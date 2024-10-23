واشنطن: قوات كوريا الشمالية ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة في حال انضمامها للقتال ضد أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 10 (كونا) –- قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" في حال شاركت في القتال ضد أوكرانيا وذلك وسط تقارير عن نقل
جنود كوريين شماليين الى روسيا تمهيدا لانضمامهم للجيش الروسي في معاركه البرية مع أوكرانيا.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي خلال ايجاز صحفي بالبيت الابيض "لقد اطلعنا على التقارير العامة التي تشير إلى أن جنودا من كوريا الشمالية يسافرون إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا".
وأكد "أننا نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا للحصول على فهم كامل لهذا الوضع".
وأضاف "لكنني اليوم مستعد لمشاركة ما نعرفه في هذه المرحلة. نحن نقدر أنه بين أوائل ومنتصف أكتوبر (الجاري) نقلت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 3000 جندي إلى شرق روسيا. ونحن نقدر أن هؤلاء الجنود سافروا بالسفن من منطقة (وونسان) في كوريا الشمالية إلى (فلاديفوستوك) في روسيا. ثم تم نقل هؤلاء الجنود إلى مواقع تدريب عسكرية روسية متعددة في شرق روسيا حيث يتلقون التدريب حاليا".
ونوه بأنه "لا نعرف بعد ما إذا كان هؤلاء الجنود سيشاركون في القتال جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي ولكن بالتأكيد هذا احتمال مثير للقلق للغاية".
وتابع "بعد الانتهاء من التدريب يمكن لهؤلاء الجنود التوجه إلى غرب روسيا ثم الانخراط في القتال ضد الجيش الأوكراني".
وقال كيربي "لقد أطلعنا الحكومة الأوكرانية على فهمنا لهذا الوضع" مضيفا "نحن بالتأكيد نتشاور عن كثب مع حلفاء وشركاء ودول أخرى في المنطقة حول تداعيات مثل هذه الخطوة الدرامية وكيف يمكننا الرد عليها".
وشدد على أنه "في الوقت الحالي سنواصل مراقبة هذا الوضع عن كثب .. سنرى ما يقرر الروس والكوريون الشماليون فعله".
وأكد "إذا قرر هؤلاء الجنود الكوريون الشماليون الانضمام إلى القتال ضد أوكرانيا فسيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة".
وقال كيربي إن قتال جنود من كوريا الشمالية الى جانب روسيا في معاركها البرية ضد اوكرانيا في حال حصل بالفعل "سيظهر مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري المباشر بين روسيا وكوريا الشمالية مع عواقب أمنية في أوروبا وكذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وجدد التأكيد على عزم الولايات المتحدة على "تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للانتصار" منوها بمواصلة "زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا" مذكرا بحزمة الدعم العسكري الاخيرة التي أعلن عنها الاسبوع الماضي والتي تشمل "أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الأمنية لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة في ساحة المعركة".
وأضاف "بالنظر إلى المستقبل تسير الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتزويد أوكرانيا بمئات من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية الإضافية وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية والمدفعية الإضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف المركبات المدرعة الإضافية" مؤكدا "كل هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على فعالية أوكرانيا في ساحة المعركة".
وذكر أن الرئيس الامريكي جو بايدن "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم قرضا بقيمة 20 مليار دولار من أصل 50 مليار دولار تعهدت مجموعة الدول السبع الصناعية (جي 7) بإقراضها لأوكرانيا في يونيو الماضي. أما ال30 مليار دولار الأخرى من القروض فستأتي من مجموعة من شركائنا في مجموعة الدول السبع بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان".
كما أفاد بأنه "في الأيام المقبلة ستعلن الولايات المتحدة عن شريحة كبيرة من العقوبات تستهدف ممكني حرب روسيا في أوكرانيا الذين تقع مقراتهم خارج روسيا".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن يغير البيت الابيض سياسته المتعلقة باستخدام اوكرانيا للاسلحة الامريكية لاغراض دفاعية في حال انخرطت كوريا الشمالية في معارك روسيا البرية ضد اوكرانيا قال كيربي "اقول مجددا إننا نراقب هذا الأمر عن كثب".
وأوضح "ليس لدي أي قرارات أو خيارات متعلقة بسياستنا بهذا الشأن للتحدث عنها اليوم. ما يمكنني قوله هو أنه ليس هناك أي تغيير في سياسة الرئيس (جو بايدن) عندما يتعلق الأمر بما نقدمه لأوكرانيا وكيف يستخدمونه". (النهاية)
ر س ر / م م ج
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