صندوق النقد: كيف يمكن لإدارة توقعات التضخم مساعدة الاقتصادات تحقيق الهبوط سلس؟

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ التضخم حول العالم فى العام الماضى أعلى مستوياته على مدار عدة عقود؛ ورغم تراجع التضخم الكلى على نحو مطرد، فإنَّ مقاييس التضخم الأساسى ـ التى تستبعد الغذاء والطاقة ـ تثبت أنها أكثر لزوجة فى العديد من الاقتصادات، كما ارتفع نمو الأجور.

وتسهم التوقعات بشأن التضخم فى المستقبل بدور رئيسى فى دفع عجلة التضخم؛ نظراً إلى أن تلك الآراء تؤثر على القرارات المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار والتى قد تؤثر بدورها على الأسعار والأجور فى الوقت الحالى.

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وأصبح التوصل للطريقة المُثلى لتوفير ركيزة معلومات أفضل لآراء الناس عن التضخم اعتباراً ذا أهمية أكبر فى ظل المخاوف التى أثارتها طفرة الأسعار من احتمال ترسخ التضخم.

ويتناول أحد الفصول التحليلية فى آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى بالبحث كيفية تأثير التوقعات فى التضخم والمجال المتاح أمام السياسة النقدية للتأثير على هذه التوقعات بغية تحقيق ((هبوط سلس))، أى السيناريو الذى يقوم من خلاله البنك المركزى بإعادة التضخم إلى مساره المستهدف من دون التسبب فى حدوث هبوط عميق فى النمو والتوظيف.

أظهرت مسوح المتنبئين المحترفين أن توقعات التضخم على مدار الاثنى عشر شهراً التالية ـ أى التوقعات قريبة المدى ـ بدأت رحلة صعود مطرد فى عام 2021 فى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء، ثم تسارعت فى العام الماضى مع ازدياد زخم زيادات الأسعار الفعلية.

غير أن توقعات التضخم على مدى خمسة أعوام فى المستقبل ظلت مستقرة، مع ثبات متوسط المستويات السائدة عموماً فى حدود أهداف البنوك المركزية.

وفى الآونة الأخيرة، تبدو توقعات التضخم على المدى القريب وقد تجاوزت المنعطف الحرج وبدأت فى التحول نحو مسار هبوطى تدريجى.

وبعيداً عن عالم المتنبئين المحترفين، نرى أن هناك تشابهاً فى أنماط توقعات التضخم على مستوى الشركات، والأفراد، والمستثمرين فى الأسواق المالية، فى المتوسط.

وتشكل التحركات فى التوقعات قريبة المدى أهمية اقتصادية فى ديناميكية التضخم.

ووفقاً لتحليلنا الإحصائى الجديد، نجد أنه بعد بدء انحسار الصدمات التضخمية التى شهدها عام 2021 ومطلع عام 2022 فى أواخر العام الماضى، ظلت التوقعات قريبة المدى محتفظة بدورها المتزايد فى تفسير التضخم.

وتمثل هذه التوقعات المحرك الرئيسى لديناميكية التضخم فى أى اقتصاد متقدم عادى.

وبالنسبة لأى اقتصاد عادى ضمن اقتصادات الأسواق الصاعدة، فقد ازدادت أهمية التوقعات، وإن ظلت معلومات التضخم فى الفترات السابقة أكثر أهمية، ما يعنى أن الناس فى هذه الاقتصادات ربما يكونون أكثر اعتماداً على المنظور الخلفى فى اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم.

وقد يرجع ذلك جزئياً إلى ازدياد الخبرات المتعلقة بالتضخم وزيادة تقلباتها تاريخياً فى كثير من تلك الاقتصادات.

وفى الواقع، نجد أن التضخم فى الاقتصادات المتقدمة يرتفع فى المعتاد بنحو 0.8 نقطة مئوية مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة فى التوقعات قريبة المدى، بينما لا يتجاوز انتقال الأثر 0.4 نقطة مئوية فى اقتصادات الأسواق الصاعدة.

