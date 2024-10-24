((إيليت الصفوة)) لمنتجات البلاستيك تستهدف 40 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة إيليت الصفوة للمنتجات البلاستيكية تحقيق مبيعات بقيمة 40 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 25 مليون جنيه عام 2023.

وقالت هند محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تستهدف الوصول بحجم طاقتها الإنتاجية إلى 20 ألف طن من مختلف المنتجات البلاستيكية بنهاية العام الجارى مقابل 12 ألف طن بنهاية 2023.

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أضاف أن الشركة تعتمد بنسبة أكثر من 90% على مستلزمات إنتاج مستوردة لعدم وجود بديل لها فى السوق المحلى، وهو ما انعكس على زيادة أسعار المنتجات البلاستيكية بشكل مستمر بعد ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة وصلت لأكثر من 20%.

وأوضحت أن الشركة تخصص من 5 إلى 10% من طاقتها الإنتاجية للتصدير إلى بعض الدول العربية منها السعودية والإمارات وقطر.

وذكرت أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها بداية من 2026 مع فتح أسواق تصديرية فى بعض دول أفريقيا بجانب دول الخليج.

وسجلت صادرات منتجات البلاستيك واللدائن خلال عام 2023 نحو مليار و750 مليون دولار مقابل 2.461 مليار دولار خلال 2022 بحسب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.