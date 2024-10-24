الذكاء الاصطناعي يقود إس كيه هاينكس لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حققت صانعة الرقائق الإلكترونية“إس كيه هاينكس” أرباحًا قياسية خلال الربع الثالث من هذا العام، بدعم من الطلب القوي على الرقائق عالية التردد والمستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.





موضوعاتتيم كوك يتعهد بمواصلة زيادة استثمارات آبل في الصين ارتفاع الأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية ارتفاع أرباح باركليز 23% في الربع الثالث من 2024

وبحسب نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الخميس، بلغ الربح التشغيلي 7.03 تريليون وون (5.08 مليار دولار) متفوقة على التوقعات البالغة 6.8 تريليون وون، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 94% على أساس سنوي إلى 17.57 تريليون وون (12.7 مليار دولار)، من 9.1 تريليون وون مسجلة في الربع المناظر العام الماضي، ولكنها أقل من التوقعات البالغة 18.11 تريليون وون.





وذلك بفضل زيادة مبيعات شريحة“إتش بي إم” (HBM) -المستخدمة في برامج الذكاء الاصطناعي- بأكثر من 70% في الربع الثالث على أساس فصلي، وبأكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في الربع المناظر العام الماضي.





وقالت الشركة الكورية التي تعد“إنفيديا” من أهم عملائها: الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي وخاصة من عملاء مراكز البيانات كان قويًا في الربع الثالث، ما سمح بزيادة مبيعات رقائق مثل“إتش بي إم” و”إي إس إس دي”.





وتوقعت استمرار قوة الطلب على شرائح الذاكرة من أسواق الحواسيب الشخصية والجوالات المحمولة خلال العام المقبل، بالتزامن مع ظهور منتجات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.





وارتفعت أسهم“إس كيه هاينكس” المدرجة في كوريا الجنوبية بنسبة 1.79% إلى 199.5 ألف وون.





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