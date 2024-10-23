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دوري أبطال أوروبا: (برشلونة) يكتسح (بايرن) برباعية

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 10 (كونا) -- حقق فريق (برشلونة) الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه (بايرن ميونيخ) الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في (برشلونة) تقدم الفريق الكتالوني مبكرا في الدقيقة الأولى عبر لاعبه البرازيلي رافينيا لكن (بايرن) سرعان ما أدرك التعادل في الدقيقة 18 عبر المهاجم الانجليزي هاري كين.
وفي الدقيقة 36 تمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التقدم الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يعود زميله رافينيا ليضيف الهدفين الثالث والرابع ل (برشلونة) في الدقيقتين 45 و 56 ليؤكد تفوق الفريق الإسباني.
وبهذا الفوز رفع (برشلونة) رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز ال10 في الترتيب بينما تجمد رصيد (بايرن) عند ثلاث نقاط في المركز 23. (النهاية)

ه ن د / ح م ف




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