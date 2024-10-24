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اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل نمو هامشى خلال الربع الثالث

10/24/2024 4:38:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا الجنوبية المركزي، نمو الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما جاء أقل من التوقعات نتيجة تباطؤ الصادرات.

وأوضح البنك المركزي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد شهد نموا ضعيفا خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمير، حيث سجلت الصادرات نموا أبطأ من المتوقع، على الرغم من تعافي الطلب المحلي.

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وتعد نسبة النمو في الربع الثالث أقل من توقعات السوق الذي رجح أن يبلغ 0.5%، وتأتي بعد انكماش بلغت نسبته 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، ونمو بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري.

المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108814548

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