بريطانيا تسعى لجمع 40 مليار جنيه استرليني من الضرائب وخفض الإنفاق

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المالية البريطانية رايتشيل ريفز، إن ميزانية الجديدة سُتعيد ضبط الاقتصاد والاستثمار في أسس النمو المستقبلي.

وأشارت مصادر حكومية – الأسبوع الماضي – إلى أن الوزيرة ستسعى لجمع نحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) من خلال مزيج من الزيادات الضريبية والادخار المحدود في الإنفاق العام لتعزيز الخدمات العامة وسد العجز في الميزانية الذي خلفته الإدارة السابقة.

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وذكرت صحيفة الجارديان اليومية البريطانية، أن ريفز ستقوم خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي باقتراح تغيير القواعد الضريبية التي تحد من الاقتراض الحكومي.

وقالت ريفز – في بيان –“سأكون في واشنطن لأخبر العالم أن ميزانيتنا المقبلة ستكون بمثابة إعادة ضبط لاقتصادنا بينما نستثمر في أسس النمو المستقبلي، ومن هذا الأساس القوي سنكون قادرين على تمثيل المصالح البريطانية على أفضل وجه وإظهار القيادة في القضايا الكبرى مثل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا”.

من جانبها، أكدت وزارة الخزانة البريطانية، أن ريفز ستدعم مقترحات واشنطن لزيادة تمويل التنمية للدول الفقيرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتشجيع دول مجموعة العشرين، الأكثر ثراء بشكل عام، على أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها.

يشار إلى أنه صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو لعام 2024 لبريطانيا، أكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع، على الرغم من أن هذه التوقعات عند 1.1% لعام 2024 و1.5% لعام 2025، تظل متواضعة بالمعايير التاريخية.

وتبحث ريفز تغيير القواعد المالية في بريطانيا لتسهيل تمويل الاستثمار العام، وربما باستخدام تعريف أكثر مرونة للدين العام يسمح بتعويض الاقتراض بمزيد من الأصول العامة.

وقدر معهد الأبحاث البريطاني للدراسات المالية – في السابق – أن مثل هذا التغيير من شأنه أن يسمح باقتراض 50 مليار جنيه إسترليني إضافية.

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