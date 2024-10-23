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واشنطن: قوات كوريا الشمالية ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة في حال انضمامها للقتال ضد أوكرانيا

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 10 (كونا) –- قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" في حال شاركت في القتال ضد أوكرانيا وذلك وسط تقارير عن نقل جنود كوريين شماليين الى روسيا تمهيدا لانضمامهم للجيش الروسي في معاركه البرية مع أوكرانيا.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي خلال ايجاز صحفي بالبيت الابيض "لقد اطلعنا على التقارير العامة التي تشير إلى أن جنودا من كوريا الشمالية يسافرون إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا".
وأكد "أننا نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا للحصول على فهم كامل لهذا الوضع".
وأضاف "لكنني اليوم مستعد لمشاركة ما نعرفه في هذه المرحلة. نحن نقدر أنه بين أوائل ومنتصف أكتوبر (الجاري) نقلت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 3000 جندي إلى شرق روسيا. ونحن نقدر أن هؤلاء الجنود سافروا بالسفن من منطقة (وونسان) في كوريا الشمالية إلى (فلاديفوستوك) في روسيا. ثم تم نقل هؤلاء الجنود إلى مواقع تدريب عسكرية روسية متعددة في شرق روسيا حيث يتلقون التدريب حاليا".
ونوه بأنه "لا نعرف بعد ما إذا كان هؤلاء الجنود سيشاركون في القتال جنبا إلى جنب مع الجيش الروسي ولكن بالتأكيد هذا احتمال مثير للقلق للغاية".
وتابع "بعد الانتهاء من التدريب يمكن لهؤلاء الجنود التوجه إلى غرب روسيا ثم الانخراط في القتال ضد الجيش الأوكراني".
وقال كيربي "لقد أطلعنا الحكومة الأوكرانية على فهمنا لهذا الوضع" مضيفا "نحن بالتأكيد نتشاور عن كثب مع حلفاء وشركاء ودول أخرى في المنطقة حول تداعيات مثل هذه الخطوة الدرامية وكيف يمكننا الرد عليها".
وشدد على أنه "في الوقت الحالي سنواصل مراقبة هذا الوضع عن كثب .. سنرى ما يقرر الروس والكوريون الشماليون فعله".
وأكد "إذا قرر هؤلاء الجنود الكوريون الشماليون الانضمام إلى القتال ضد أوكرانيا فسيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة".
وقال كيربي إن قتال جنود من كوريا الشمالية الى جانب روسيا في معاركها البرية ضد اوكرانيا في حال حصل بالفعل "سيظهر مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري المباشر بين روسيا وكوريا الشمالية مع عواقب أمنية في أوروبا وكذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وجدد التأكيد على عزم الولايات المتحدة على "تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للانتصار" منوها بمواصلة "زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا" مذكرا بحزمة الدعم العسكري الاخيرة التي أعلن عنها الاسبوع الماضي والتي تشمل "أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الأمنية لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة في ساحة المعركة".
وأضاف "بالنظر إلى المستقبل تسير الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتزويد أوكرانيا بمئات من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية الإضافية وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية والمدفعية الإضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف المركبات المدرعة الإضافية" مؤكدا "كل هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على فعالية أوكرانيا في ساحة المعركة".
وذكر أن الرئيس الامريكي جو بايدن "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم قرضا بقيمة 20 مليار دولار من أصل 50 مليار دولار تعهدت مجموعة الدول السبع الصناعية (جي 7) بإقراضها لأوكرانيا في يونيو الماضي. أما ال30 مليار دولار الأخرى من القروض فستأتي من مجموعة من شركائنا في مجموعة الدول السبع بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان".
كما أفاد بأنه "في الأيام المقبلة ستعلن الولايات المتحدة عن شريحة كبيرة من العقوبات تستهدف ممكني حرب روسيا في أوكرانيا الذين تقع مقراتهم خارج روسيا".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن يغير البيت الابيض سياسته المتعلقة باستخدام اوكرانيا للاسلحة الامريكية لاغراض دفاعية في حال انخرطت كوريا الشمالية في معارك روسيا البرية ضد اوكرانيا قال كيربي "اقول مجددا إننا نراقب هذا الأمر عن كثب".
وأوضح "ليس لدي أي قرارات أو خيارات متعلقة بسياستنا بهذا الشأن للتحدث عنها اليوم. ما يمكنني قوله هو أنه ليس هناك أي تغيير في سياسة الرئيس (جو بايدن) عندما يتعلق الأمر بما نقدمه لأوكرانيا وكيف يستخدمونه". (النهاية)

ر س ر / م م ج




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