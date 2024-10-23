البحرين: حريصون على شراكتنا المتنامية مع الأمم المتحدة في دعم السلام والاستقرار العالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 23 - 10 (كونا) -- أكدت البحرين اليوم الأربعاء حرصها على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم التنمية الشاملة والمستدامة من أجل عالم أكثر أمنا وسلاما وعدلا وإنصافا وازدهارا للبشرية جمعاء.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء في تصريح صحفي
لوزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني بمناسبة الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة والذكرى ال79 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ.
واضافت الوكالة ان الزياني أعرب عن اعتزازه بالتعاون التاريخي الوثيق مع الأمم المتحدة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي واستمراره وتناميه في إطار تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية والحضارية بما يتسق مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده السامية في تحقيق السلام والتعاون الدولي على أسس من الود والاحترام المتبادل وحسن الجوار وتغليب الحكمة والحوار في تسوية النزاعات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وأشار إلى أن البحرين وفي ظل النهج الدبلوماسي للملك حمد بن عيسى وتوجهات الحكومة برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن حمد تواصل جهودها كشريك دولي فاعل في دعم السلام والاستقرار والازدهار العالمي واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية بما يتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الدولية ودعمها لأهداف خطة التنمية المستدامة وميثاق المستقبل والتعاهد الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة.
وحث الزياني المجتمع الدولي على الاستجابة الفاعلة للمبادرات الملكية الرائدة التي أقرتها القمة العربية بشأن استضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين في سياق رؤية شاملة لحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري في المنطقة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.
كما لفت إلى دعوة ملك البحرين أمام الاتحاد البرلماني الدولي إلى سن اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية ومنع إساءة استغلال المنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التطرف والإرهاب. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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