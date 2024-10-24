توصيات هامة للمزارعين بالأردن خلال الأيام القادمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد المختصون الجويون في مركز "طقس العرب" بأن هناك انخفاضاً ملحوظاً على درجات الحرارة خلال الليالي القادمة، حيث من المتوقع أن تلامس درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، على ارتفاع بضعة سنتمترات (على غرار درجة حرارة الهواء في النشرات الجوية التي تقاس على علو متر وربع لمترين)، إلى قرابة الصفر المئوي في مناطق السهول الشرقية والبادية. لذلك يُنصح المزارعون بتجنب ري المزروعات في تلك المناطق لتفادي أي تأثيرات سلبية عليها في ظل انخفاض درجة حرارة الهواء قرب التربة.

وإلى جانب ذلك، يتوقع هبوب رياح قوية على مناطق الأغوار، حيث من المتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح إلى 100 كم/ساعة خلال ساعات ليل الخميس/الجمعة وفجر وصباح الجمعة. لذلك، ينصح المزارعون بتثبيت البيوت البلاستيكية والمعدات الزراعية بشكل محكم لتجنب تعرضها للضرر نتيجة شدة الرياح.

ويعود سبب اشتداد الرياح الشرقية عند قدومها للأغوار إلى قدومها باتجاه معاكس للوضع الطبيعي في المنطقة، حيث تنحدر هذه الرياح بسرعات عالية من المرتفعات الجبلية باتجاه الأغوار.

ويرجع تضاعف سرعة الرياح إلى الفارق الكبير في الارتفاع بين المناطق الجبلية والأغوار، مما يساهم في تسريع الرياح أثناء نزولها. إضافة إلى ذلك، فإن الهواء الذي يهب على الأغوار يكون جافاً وبارداً، مما يزيد من سرعته ويزيد من تأثيره على البيوت البلاستيكية والمزروعات.