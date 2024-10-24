ارتفاع طفيف لمؤشر نيكي بعد انكماش نشاط الخدمات الياباني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت انكماش نشاط الخدمات لأدنى مستوى في أكثر من عامين، والتي قد تدفع للتراجع عن خططه في رفع الفائدة.

عند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة طفيفة 0.1% أو (+ 38 نقطة) إلى 38143 نقطة، فيما استقر“توبكس” الأوسع نطاقًا عند 2635 نقطة.

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وكشفت البيانات التي جمعها بنك“أو جيبون”، انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49 نقطة، والمؤشر الخدمي إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2022.

وقال“كازوا أويدا” محافظ بنك اليابان المركزي أمام لجنة في صندوق النقد الدولي الأربعاء، إن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بشكل مستدام سيستغرق وقتًا، محذرًا من تكلفة التحرك ببطء شديد في رفع الفائدة.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.31% إلى 152.2 ين .





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