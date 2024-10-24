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صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي سوف يعتمد أكثر على دول بريكس بدلاً من مجموعة السبع - جريدة البورصة

10/24/2024 4:38:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصبح نمو الاقتصاد العالمي أكثر اعتماداً على دول تجمع“بريكس” بدلاً من نظرائها في الغرب الأعضاء في مجموعة السبع.

قال الصندوق في تقرير صدر مؤخراً حول توقعاته للنمو العالمي، إن مساهمة دول“بريكس” في النمو العالمي سوف ترتفع على مدار السنوات الخمس القادمة، مقابل انخفاض مشاركة الدول السبع الكبار مثل أمريكا واليابان وألمانيا.

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وأوضح أن مساهمة الصين في النمو العالمي -بناء على معيار تعادل القوى الشرائية للناتج المحلي الإجمالي- سوف تصبح 22% على مدار الفترة الممتدة حتى عام 2029، لتفوق مساهمة كافة دول مجموعة السبع مجتمعة، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

أظهرت تقديرات الصندوق أن النمو العالمي يتجه لأن يصبح أكثر اعتماداً على الاقتصادات الناشئة، إذ من المتوقع أن يُضيف الاقتصاد المصري 1.7% إلى نمو الاقتصاد العالمي على مدار فترة السنوات الخمس القادمة ليصبح على قدم المساواة مع ألمانيا واليابان.

وذلك ارتفاعاً من 1.5% في تقديرات مماثلة أصدرها الصندوق في أبريل الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى أن فيتنام سوف تساهم بـ 1.4% كما هو الحال بالنسبة لفرنسا والملكة المتحدة.

وفي المقابل، من المتوقع أن تبلغ مساهمة أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، أقل من 1% على مدار فترة التقدير، وهي مساهمة أقل من دول أفقر وأكثر اكتظاظاً بالسكان مثل بنجلاديش والفلبين.



المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108814543

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