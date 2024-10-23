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دوري أبطال أوروبا: (ليل) يهزم (أتلتيكو مدريد) بثلاثة أهداف لهدف

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 10 (كونا) -- فاز (ليل) الفرنسي على مضيفه (أتلتيكو مدريد) الإسباني بثلاثة لهدف اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.
وتقدم صاحب الأرض (أتلتيكو) بهدف سجله خوليان ألفاريز في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (طيران الرياض متروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية (مدريد) لكن إيدون زيجروفا أدرك التعادل في الدقيقة 18.
وعزز جوناثان دافيد بالهدف الثاني من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 74 ثم أضاف بنفسه الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز (ليل) بالمباراة والنقاط.
وبهذه النتيجة رفع (ليل) رصيده إلى ست نقاط في المركز 15 بالترتيب فيما تجمد رصيد (أتلتيكو) عند ثلاث نقاط في المركز 27 بترتيب المسابقة. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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