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لبنان: مقتل شخص وإصابة 45 آخرين في غارات متفرقة لطيران الاحتلال الإسرائيلي

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 10 (كونا) -- قتل شخص واصيب 45 آخرون اليوم الاربعاء في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الحصيلة الاولية للغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال على منطقة (الجناح) في بيروت ادت الى مقتل شخص واصابة 5 آخرين بجروح من بينهم طفل نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واضاف مركز الطوارئ ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارة معادية على طريق (نحلة - بعلبك) أدت الى اصابة 24 شخصا بجروح.
واوضح المركز ان طيران الاحتلال نفذ غارة جوية اخرى على مدينة (صور) ومحيطها في جنوب لبنان وأدت الى اصابة 16 شخصا بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن اكثر من عشر غارات جوية متتالية على مواقع مختلفة من الضاحية الجنوبية لبيروت محدثة انفجارات كبيرة وحرائق واسعة النطاق.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م م ج




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