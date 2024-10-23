موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 770 فلسطينيا وأصاب أكثر من 1000 آخرين إضافة إلى عشرات المفقودين في مناطق (جباليا) بمخيماتها وضواحيها خلال 19 يوما من العدوان على شمال قطاع غزة.
بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2574 قتيلا و12001 جريح من بينهم 28 قتيلا و139 مصابا في الساعات ال24 الأخيرة.
باريس - وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد أن المؤتمر الدولي في باريس غدا لدعم لبنان سيعقد بمشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية.
أنقرة - وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا يعلن أن "هجوما إرهابيا" استهدف منشأة لصناعات الفضاء في العاصمة أنقرة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وحصيلة الضحايا ترتفع لاحقا الى خمسة قتلى و22 جريحا.
أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن أن قواتها "دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمال العراق وسوريا ما أسفر عن تحييد العديد منهم".
الرباط - العاهل المغربي الملك محمد السادس يجري تعديلا على تشكيلة حكومة عزيز اخنوش شمل وزارات التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري والنقل واللوجستيك والتضامن والادماج الاجتماعي. (النهاية) ر ج
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