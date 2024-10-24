ارتفاع الأسهم الأوروبية مع متابعة نتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وسط ترقب لبيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو.
وارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.51% إلى 521 نقطة، مع صعود أسهم قطاع السفر والترفيه 1.13%، ما عوض جزئيًا انخفاض أسهم التجزئة 0.24%.
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وزاد“داكس” الألماني بنسبة 0.41% أو (+ 79 نقطة) إلى 19457 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.69% أو (+ 51 نقطة) إلى 7549 نقطة، وصعد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.51% أو (+ 41 نقطة) إلى 8300 نقطة.
وارتفع سهم صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية“تسلا” المدرج في فرانكفورت بنسبة 11.9% إلى 221.6 يورو، عقب الإعلان عن ارتفاع التسليمات 6% في الربع الثالث إلى 462.9 ألف سيارة.
وفي بريطانيا، ارتفع سهم“باركليز” بنسبة 2.7% إلى 244.55 جنيه إسترليني، بعدما حقق أرباحًا تفوق التوقعات في الربع الثالث من هذا العام.
وتوقع عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي“روبرت هولزمان”، خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، مع استمرار تراجع مخاطر التضخم إلى المستوى المستهدف.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، بعدما كشفت بيانات“إس آند بي جلوبال” انكماش المؤشر التصنيعي والخدمي في فرنسا إلى 44.5 و48.3 نقطة على الترتيب.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108814541
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