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إمهال شركات تأجير الحافلات لنهاية العام للتصويب

10/23/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان - قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري في جلسة عقدها مؤخرا، منح شركات تأجير الحافلات مهلة نهائية وأخيرة تنتهي في آخر يوم من العام الحالي، لتصويب أوضاعها وتحت طائلة إلغاء الترخيص.
وبينت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح لـ"الغد"، أن عدد شركات التأجير 18 شركة أسطولها يتكون من 977 حافلة منها، 644 حافلة متوسطة مسجلة بصفة التأجير، حسب إحصائيات الهيئة لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وترخص شركة تأجير الحافلات لممارسة نقل العاملين في الشركات والمؤسسات والقيام بالرحلات الطلابية أو الجماعية أو العائلية، ونقل الحجاج أو المعتمرين، وأي أعمال تأجير أخرى، يوافق عليها المجلس وفقا للشروط التي يضعها بناء على تنسيب من المدير العام، ولا يجوز للشركة أن تمارس أعمال نقل المجموعات السياحية.
وأشارت وشاح إلى شروط استكمال المتطلبات اللازمة للترخيص حسب تعليمات ترخيص شركات التأجير لسنة 2009، ومنها، ألا يقل رأسمال الشركة المسجل عن مليون ونصف مليون دينار.
وتشترط التعليمات تسجيل خمس عشرة حافلة كحد أدنى باسم الشركة، وللشركة أن تسجل باسمها عددا من الحافلات المتوسطة بما لا يزيد على مثلي عدد الحافلات المرخصة لديها، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة.
أما الشروط الخاصة بوسائط النقل، فهي أن يكون موديلها عند تسجيلها لاول مرة من سنة الحصول على الترخيص نفسها أو التي تليها أو التي قبلها، ويجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلة العاملة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة العاملة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ صنع أي منها.

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