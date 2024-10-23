دوري ابطال اوروبا: (ليفربول) الإنجليزي يفوز على (لايبزيغ) الألماني بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 23 - 10 (كونا) -- واصل فريق (ليفربول) الانكليزي اليوم الأربعاء بدايته القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
بتحقيقه الفوز على حساب مضيفه (لايبزيغ) الألماني بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المسابقة.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة داروين نونييز في الدقيقة 27 من عمر المبارة التي أجريت في مدينة (لايبزيغ).
في المقابل مني (لايبزيغ) بخسارته الثالثة تواليا بعد سقوطه امام (أتلتيكو مدريد) الاسباني في مدريد بهدفين لهدف وكذلك أمام ضيفه (يوفنتوس) الإيطالي بثلاثة أهداف لهدفين وسيكون موعده المقبل في ضيافة (سلتيك) الاسكتلندي في الخامس من الشهر المقبل. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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