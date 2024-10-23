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وزارة الدفاع التركية: تدمير 32 موقعا ارهابيا في عملية جوية شمال العراق وسوريا

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 23 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاربعاء أن قواتها "دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمال العراق وسوريا ما أسفر عن تحييد العديد منهم".
وقالت الوزارة في بيان إن قواتها شنت عملية في 23 أكتوبر الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن "هدف العملية هو القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود عبر تحييد إرهابيي تنظيم (بي كي كي/ كا جي كا) والعناصر الإرهابية الأخرى.
وأشارت إلى تدمير 32 موقعا لافتة الى أن العمليات الجوية لا تزال مستمرة بكل حزم.
وشددت الوزارة على أنه "تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات".
وأضافت أن "القوات المسلحة التركية ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا".
ولفتت الوزارة إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.
ويأتي هذا التحرك العسكري ردا على الهجوم الذي نفذه مسلحون في وقت سابق من اليوم على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة أنقرة وأسفر عن سقوط خمسة قتلى و22 جريحا بحسب آخر حصيلة. (النهاية)

ا ع س / ر ج



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