اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل نمو هامشى خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا الجنوبية المركزي، نمو الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما جاء أقل من التوقعات نتيجة تباطؤ الصادرات.
وأوضح البنك المركزي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد شهد نموا ضعيفا خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمير، حيث سجلت الصادرات نموا أبطأ من المتوقع، على الرغم من تعافي الطلب المحلي.
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وتعد نسبة النمو في الربع الثالث أقل من توقعات السوق الذي رجح أن يبلغ 0.5%، وتأتي بعد انكماش بلغت نسبته 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، ونمو بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108814548
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