وهناك عامل يمكن أن يفسر هذا الفرق، وهو نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى مقابل مكتسبيها باستخدام المنظور الاستشرافى عبر مجموعات الاقتصادات المختلفة.

فحين تكون المعلومات عن آفاق التضخم شحيحة وتفتقر إفصاحات البنوك المركزية إلى الوضوح أو المصداقية، يميل الناس إلى تكوين آرائهم بشأن تغيرات الأسعار المستقبلية استناداً إلى خبراتهم الحالية أو السابقة مع التضخم؛ أى يكونون أكثر اعتماداً على المنظور الخلفى فى اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم.

وعلى العكس من ذلك، فإن الفئة الأكثر اعتماداً على المنظور الاستشرافى تشكل توقعاتها باستخدام مجموعة معلومات أوسع نطاقاً يمكن أن تكون مرتبطة بأوضاع الاقتصاد فى المستقبل، بما فى ذلك إجراءات البنك المركزى وإفصاحاته؛ أى يكونون أكثر اعتماداً على المنظور الاستشرافى فى اكتساب هذه المعلومات.

تنطوى هذه الفروق على تبعات مهمة فى البنوك المركزية. وكما يتضح من نماذج المحاكاة المستمدة من نموذج جديد يسمح بالفروق فى اكتساب المعلومات وتكوين الآراء بشأن التوقعات، نجد أن تشديد السياسة النقدية ستكون آثاره التخفيفية أقل على التوقعات التضخمية والتضخم فى المدى القريب عندما تزداد نسبة مكتسبى معلومات التضخم باستخدام المنظور الخلفى فى الاقتصاد.

والسبب فى ذلك هو أن مكتسبى معلومات التضخم الأكثر تركيزاً على الماضى لا يستوعبون حقيقة أن زيادات أسعار الفائدة فى الوقت الحاضر سوف تتسبب فى إبطاء التضخم؛ لأنها تؤثر سلباً على مستوى الطلب فى الاقتصاد.

وبالتالى، فإن زيادة نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى تعنى أنه يتعين على البنك المركزى تشديد سياسته أكثر للوصول إلى درجة الانخفاض نفسها فى التضخم.

وبعبارة أخرى، تأتى تخفيضات التوقعات التضخمية والتضخم على حساب الناتج بدرجة أكبر عندما ترتفع نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى.

بإمكان البنوك المركزية تشجيع التوقعات بالاعتماد أكثر على المنظور الاستشرافى من خلال إدخال التحسينات على استقلالية السياسة النقدية وشفافيتها ومصداقيتها وبزيادة الوضوح والفعالية فى الإفصاحات.

ومثل هذه التغييرات تساعد الناس على تفهم إجراءات سياسة البنك المركزى وآثارها الاقتصادية، ما يعزز نسبة مكتسبى معلومات التضخم فى الاقتصاد باستخدام المنظور الاستشرافى.

وتوضح نماذج المحاكاة فى النموذج الجديد كيف يمكن أن تسهم التحسينات فى أطر السياسة النقدية والإفصاحات فى خفض خسائر الناتج اللازم لخفض التضخم والتوقعات التضخمية، ما يجعل البنك المركزى أقدر على تحقيق هبوط سلس.

وهناك طريقة يمكن أن تستخدمها البنوك المركزية فى تحسين إفصاحاتها، وهى بإرسال رسائل بسيطة ومتكررة عن أهدافها وإجراءاتها بحيث تكون مصممة لتتوافق مع طبيعة الجمهور المعنى.

غير أن تحسين أطر السياسة النقدية ووضع الاستراتيجيات الجديدة المصممة خصيصاً للمساعدة فى تحسين ديناميكية التضخم يمكن أن يستغرقا وقتاً طويلاً أو يتعذر تنفيذهما.

وتعد مثل هذه التدخلات مكملة لإجراءات تشديد السياسة النقدية الأقرب إلى الطابع التقليدى والتى ستظل عاملاً أساسياً فى إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف فى الوقت المناسب.

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