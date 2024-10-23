لبنان: مقتل شخص وإصابة 45 آخرين في غارات متفرقة لطيران الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 23 - 10 (كونا) -- قتل شخص واصيب 45 آخرون اليوم الاربعاء في غارات جوية شنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الحصيلة الاولية للغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال على منطقة (الجناح) في بيروت ادت الى مقتل شخص واصابة 5 آخرين بجروح من بينهم طفل نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واضاف مركز الطوارئ ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارة معادية على طريق (نحلة - بعلبك) أدت الى اصابة 24 شخصا بجروح.
واوضح المركز ان طيران الاحتلال نفذ غارة جوية اخرى على مدينة (صور) ومحيطها في جنوب لبنان وأدت الى اصابة 16 شخصا بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن اكثر من عشر غارات جوية متتالية على مواقع مختلفة من الضاحية الجنوبية لبيروت محدثة انفجارات كبيرة وحرائق واسعة النطاق.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م م ج
MENAFN23102024000071011013ID1108813921
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