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مبعوث أممي يحذر من امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا بما يهدد الأمن والسلم الدوليين

10/23/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 10 (كونا) -- حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الأربعاء من امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا والذي قد يزداد سوءا ويخلف عواقب وخيمة على البلاد وعلى السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في إحاطة قدمها بيدرسون أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا.
وأوضح بيدرسون أن تبعات الصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان تنعكس على سوريا معتبرا أن التطورات الأخيرة تذكير صارخ بهشاشة الوضع في سوريا و"تتطلب اهتمامنا الجماعي".
ونبه إلى أن سوريا لا تزال تعاني من حالة من الصراع العميق "حيث ينقسم السوريون سياسيا وجغرافيا في مناطق مختلفة ويتعرضون لضغوط هائلة ومتنوعة".
وأعرب بيدرسون عن خشيته "من أننا سنستمر في رؤية سوريا تعاني من أزمة تلو الأخرى من دون نهاية ما لم تستأنف العملية السياسية بقيادة السوريين وبتيسير من الأمم المتحدة والتي توقفت منذ فترة طويلة".
وشدد على أن الشعب السوري يحتاج "إلى الحماية العاجلة من خلال عملية خفض التصعيد والدعم اللازم لمواجهة الأزمات الواحدة تلو الأخرى كما يحتاج إلى مسار سياسي شامل للخروج من الصراع وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) الذي يعيد سيادة سوريا ويعيد كرامة الشعب السوري الذي عانى طويلا".
وتحدث المبعوث الأممي عن الضربات الجوية الإسرائيلية وأوسعها نطاقا في السنوات ال13 الماضية في سوريا مشيرا إلى أنه تم قصف عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق السكنية حتى في قلب العاصمة دمشق.
وقال بيدرسون "نشهد الآن توافر كافة العناصر اللازمة لعاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية تضرب سوريا المدمرة بالفعل مع عواقب خطيرة ولا يمكن توقع مداها على المدنيين وعلى السلم والأمن الدوليين".
ووجه المبعوث الأممي في هذا الصدد خمس مناشدات عاجلة تضمنت (حماية سوريا من آثار الصراع الإقليمي) داعيا إلى احترام سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها بالإضافة إلى (تهدئة التوترات الإقليمية بشكل فوري).
كما أكد (الحاجة إلى مزيد من العمل لخفض التصعيد) وصولا لإيقاف شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.
وشدد على جميع الجهات الفاعلة السورية والدولية (الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحذر).
وأعاد المبعوث الخاص إلى سوريا التذكير (بأهمية وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك) مشددا على ضرورة التزام أطراف النزاع بشروط اتفاق فض الاشتباك. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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