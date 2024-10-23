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البحرين: حريصون على شراكتنا المتنامية مع الأمم المتحدة في دعم السلام والاستقرار العالمي

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 23 - 10 (كونا) -- أكدت البحرين اليوم الأربعاء حرصها على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم التنمية الشاملة والمستدامة من أجل عالم أكثر أمنا وسلاما وعدلا وإنصافا وازدهارا للبشرية جمعاء.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء في تصريح صحفي لوزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني بمناسبة الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة والذكرى ال79 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ.
واضافت الوكالة ان الزياني أعرب عن اعتزازه بالتعاون التاريخي الوثيق مع الأمم المتحدة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي واستمراره وتناميه في إطار تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية والحضارية بما يتسق مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده السامية في تحقيق السلام والتعاون الدولي على أسس من الود والاحترام المتبادل وحسن الجوار وتغليب الحكمة والحوار في تسوية النزاعات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وأشار إلى أن البحرين وفي ظل النهج الدبلوماسي للملك حمد بن عيسى وتوجهات الحكومة برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن حمد تواصل جهودها كشريك دولي فاعل في دعم السلام والاستقرار والازدهار العالمي واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية بما يتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الدولية ودعمها لأهداف خطة التنمية المستدامة وميثاق المستقبل والتعاهد الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة.
وحث الزياني المجتمع الدولي على الاستجابة الفاعلة للمبادرات الملكية الرائدة التي أقرتها القمة العربية بشأن استضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين في سياق رؤية شاملة لحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري في المنطقة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.
كما لفت إلى دعوة ملك البحرين أمام الاتحاد البرلماني الدولي إلى سن اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية ومنع إساءة استغلال المنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التطرف والإرهاب. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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