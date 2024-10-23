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دوري أبطال أوروبا: (إنتر ميلان) الإيطالي يفوز على (يونغ بويز) السويسري بهدف نظيف

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 23 - 10 (كونا) -- حقق الفريق الإيطالي (إنتر ميلان) اليوم الأربعاء فوزا صعبا على مضيفه (يونغ بويز) السويسري بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين بالجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.
وسجل المهاجم الفرنسي ماركو تورام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.
وحقق (إنتر ميلان) انتصاره الثاني تواليا رافعا رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع وذلك قبل أن يستضيف (أرسنال) الإنجليزي في الجولة الرابعة. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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