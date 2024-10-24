ارتفاع طفيف لمؤشر نيكي بعد انكماش نشاط الخدمات الياباني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت انكماش نشاط الخدمات لأدنى مستوى في أكثر من عامين، والتي قد تدفع البنك المركزي
للتراجع عن خططه في رفع الفائدة.
عند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة طفيفة 0.1% أو (+ 38 نقطة) إلى 38143 نقطة، فيما استقر“توبكس” الأوسع نطاقًا عند 2635 نقطة.
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وكشفت البيانات التي جمعها بنك“أو جيبون”، انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49 نقطة، والمؤشر الخدمي إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2022.
وقال“كازوا أويدا” محافظ بنك اليابان المركزي أمام لجنة في صندوق النقد الدولي الأربعاء، إن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بشكل مستدام سيستغرق وقتًا، محذرًا من تكلفة التحرك ببطء شديد في رفع الفائدة.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.31% إلى 152.2 ين .
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108814544
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