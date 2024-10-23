مبعوث أممي يحذر من امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا بما يهدد الأمن والسلم الدوليين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 10 (كونا) -- حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الأربعاء من امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا والذي قد يزداد سوءا ويخلف عواقب وخيمة على البلاد وعلى السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في إحاطة قدمها بيدرسون أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا.
وأوضح بيدرسون أن تبعات الصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان تنعكس على سوريا معتبرا أن التطورات الأخيرة تذكير صارخ بهشاشة الوضع في سوريا و"تتطلب اهتمامنا الجماعي".
ونبه إلى أن سوريا لا تزال تعاني من حالة من الصراع العميق "حيث ينقسم السوريون سياسيا وجغرافيا في مناطق مختلفة ويتعرضون لضغوط هائلة ومتنوعة".
وأعرب بيدرسون عن خشيته "من أننا سنستمر في رؤية سوريا تعاني من أزمة تلو الأخرى من دون نهاية ما لم تستأنف العملية السياسية بقيادة السوريين وبتيسير من الأمم المتحدة والتي توقفت منذ فترة طويلة".
وشدد على أن الشعب السوري يحتاج "إلى الحماية العاجلة من خلال عملية خفض التصعيد والدعم اللازم لمواجهة الأزمات الواحدة تلو الأخرى كما يحتاج إلى مسار سياسي شامل للخروج من الصراع وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) الذي يعيد سيادة سوريا ويعيد كرامة الشعب السوري الذي عانى طويلا".
وتحدث المبعوث الأممي عن الضربات الجوية الإسرائيلية وأوسعها نطاقا في السنوات ال13 الماضية في سوريا مشيرا إلى أنه تم قصف عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق السكنية حتى في قلب العاصمة دمشق.
وقال بيدرسون "نشهد الآن توافر كافة العناصر اللازمة لعاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية تضرب سوريا المدمرة بالفعل مع عواقب خطيرة ولا يمكن توقع مداها على المدنيين وعلى السلم والأمن الدوليين".
ووجه المبعوث الأممي في هذا الصدد خمس مناشدات عاجلة تضمنت (حماية سوريا من آثار الصراع الإقليمي) داعيا إلى احترام سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها بالإضافة إلى (تهدئة التوترات الإقليمية بشكل فوري).
كما أكد (الحاجة إلى مزيد من العمل لخفض التصعيد) وصولا لإيقاف شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.
وشدد على جميع الجهات الفاعلة السورية والدولية (الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحذر).
وأعاد المبعوث الخاص إلى سوريا التذكير (بأهمية وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك) مشددا على ضرورة التزام أطراف النزاع بشروط اتفاق فض الاشتباك. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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