توصيات هامة للمزارعين بالأردن خلال الأيام القادمة

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- Khaberni) خبرني - أفاد المختصون الجويون في مركز "طقس العرب" بأن هناك انخفاضاً ملحوظاً على درجات الحرارة خلال الليالي القادمة، حيث من المتوقع أن تلامس درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، على ارتفاع بضعة سنتمترات (على غرار درجة حرارة الهواء في النشرات الجوية التي تقاس على علو متر وربع لمترين)، إلى قرابة الصفر المئوي في مناطق السهول الشرقية والبادية. لذلك يُنصح المزارعون بتجنب ري المزروعات في تلك المناطق لتفادي أي تأثيرات سلبية عليها في ظل انخفاض درجة حرارة الهواء قرب التربة.
وإلى جانب ذلك، يتوقع هبوب رياح قوية على مناطق الأغوار، حيث من المتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح إلى 100 كم/ساعة خلال ساعات ليل الخميس/الجمعة وفجر وصباح الجمعة. لذلك، ينصح المزارعون بتثبيت البيوت البلاستيكية والمعدات الزراعية بشكل محكم لتجنب تعرضها للضرر نتيجة شدة الرياح.
ويعود سبب اشتداد الرياح الشرقية عند قدومها للأغوار إلى قدومها باتجاه معاكس للوضع الطبيعي في المنطقة، حيث تنحدر هذه الرياح بسرعات عالية من المرتفعات الجبلية باتجاه الأغوار.
ويرجع تضاعف سرعة الرياح إلى الفارق الكبير في الارتفاع بين المناطق الجبلية والأغوار، مما يساهم في تسريع الرياح أثناء نزولها. إضافة إلى ذلك، فإن الهواء الذي يهب على الأغوار يكون جافاً وبارداً، مما يزيد من سرعته ويزيد من تأثيره على البيوت البلاستيكية والمزروعات.
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