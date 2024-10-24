ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع طفيف للدولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض الدولار بشكل طفيف، بعدما حققت خسائر الجلسة الماضية هي الأولى منذ الرابع عشر من أكتوبر.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.37% أو 10.89 دولار إلى 2728.4 دولار للأوقية، وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.41% أو 11.3 دولار إلى 2740.6 دولار .

موضوعاتصندوق النقد يعارض تقديرات“سموتريتش” لعجز إسرائيل المالي المركزي الصيني يضخ أكثر من 275 مليار دولار في النظام المصرفي تحسن فائض الميزان التجاري في السعودية من أدنى مستوى في 45 شهراً

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة طفيفة 0.12% إلى 104 نقاط.

وتوقع“سوغاندا ساشديفا” مؤسس شركة الأبحاث“إس إس ويلث ستريت” الهندية ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى مستوى 2800 دولار هذا العام، و3 آلاف دولار في وقت لاحق العام المقبل، بفضل المخاطر الجيوسياسية المستمرة، ودورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.

وبحسب ما قاله لوكالة“رويترز”، ستؤدي دورة خفض الفائدة وتدابير التحفيز في الصين وزيادة الطلب من قبل الصناعات المتجددة إلى زيادة أسعار الفضة لمستوى 45 دولارًا للأوقية في 2025.

وارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.64% إلى 33.94 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بمعدل 1.11% إلى 1028.68 دولار.





المصدر: