة الرياض والمدينة المنورة

10/24/2024 4:38:28 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (90804) قطع عقارية لـ (37) حيًا بمدينة الرياض، و (3038) قطعة عقارية في أجزاء من أحياء القبيبة وأبو سدر بالمدينة المنورة ابتداءً من 24 نوفمبر 2024م، وحتى نهاية يوم 27 فبراير 2025م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة الرياض: (جزء من حي الخير، والسويدي، وسلطانة، والدريهمية، والمعذر، والشرفية، وأم الحمام الشرقي، وأم الحمام الغربي، والبديعة، والعريجاء، والعمل، وثليم، والفوطة، وسكيرينة، ومنفوحة، ومعكال، وأم سليم، والعود، واليمامة، والوسيطا، وسلام، والوشام، وجبرة، والبطيحا، وعتيقة، والصالحية، والدويبة، والقرى، والشميسي، وغبيرا، وصياح، والجرادية، والمرقب، والدحو، ومنفوحة الجديدة، والديرة، والرفيعة)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية ، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

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