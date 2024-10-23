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أنظمة الدفع الرقمي.. ما الفوائد للاقتصاد والمجتمع؟

10/23/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – في الوقت الذي تشهد فيه معظم القطاعات الاقتصادية تحولا رقميا في أعمالها وخدماتها المقدمة للجمهور، مع اعتمادية وتواجد كبير من قبل الناس على الشبكة العنكبوتية، تتعاظم فوائد التكنولوجيا المالية ومنافعها الاقتصادية والاجتماعية والمصرفية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في مستقبل الصناعة المصرفية والاقتصاد الرقمي بشكل عام، وفقا لخبراء.
وأكد الخبراء أن العلاقة بين التطور التكنولوجي والصناعة المصرفية المحلية أصبحت علاقة وثيقة، عندما أدخلت التكنولوجيا في مراحل عديدة بداية من الأتمتة ثم الرقمنة وصولاً إلى التحول الرقمي في معظم الخدمات المالية المقدمة من القطاع، ومنها خدمات تسديد الفواتير الكترونيا مثل "اي فواتيركم" والمحافظ الإلكترونية "نظام جو مو بي"، ونظام الدفع "كليك"، إلى جانب مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة بالتجارة كبطاقات الدفع اللاتلامسية ومنصات التجارة الإلكترونية وغيرها العديد من الأنظمة والخدمات.
وأشاروا إلى أن جميع هذه الأنظمة الرقمية شهدت نموا متزايدا في الاستخدام من قبل الأردنيين خلال السنوات الماضية في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الانترنت بأكثر من 10 ملايين، متوقعين لها المزيد من الانتشار والاستخدام لها في السنوات المقبلة.
وأكد الخبراء على الدور الكبير للبنك المركزي الأردني في تبني أنظمة الدفع الرقمية، مع ما تقدمه من جملة من المنافع على الاقتصاد، لعل أهمها تعزيز الاشتمال المالي والوصول إلى الفئات المستهدفة كالشباب والنساء والسكان في المناطق البعيدة، وتعزيز مستويات السيولة في الاقتصاد وتسريع دوران النقد في الاقتصاد الذي يعتبر عاملًا حيويًا في أي اقتصاد، وتسهيل حياة الناس وفتح آفاق جديدة للتجارة الإلكترونية وغيرها من الفوائد الاقتصادية.
وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق لـ"الغد" إنه نظراً لأهمية التكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية فقد أولى البنك المركزي حرصه الشديد لهذه الخدمات وتطويرها في السوق، وذلك ضمن إطار فوائدها الاقتصادية من جانب، ولتعزيز القطاع المصرفي والخدمات المقدمة من جانب آخر، مشيرا إلى أن توجهات البنك المركزي هذه تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي ركزت على تعزيز التكنولوجيا المالية وفتح الآفاق لها، وإدماجها في القطاعات الاقتصادية.
وأكد المحروق أن أنظمة الدفع الرقمية تسهم في تعزيز التوجهات القطاعية نحو التكنولوجيا، والمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن أدوات الدفع الرقمي تساهم في تعزيز مستويات السيولة في الاقتصاد وتسريع دوران النقد في الاقتصاد الذي يعتبر عاملًا حيويًا في أي اقتصاد، حيث تشير إلى مدى تكرار تداول الأموال، مسترشدا بأرقام رسمية تظهر أنه تم تنفيذ حوالي 52.6 مليون حركة على نظام اي فواتيركم في عام 2023 بمبلغ إجمالي للحركات وصل إلى حوالي 11.6 مليار دينار. فيما وصلت القيمة الإجمالية للحركات عبر قنوات الإنترنت والموبايل المصرفي إلى قرابة 40 مليار دينار في عام 2023.
وقال المحروق إن أدوات الدفع الرقمي تسهم في تعزيز من كفاءة العمليات المالية من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين وإلغاء اشتراط التواجد المكاني للحصول على الخدمات المالية. فقد أصبح العملاء قادرين على إجراء المعاملات المالية في أي مكان وفي أي وقت.
