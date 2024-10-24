كيف يستفيد قطاع الملابس الجاهزة من دخول الاستثمارات الأجنبية؟

MENAFN - Al-Borsa News) يشهد قطاع الملابس الجاهزة فى مصر تطوراً ملحوظاً مع دخول شركات من دول تركيا والهند وسوريا، الأمر الذى يسهم فى تحسين جودة المنتجات، ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة، وزيادة حجم الصادرات.

التقى حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخراً، لين يون فنج، رئيس المجلس الصينى لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين فى مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.

موضوعات3 نوفمبر.. بدء تسليم الدفعة الأولى من أراض“الرابية” بمدينة الشروق الحكومة تعد استراتيجية متكاملة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واردات مصر من مستلزمات إنتاج الأحذية تتراجع 40% بفعل الاستثمارات المحلية

وتتطلع 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة فى مجالات الصناعات النسيجية كالغزل والصباغة والطباعة لإنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن جميع مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بـ300 مليون دولار.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنَّ السوق المصرى بصدد استقبال عشرات الشركات الجديدة من الهند وتركيا وسوريا؛ لإقامة مصانع فى مصر، للاستفادة من العمالة الرخيصة والموقع الجغرافى الداعم لنمو صادراتهم.

وقال ربيع تيسير، رئيس مجلس إدارة شركة سارتى تكس السورية لتصنيع الملابس الجاهزة، إن شركته اتجهت للاستثمار فى السوق المصرى؛ لما تتمتع به مصر من مقومات من انخفاض الأيدى العاملة ودعم الصادرات، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع أفريقيا بجانب اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وهو ما يعطى للشركة امتيازات للتصدير من دون جمارك.

وأضاف أن الفرص المتاحة فى السوق المصرى دفعت الشركة للتوسع عبر تدشين مصنع جديد لها على مساحة 10 آلاف متر مربع فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بحجم استثمارات 50 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 50 ألف قطعة شهرياً.

وأوضح أن ((سارتى تكس)) تأسست عام 1998م فى سوريا ثم نقلت استثماراتها عام 2013 إلى مصر وأسست مصنعاً لها بالعبور بشراكة مصرية سورية، وأسست مصنعاً آخر فى مدينة العاشر من رمضان، الأول على مساحة ألف متر مربع والثانى على مساحة 1200 متر ويصل حجم إنتاجهما سنوياً إلى مليونى قطعة.

وأوضح أن الشركة تسعى لرفع الحصة التصديرية إلى 70% من إجمالى الإنتاج إلى دول أوروبا، ومنطقة الخليج، وبعض دول أفريقيا وتدعم خطة الوصول بالقيمة التصديرية إلى 180 مليون دولار بنهاية العام المقبل.

أشار إلى أن تلك الخطة ستتحقق بالتعاون مع 100 مصنع متعثر فى القطاع عن طريق إمدادها بالمواد الخام وتسويق كامل الإنتاج تحت العلامة التجارية للشركة فى السوق المحلى والتصديري، منوها

بأنه لولا الامتيازات التى تقدمها مصر للشركات لما خططت للتوسع بهذا الشكل.

وأشار إلى وجود عدد من الشركات السورية لا يقل عن 3 شركات تدرس الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية تمهيداً لنقل استثماراتها.

وتستهدف شركة أكاى التركية للملابس الجاهزة، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه بشكل تدريجى حتى نهاية عام 2030، ضمن استراتيجية الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.

قال سامى سقالة، المدير العام للشركة إنَّ الشركة ستنشئ مصنعاً جديداً ضمن الخطة التوسعية داخل منطقة بورسعيد الحرة، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بهدف تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

لفت إلى أن الحكومتين المصرية والتركية تتعاونان بشكل قوى لتسهيل تبادل المنتجات والمواد الخام، الأمر الذى ساعد على تحسن أوضاع الشركات التركية فى السوق المصرى، وجعل مصر قِبلة المستثمرين الأتراك الراغبين فى إقامة مشروعات نسيجية فى القاهرة.

وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة ((تى آند سي)) للملابس الجاهزة، إن الشركات الأجنبية تستحوذ على نسبة لا تقل عن 50% من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة سواء بالشراكة مع مستثمرين محليين أو استثمارات أجنبية فقط.

أضاف لـ((البورصة))، أن السوق المحلى بحاجة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية لعدة أسباب أهمها مواكبة التكنولوجيا العالمية فى صناعة الملابس الجاهزة؛ لأن 60% من المصانع لا تتناسب تكنولوجيا المعدات بها مع المتغيرات العالمية، ما يقل من التنافسية وزيادة نسب الصادرات.

وأوضح أنه يجب أن تتركز الاستثمارات الأجنبية فى دفع نسب صادرات القطاع التى لا تتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، ولا تقارن تلك النسب مع الدول المصدرة لمصر مثل تركيا التى تسجل صادراتها من الملابس نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وذكر، أن 50% من استثمارات شركة ((تى آند سي)) استثمارات تركية، وتصدر الشركة 100% من إنتاجها للخارج، كما تمتلك قاعدة واسعة من الخبرات الأجنبية داخل مصانعها للقدرة على زيادة تنافسية وفتح أسواق تصديرية جديدة وتدريب العمالة.

وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن دخول الاستثمارات الأجنبية الجديدة لقطاع الملابس الجاهزة من شأنه أن يرفع قيمة وحجم الصادرات، وتوفير فرص عمل جيدة.

أضافت لـ((البورصة))، أن المجلس التصديرى يضم شركات ملابس من جنسيات مختلفة أبرزها؛ تركية وهندية وسورية تتميز سنوياً بمعدلات نمو مرتفعة فى قيمة صادراتها، والقدرة على دخول أسواق تصديرية جديدة، والمشاركة فى البعثات التجارية التى ينظمها المجلس.

وذكرت، أن الاتفاقيات التجارية عامل مهم لجذب شركات الملابس الأجنبية الراغبة فى زيادة حجم صادراتها لبعض الدول، والحصول على إعفاءات تؤهلها لزيادة حجم صادراتها وتيسير استيراد الخامات.

وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة لتسجل نحو 1.08 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2024 مقابل نحو 912 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19% بحسب بيانات المجلس التصديرى للقطاع.

وطالب سمير فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، بتوجيه الحكومة استثمارات شركات الملابس الأجنبية فى قطاع الصناعات المغذية أهمها القماش، لتقليل واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج سنوياً، ونقل خبرة التصنيع للسوق المحلى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن السوق المحلى من الأسواق التى ترحب بالاستثمارات فى قطاع مستلزمات الإنتاج، لتعميق المنتج المحلى والحصول على الامتيازات التى تمنحها الدولة للمصانع.

وذكر، أن نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية للعمالة المصرية أحد أكثر احتياجات المصانع فى مصر للقدرة على رفع جودة المنتجات وتحقيق التنافسية.

وقال حمدى أبوالعينين رئيس جمعية منتجى الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن شركات الملابس الأجنبية داخل المناطق الحرة والصناعية تمتلك مهارة تصديرية وهو ما تحتاج له الشركات المصرية.

أضاف لـ((البورصة))، أن شركات الملابس الجاهزة التركية التى تقام حالياً فى المناطق الصناعية من شأنها أن تساعد على تشغيل وتوفير فرص عمل ونقل خبرات التصنيع للعمالة المصرية من خلال البرامج والتدريبات التى تخصها فى بداية التعيين.

وذكر أن جذب الشركات الأجنبية يحتاج لبعض الحوافز لتحقيق التنافسية مثل توفير الأراضى للمستثمرين فى أسرع وقت ممكن، وتوفير حوافز ضريبية فى بداية إنشاء المشروع على أن تدفع لاحقاً بعد بدء الإنتاج بوقت محدد، وإعطاء حوافز تصديرية للمصنعين.