ارتفاع أرباح باركليز 23% في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل“باركليز” أرباحًا فصلية فاقت التوقعات خلال الربع الثالث من هذا العام، بفضل إصلاحاته الاستراتيجية لخفض التكاليف التي أعلن عنها في وقت سابق.
كشفت نتائج أعمال المقرض البريطاني، ارتفاع صافي الربح بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار)، مقابل توقعات بلغت 1.17 مليار جنيه إسترليني.
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وسجلت الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 6.5 مليار جنيه إسترليني، متجاوزة قليلًا التوقعات البالغة 6.39 مليار جنيه إسترليني.
في وقت سابق هذا العام، أعلن المصرف عن إصلاح استراتيجي في محاولة لخفض التكاليف وتعزيز عوائد المساهمين، مع التركيز بشكل أكبر على عمليات الإقراض المحلي، وشملت هذه الإصلاحات الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة“تاسكو بنك”.
ويتوقع ارتفاع إجمالي دخل المجموعة إلى 30 مليار جنيه إسترليني في 2026، وعائدًا على حقوق المساهمين يزيد عن 12%، ويخطط لإعادة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه إسترليني من رأس المال إلى المساهمين بين عامي 2024 و2026، من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف“سي إس فينكاتاكريشنان” لشبكة“سي إن بي سي”: أظهرت النتائج أن البنك كان على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي حددها في فبراير، حيث شهدنا ربعين متتاليين من التوسع في صافي دخل الفائدة في المملكة المتحدة.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108814542
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