((إيليت الصفوة)) لمنتجات البلاستيك تستهدف 40 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة إيليت الصفوة للمنتجات البلاستيكية تحقيق مبيعات بقيمة 40 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 25 مليون جنيه عام 2023.
وقالت هند محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تستهدف الوصول بحجم طاقتها الإنتاجية إلى 20 ألف طن من مختلف المنتجات البلاستيكية بنهاية العام الجارى مقابل 12 ألف طن بنهاية 2023.
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أضاف أن الشركة تعتمد بنسبة أكثر من 90% على مستلزمات إنتاج مستوردة لعدم وجود بديل لها فى السوق المحلى، وهو ما انعكس على زيادة أسعار المنتجات البلاستيكية بشكل مستمر بعد ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة وصلت لأكثر من 20%.
وأوضحت أن الشركة تخصص من 5 إلى 10% من طاقتها الإنتاجية للتصدير إلى بعض الدول العربية منها السعودية والإمارات وقطر.
وذكرت أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها بداية من 2026 مع فتح أسواق تصديرية فى بعض دول أفريقيا بجانب دول الخليج.
وسجلت صادرات منتجات البلاستيك واللدائن خلال عام 2023 نحو مليار و750 مليون دولار مقابل 2.461 مليار دولار خلال 2022 بحسب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.
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