ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع طفيف للدولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض الدولار بشكل طفيف، بعدما حققت خسائر الجلسة الماضية هي الأولى منذ الرابع عشر من أكتوبر.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.37% أو 10.89 دولار إلى 2728.4 دولار للأوقية، وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.41% أو 11.3 دولار إلى 2740.6 دولار .
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وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة طفيفة 0.12% إلى 104 نقاط.
وتوقع“سوغاندا ساشديفا” مؤسس شركة الأبحاث“إس إس ويلث ستريت” الهندية ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى مستوى 2800 دولار هذا العام، و3 آلاف دولار في وقت لاحق العام المقبل، بفضل المخاطر الجيوسياسية المستمرة، ودورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.
وبحسب ما قاله لوكالة“رويترز”، ستؤدي دورة خفض الفائدة وتدابير التحفيز في الصين وزيادة الطلب من قبل الصناعات المتجددة إلى زيادة أسعار الفضة لمستوى 45 دولارًا للأوقية في 2025.
وارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.64% إلى 33.94 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بمعدل 1.11% إلى 1028.68 دولار.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108814545
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