وفي هذا الجانب أكد المحروق قائلا: "لا بد من التذكير أن أدوات الدفع الرقمي لم تتطور في جانب المستخدم فقط، بل شهدت أنظمة الدفع والتقاص وأنظمة المدفوعات الكبيرة – وهي أنظمة التعامل بين البنوك والقطاع المالي- لتطورات تكنولوجية كبيرة، فعلى سبيل المثال بلغ عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام غرفة التقاص الآلي إلى حوالي 10.7 مليون حركة في عام 2023 وبقيمة تقارب 8 مليار دينار".
وأشار إلى أن من المنافع الاقتصادية لأنظمة الدفع الرقمي تخفيض التكلفة التشغيلية للبنوك، واستخدام الأدوات التكنولوجية لتجويد القرارات الائتمانية وتعزيز فهم وإدراك سلوك المستهلك واحتياجاته من خلال استخدام أدوات التحليل التكنولوجية كعلوم البيانات الضخمة وغيرها، لافتا إلى أنه ضمن التطور المستمر بلغ حجم استثمار القطاع المصرفي أكثر من ربع مليار دينار في الجانب التكنولوجي. ولهذا ينظر القطاع إلى أن التطور التكنولوجي أحد عناصر خفض التكاليف وتعزيز مستويات الأرباح.
أما على صعيد الدور الاقتصادي للقطاع المصرفي والمعروف بالدور الوسيط في الاقتصاد، فقد ساهمت أنظمة الدفع ، وفقا للمحروق، في فتح آفاق ومنافذ التجارة الإلكترونية والتسهيل التجارة البينية على القطاعات الاقتصادية والعملاء على حد سواء.
وفي هذا الإطار، استرشد المحروق بأرقام تظهر أن عدد التجار الذين يقبلون دفعاتهم عبر منصات التجارة الإلكترونية بلغ 2312 تاجرا في نهاية عام 2023، وقد تم من خلال منصات التجارة الإلكترونية ما يقارب 21.7 مليون حركة دفع بقيمة إجمالية 458 مليون دينار أردني في عام 2023، فيما عززت أجهزة نقاط البيع والتي وصلت إلى قرابة 90 ألف جهاز في عام 2023 وبطاقات الدفع اللاتلامسية إلى تطوير سلوكيات العملاء المالية، وتسهيل حركة البيع والشراء.
وأكد أنه من المنافع الاقتصادية المهمة لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني؛ تعزيز الاشتمال المالي، مبينا أن تطوير الخدمات المالية الرقمية وأنظمة الدفع يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المالية للأشخاص في المناطق النائية أو البعيدة وفئات محددة كالشباب والمرأة وذوي الدخل المنخفض، فضلا على أن هذه الخدمات تساعد على التخطيط المالي وتعزز الصحة المالية للأفراد، بالإضافة إلى إدماج الأفراد والشركات في الاقتصاد المنظم.
وأشار إلى دور أنظمة الدفع في تعزيز قدرة القطاع على فهم وإدراك سلوك المستهلك واحتياجاته من خلال استخدام أدوات التحليل التكنولوجية كعلوم البيانات الضخمة وغيرها، وفتح آفاق ومنافذ التجارة الإلكترونية وتسهيل التجارة البينية على القطاعات الاقتصادية والعملاء على حد سواء.
بيد أن المحروق أكد أن ثمة تحديات عامة واضحة ترافق استخدام أنظمة الدفع الرقمية، ومنها الحفاظ على الأمن والسلامة المعلوماتية والأمن السيبراني للخدمات المالية.
وقال: " تعتبر المخاطر السيبرانية من أهم المحددات في تطوير واستخدام الخدمات الرقمية، وتعمل البنوك جنباً إلى جنب مع البنك المركزي للحد من مخاطر الأمن السيبراني، حيث استحدث البنك المركزي وحدة خاصة للاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي، بالشراكة مع القطاع المصرفي، والتي تعمل أيضاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني، وقد باشرت الوحدة عملها بإطلاق الإصدار الأول في إطار الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي والمصرفي في شهر تموز 2021".
وفي سياق متصل، توقع المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني المهندس ناصر صالح المزيد من الانتشار والتوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني خلال السنوات المقبلة مع تحول رقمي كبير تشهده معظم القطاعات الاقتصادية.
