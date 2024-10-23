موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 770 فلسطينيا وأصاب أكثر من 1000 آخرين إضافة إلى عشرات المفقودين في مناطق (جباليا) بمخيماتها وضواحيها خلال 19 يوما من العدوان على شمال قطاع غزة.

بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2574 قتيلا و12001 جريح من بينهم 28 قتيلا و139 مصابا في الساعات ال24 الأخيرة.

باريس - الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد أن المؤتمر الدولي في باريس غدا لدعم لبنان سيعقد بمشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية.

أنقرة - وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا يعلن أن "هجوما إرهابيا" استهدف منشأة لصناعات الفضاء في العاصمة أنقرة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وحصيلة الضحايا ترتفع لاحقا الى خمسة قتلى و22 جريحا.

أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن أن قواتها "دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمال العراق وسوريا ما أسفر عن تحييد العديد منهم".

الرباط - العاهل المغربي الملك محمد السادس يجري تعديلا على تشكيلة حكومة عزيز اخنوش شمل وزارات التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري والنقل واللوجستيك والتضامن والادماج الاجتماعي. (النهاية) ر ج