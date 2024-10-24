ارتفاع أرباح باركليز 23% في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجل“باركليز” أرباحًا فصلية فاقت التوقعات خلال الربع الثالث من هذا العام، بفضل إصلاحاته الاستراتيجية لخفض التكاليف التي أعلن عنها في وقت سابق.

كشفت نتائج أعمال المقرض البريطاني، ارتفاع صافي الربح بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار)، مقابل توقعات بلغت 1.17 مليار جنيه إسترليني.

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وسجلت الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 6.5 مليار جنيه إسترليني، متجاوزة قليلًا التوقعات البالغة 6.39 مليار جنيه إسترليني.

في وقت سابق هذا العام، أعلن المصرف عن إصلاح استراتيجي في محاولة لخفض التكاليف وتعزيز عوائد المساهمين، مع التركيز بشكل أكبر على عمليات الإقراض المحلي، وشملت هذه الإصلاحات الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة“تاسكو بنك”.

ويتوقع ارتفاع إجمالي دخل المجموعة إلى 30 مليار جنيه إسترليني في 2026، وعائدًا على حقوق المساهمين يزيد عن 12%، ويخطط لإعادة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه إسترليني من رأس المال إلى المساهمين بين عامي 2024 و2026، من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف“سي إس فينكاتاكريشنان” لشبكة“سي إن بي سي”: أظهرت النتائج أن البنك كان على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي حددها في فبراير، حيث شهدنا ربعين متتاليين من التوسع في صافي دخل الفائدة في المملكة المتحدة.





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