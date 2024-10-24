صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي سوف يعتمد أكثر على دول بريكس بدلاً من مجموعة السبع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصبح نمو الاقتصاد العالمي أكثر اعتماداً على دول تجمع“بريكس” بدلاً من نظرائها في الغرب الأعضاء في مجموعة السبع.
قال الصندوق في تقرير صدر مؤخراً حول توقعاته للنمو العالمي، إن مساهمة دول“بريكس” في النمو العالمي سوف ترتفع على مدار السنوات الخمس القادمة، مقابل انخفاض مشاركة الدول السبع الكبار مثل أمريكا واليابان وألمانيا.
موضوعات متعلقة
المركزي الصيني يضخ أكثر من 275 مليار دولار في النظام المصرفي تحسن فائض الميزان التجاري في السعودية من أدنى مستوى في 45 شهراً تيم كوك يتعهد بمواصلة زيادة استثمارات آبل في الصين
وأوضح أن مساهمة الصين في النمو العالمي -بناء على معيار تعادل القوى الشرائية للناتج المحلي الإجمالي- سوف تصبح 22% على مدار الفترة الممتدة حتى عام 2029، لتفوق مساهمة كافة دول مجموعة السبع مجتمعة، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
أظهرت تقديرات الصندوق أن النمو العالمي يتجه لأن يصبح أكثر اعتماداً على الاقتصادات الناشئة، إذ من المتوقع أن يُضيف الاقتصاد المصري 1.7% إلى نمو الاقتصاد العالمي على مدار فترة السنوات الخمس القادمة ليصبح على قدم المساواة مع ألمانيا واليابان.
وذلك ارتفاعاً من 1.5% في تقديرات مماثلة أصدرها الصندوق في أبريل الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى أن فيتنام سوف تساهم بـ 1.4% كما هو الحال بالنسبة لفرنسا والملكة المتحدة.
وفي المقابل، من المتوقع أن تبلغ مساهمة أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، أقل من 1% على مدار فترة التقدير، وهي مساهمة أقل من دول أفقر وأكثر اكتظاظاً بالسكان مثل بنجلاديش والفلبين.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108814543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.