وقال صالح، الذي تشرف شركته على نظام "اي فواتيركم" في الأردن، إن من أهم أسباب زيادة انتشار الدفع الإلكتروني في الأردن هو وجود بنية تحتية قوية تدعم هذا النمو، ودعم من البنك المركزي الأردني لأنظمة الدفع الفورية لتعزيز الاشتمال المالي، فضلا عن انتشار الإنترنت وشبكات الاتصالات المتقدمة وزيادة اعتماد الناس على هذه الخدمات كوسيلة للتواصل وإنجاز المعاملات.
وأكد أن تلبية أنظمة الدفع الإلكتروني المختلفة لـ"حاجة" الناس، بتسهيل حياتهم، وزيادة وعيهم بها وباستخدامها أيضا، أسهم في انتشار استخدام هذه الأنظمة خلال السنوات الأخيرة ، موضحا أن المواطن اليوم ليس بحاجة إلى هدر وقت كبير وبذل جهد كبير بتشغيل سيارته للوصول إلى مؤسسة أو شركة مفوترة لتسديد فواتيره أو لتحويل أموال إلى قريب أو صديق، فمن خلال أنظمة الدفع الفوري يستطيع إنجاز كل هذه الخدمات من منزله أو من أي مكان بكبسة زر وبأمان.
وقال إن الأردن يشهد توسعا اليوم في استخدام أنظمة الدفع الفورية الرقمية التي تسهل تسديد الفواتير إلكترونيا، وتيسر التحويلات والمدفوعات الرقمية بين الأفراد والمؤسسات، فضلا عما يشهده من انتشار واسع للمحافظ الإلكترونية، التي تتيح للأفراد والشركات على حد سواء إجراء التحويلات المالية ودفع الفواتير عبر الهواتف المحمولة بسهولة، إلى جانب البطاقات الإلكترونية بأنواعها وأشكالها المختلفة والدفع عبر التطبيقات الذكية، التي توفر حلولا مبتكرة تعزز الاعتماد على الدفع الإلكتروني.
واشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الانتشار الواسع لأدوات الدفع الإلكتروني إلى زيادة نسب الشمول المالي، كونها تسهل الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد غير المتعاملين مع البنوك، وقال: "تسهم هذه التطورات في تمكين فئات واسعة من المجتمع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي، مما يعزز النمو الاقتصادي، يخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من كفاءة الاقتصاد بشكل عام".
وأكد صالح أن الدفع الإلكتروني يسهم في تحسين الكفاءة المالية وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات والأفراد، لأنه يقلل الحاجة إلى المعاملات النقدية التقليدية وبالتالي يقلل من مخاطر السرقة والتلاعب بالأموال، لافتا إلى دوره في تسهيل عملية المدفوعات بين الأفراد والشركات، ما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام ويزيد من حجم التعاملات التجارية الرقمية.
من جهته، اعتبر الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي "الدفع الإلكتروني أداة قوية تسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الأردني وتعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي"، متوقعا له مزيد من الانتشار خلال السنوات المقبلة مع التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الحكومي.
وقال إن ثمة تحديات تواجه انتشار الدفع الإلكتروني بشكل عام ومنها نقص الوعي، مبينا أنه ما يزال هناك العديد من الأشخاص في الأردن الذين لا يعرفون عن فوائد الدفع الإلكتروني أو كيفية استخدامه.
ورغم تقدم البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلا أن الصفدي يرى بأنها تحتاج إلى مزيد من التطوير من أجل دعم استخدام المدفوعات الإلكترونية على نطاق واسع.
وأكد على تحدي الثقة والأمان لأن بعض الأشخاص يخشون من استخدام المدفوعات الإلكترونية بسبب مخاوفهم من الاحتيال الإلكتروني.
ولدعم انتشار خدمات الدفع الإلكتروني، دعا الصفدي إلى زياد الجهود من قبل الحكومة أو الجهات المعنية للترويج لفوائد الدفع الإلكتروني وتسهيلها لحياة الناس، والعمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم استخدام المدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية في الشركات والأعمال التجارية.

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