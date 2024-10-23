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دوري ابطال اوروبا: (ليفربول) الإنجليزي يفوز على (لايبزيغ) الألماني بهدف نظيف

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 23 - 10 (كونا) -- واصل فريق (ليفربول) الانكليزي اليوم الأربعاء بدايته القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتحقيقه الفوز على حساب مضيفه (لايبزيغ) الألماني بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المسابقة.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة داروين نونييز في الدقيقة 27 من عمر المبارة التي أجريت في مدينة (لايبزيغ).
في المقابل مني (لايبزيغ) بخسارته الثالثة تواليا بعد سقوطه امام (أتلتيكو مدريد) الاسباني في مدريد بهدفين لهدف وكذلك أمام ضيفه (يوفنتوس) الإيطالي بثلاثة أهداف لهدفين وسيكون موعده المقبل في ضيافة (سلتيك) الاسكتلندي في الخامس من الشهر المقبل. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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