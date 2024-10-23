دوري أبطال أوروبا: (برشلونة) يكتسح (بايرن) برباعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 23 - 10 (كونا) -- حقق فريق (برشلونة) الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه (بايرن ميونيخ) الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في (برشلونة) تقدم الفريق الكتالوني مبكرا في الدقيقة الأولى عبر لاعبه البرازيلي رافينيا لكن (بايرن) سرعان ما أدرك التعادل في الدقيقة 18 عبر المهاجم الانجليزي هاري كين.
وفي الدقيقة 36 تمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التقدم الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يعود زميله رافينيا ليضيف الهدفين الثالث والرابع ل (برشلونة) في الدقيقتين 45 و 56 ليؤكد تفوق الفريق الإسباني.
وبهذا الفوز رفع (برشلونة) رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز ال10 في الترتيب بينما تجمد رصيد (بايرن) عند ثلاث نقاط في المركز 23. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
MENAFN23102024000071011013ID1108813923
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.