وزارة الدفاع التركية: تدمير 32 موقعا ارهابيا في عملية جوية شمال العراق وسوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 23 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاربعاء أن قواتها "دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمال العراق وسوريا ما أسفر عن تحييد العديد منهم".
وقالت الوزارة في بيان إن قواتها شنت عملية في 23 أكتوبر الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن "هدف العملية هو القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود عبر تحييد إرهابيي تنظيم (بي كي كي/ كا جي كا) والعناصر الإرهابية الأخرى.
وأشارت إلى تدمير 32 موقعا لافتة الى أن العمليات الجوية لا تزال مستمرة بكل حزم.
وشددت الوزارة على أنه "تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات".
وأضافت أن "القوات المسلحة التركية ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا".
ولفتت الوزارة إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.
ويأتي هذا التحرك العسكري ردا على الهجوم الذي نفذه مسلحون في وقت سابق من اليوم على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة أنقرة وأسفر عن سقوط خمسة قتلى و22 جريحا بحسب آخر حصيلة. (النهاية)
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