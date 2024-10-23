الموافقة على تسجيل أذونات وسندات الخزينة بـ350 مليون دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الموافقة على طلب البنك المركزي الأردني بتسجيل الإصدار الـ27 من سندات الخزينة الأردنية لعام 2024 استحقاق 13-10-2029، بمبلغ 150مليون دينار ولمدة 5 سنوات، وبلغ المعدل المرجح لأسعار الفائدة المقبولة 6.25 بالمئة.
كما وافق المجلس على طلب البنك المركزي بتسجيل الإصدار السادس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2024 وتستحق الدفع بتاريخ 22-12-2024 بمبلغ 200 مليون دينار، وبسعر مرجح للعائد السنوي 6.502 بالمئة.
وأتاح الإصداران للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين وغير مقيمين شراء سندات وأذونات الخزينة من خلال بنوك الاكتتاب نيابة عنهم، بحيث تكون قابلة للتداول في السوق الثانوي، ويتولى البنك المركزي إدراجها في بورصة عمان، ويسمح بتداولها كذلك في سوق الأوراق المالية غير المدرجة.--(بترا)
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