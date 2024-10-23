الموافقة على تسجيل أذونات وسندات الخزينة بـ350 مليون دينار



كما وافق المجلس على طلب البنك المركزي بتسجيل الإصدار السادس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2024 وتستحق الدفع بتاريخ 22-12-2024 بمبلغ 200 مليون دينار، وبسعر مرجح للعائد السنوي 6.502 بالمئة.

وأتاح الإصداران للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين وغير مقيمين شراء سندات وأذونات الخزينة من خلال بنوك الاكتتاب نيابة عنهم، بحيث تكون قابلة للتداول في السوق الثانوي، ويتولى البنك المركزي إدراجها في بورصة عمان، ويسمح بتداولها كذلك في سوق الأوراق المالية غير المدرجة.--(بترا)

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