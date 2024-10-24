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ارتفاع الأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية - جريدة البورصة

10/24/2024 4:38:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وسط ترقب لبيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.51% إلى 521 نقطة، مع صعود أسهم قطاع السفر والترفيه 1.13%، ما عوض جزئيًا انخفاض أسهم التجزئة 0.24%.

موضوعات متعلقة تيم كوك يتعهد بمواصلة زيادة استثمارات آبل في الصين ارتفاع أرباح باركليز 23% في الربع الثالث من 2024 صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي سوف يعتمد أكثر على دول بريكس بدلاً من مجموعة السبع

وزاد“داكس” الألماني بنسبة 0.41% أو (+ 79 نقطة) إلى 19457 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.69% أو (+ 51 نقطة) إلى 7549 نقطة، وصعد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.51% أو (+ 41 نقطة) إلى 8300 نقطة.

وارتفع سهم صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية“تسلا” المدرج في فرانكفورت بنسبة 11.9% إلى 221.6 يورو، عقب الإعلان عن ارتفاع التسليمات 6% في الربع الثالث إلى 462.9 ألف سيارة.

وفي بريطانيا، ارتفع سهم“باركليز” بنسبة 2.7% إلى 244.55 جنيه إسترليني، بعدما حقق أرباحًا تفوق التوقعات في الربع الثالث من هذا العام.

وتوقع عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي“روبرت هولزمان”، خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، مع استمرار تراجع مخاطر التضخم إلى المستوى المستهدف.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، بعدما كشفت بيانات“إس آند بي جلوبال” انكماش المؤشر التصنيعي والخدمي في فرنسا إلى 44.5 و48.3 نقطة على الترتيب.


المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108814541

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