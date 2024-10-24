الذكاء الاصطناعي يقود إس كيه هاينكس لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت صانعة الرقائق الإلكترونية“إس كيه هاينكس” أرباحًا قياسية خلال الربع الثالث من هذا العام، بدعم من الطلب القوي على الرقائق عالية التردد والمستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
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وبحسب نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الخميس، بلغ الربح التشغيلي 7.03 تريليون وون (5.08 مليار دولار) متفوقة على التوقعات البالغة 6.8 تريليون وون، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 94% على أساس سنوي إلى 17.57 تريليون وون (12.7 مليار دولار)، من 9.1 تريليون وون مسجلة في الربع المناظر العام الماضي، ولكنها أقل من التوقعات البالغة 18.11 تريليون وون.
وذلك بفضل زيادة مبيعات شريحة“إتش بي إم” (HBM) -المستخدمة في برامج الذكاء الاصطناعي- بأكثر من 70% في الربع الثالث على أساس فصلي، وبأكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في الربع المناظر العام الماضي.
وقالت الشركة الكورية التي تعد“إنفيديا” من أهم عملائها: الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي وخاصة من عملاء مراكز البيانات كان قويًا في الربع الثالث، ما سمح بزيادة مبيعات رقائق مثل“إتش بي إم” و”إي إس إس دي”.
وتوقعت استمرار قوة الطلب على شرائح الذاكرة من أسواق الحواسيب الشخصية والجوالات المحمولة خلال العام المقبل، بالتزامن مع ظهور منتجات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
وارتفعت أسهم“إس كيه هاينكس” المدرجة في كوريا الجنوبية بنسبة 1.79% إلى 199.5 ألف وون.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108814547
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