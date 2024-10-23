دوري أبطال أوروبا: (إنتر ميلان) الإيطالي يفوز على (يونغ بويز) السويسري بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 23 - 10 (كونا) -- حقق الفريق الإيطالي (إنتر ميلان) اليوم الأربعاء فوزا صعبا على مضيفه (يونغ بويز) السويسري بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من مباراة
الفريقين بالجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.
وسجل المهاجم الفرنسي ماركو تورام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.
وحقق (إنتر ميلان) انتصاره الثاني تواليا رافعا رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع وذلك قبل أن يستضيف (أرسنال) الإنجليزي في الجولة الرابعة. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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