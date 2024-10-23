دوري أبطال أوروبا: (ليل) يهزم (أتلتيكو مدريد) بثلاثة أهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 23 - 10 (كونا) -- فاز (ليل) الفرنسي على مضيفه (أتلتيكو مدريد) الإسباني بثلاثة لهدف اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.
وتقدم صاحب الأرض (أتلتيكو) بهدف سجله خوليان ألفاريز في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (طيران الرياض متروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية (مدريد) لكن إيدون زيجروفا أدرك التعادل في الدقيقة 18.
وعزز جوناثان دافيد بالهدف الثاني من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 74 ثم أضاف بنفسه الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز (ليل) بالمباراة والنقاط.
وبهذه النتيجة رفع (ليل) رصيده إلى ست نقاط في المركز 15 بالترتيب فيما تجمد رصيد (أتلتيكو) عند ثلاث نقاط في المركز 27 بترتيب المسابقة. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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