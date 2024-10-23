تطورات ببيئة الأعمال.. فكيف نسخرها لتحفيز الاستثمار؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - تحسين بيئة الأعمال أمر يحظى باهتمام حكومات الدول بشكل عام، بهدف حفز الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في أعماله، إضافة إلى زيادة فرصها لجذب الاستثمارات الأجنبية لكونهما أحد روافع النمو الاقتصادي.
وتبرز هنا التساؤلات عن بيئة الأعمال المحلية، كيف تبدو؟ وما المطلوب للارتقاء بها؟ ليؤكد خبراء لـ"الغد" أن هذه البيئة إيجابية إلى حد ما إلا أنها لم ترتق بعد إلى مستوى تطلعات الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التنافسية الاقتصادية العالية في المنطقة.
ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تطورات إيجابية طرأت على الاقتصاد الوطني مؤخرا، يمكن لها أن تساهم في تحسين واقع بيئة الأعمال وقدرته على استقطاب الاستثمارات، لا سيما رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل الوكالات الائتمانية الكبرى (موديز، فيتيش، آتد بورز).
وشدد الخبراء على أن تعزيز بيئة الأعمال المحلية يعد محورا أساسيا في عملية الإصلاح الشامل التي ترافق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمثل دورا رئيسا لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة، مما يتطلب العديد من الإجراءات الإصلاحية أهمها تفعيل النافذة الاستثمارية وتوفير خريطة استثمارية واضحة تتضمن مشاريع وفرصا للمستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، إضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع التنموية والاستثمارية خاصة في المشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية والخدمية.
وأكد الخبراء أهمية التغلب على المعيقات البيروقراطية والتنظيمية بما يمكن القطاعات كافة من سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى وجوب تخفيض الكلف التشغلية والرسوم الضريبية على كافات القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية، علاوة على ضرورة تعديل بعض التعليمات والأنظمة الاقتصادية لتتواءم مع خطة تطوير القطاع العام التي تحفز الإنتاج وبيئة الأعمال، إلى جانب تسهيل تمويل المشاريع بنسب فائدة منخفضة تعزز من تطوير المشاريع الاستثمارية وتوسعها.
و"بيئة الأعمال" هي مجموعة العوامل الخارجية والداخلية المحيطة بالقطاعات الاقتصادية والتي تؤثر على أعمالها، وتتمثل بالعوامل الاقتصادية والقانونية والثقافية والسياسية الخاصة بالبيئة المحلية التي تعمل فيها هذه القطاعات.
ويشار إلى أن تقرير "مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023" أظهر تحسن أداء الأردن على المؤشر المذكور بتقدمه 7 مراكز ليحل في المرتبة 71 عالميا قياسا مع العام 2022، إذ جاء تحسن مرتبة الأردن على هذا المؤشر انعكاسا للتطور الذي حققه الأردن في المؤشر الفرعي بيئة الأعمال والذي حل به في عام 2023 في المرتبة 70 مقارنة بحلوله في المرتبة 85 في العام الذي سبقه.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ"الغد"، "إن بيئة الأعمال تلعب دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي، فهي تشمل القوانين، والسياسات الحكومية، والبنية التحتية، والمنافسة والإجراءات الحكومية، والأسواق التي تجذب الاستثمارات وريادة الأعمال، كما وتعمل على زيادة الإنتاجية، ودعم الابتكار".
وأكد حجازي أن أهمية توفر بيئة اعمال سليمة تكمن، في مساهمتها في زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، عدا عن تعزيزها من منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاعتماد على الذات في توفير الموارد الرئيسية. لافتا إلى أن تنمية وتطوير بيئة الأعمال في المملكة تحتاج إلى تحسين بيئة الاستثمار، ودعم وزيادة حجم الصناديق الاستثمارية للمساهمة في نمو وتطوير الأفكار الريادية، وتنمية الخبرات والمهارات التقنية للشباب ورواد الأعمال.
وبين حجازي أن تعزيز بيئة الأعمال المحلية تعد محورا أساسيا في عملية الإصلاح الشامل التي ترافق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمثل دورا رئيسا لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة، مما يتطلب العديد من الإجراءات الإصلاحية أهمها تفعيل النافذة الاستثمارية وتوفير خارطة استثمارية واضحة تتضمن مشاريع وفرص للمستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال وضرورة تضمينها جدوى اقتصادية أولية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع التنموية والاستثمارية خاصة في المشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل للشباب الأردني وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ضرورة العمل على تعديل عدد من التعليمات والأنظمة الاقتصادية لتتزامن مع خطة تطوير القطاع العام التي تحفز الإنتاج وبيئة الأعمال.
وشدد حجازي على ضرورة العمل على الحد من المعيقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي في المملكة، وهذا بالفعل لما بدأت الحكومة به في مستهل جولاتها الميدانية، والتي في بعضها بحاجة إلى قرارات فورية، حيث إن استقرار بيئة الاستثمار المحلية تعزز في زيادة جاذبية الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تعزز من بيئة الأعمال ورفدها إلى العالمية وذلك من خلال العمل على تحديث منظومة تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع الناشئة، وطرح قروض ميسرة للمستثمرين في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل تمويل المشاريع بنسب فائدة منخفضة تعزز من تطوير المشاريع الاستثمارية وتوسعها للوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على خطّة لتحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث نتطلع إلى العمل على القرار وذلك بجعل الأردن في مقدمة الدول في الابتكار وريادة الأعمال، وللارتقاء بمنظومة الابتكار الشاملة وصولا إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز بيئة الأعمال وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية.
بدوره، أكد عضو المنتدى الاقتصادي الأردني محمد علي القريوتي أن بيئة الأعمال في الأردن تصنف على أنها بيئة ناجحة ومحفزة خاصة للقطاعات الخدمية وبعض القطاعات الإنتاجية، إذ أتاحت لها بيئة الأعمال على مدار السنوات الماضية النمو والتطور.
ولفت القريوتي إلى أن بيئة الأعمال الجيدة في الأردن استطاعت خلال جائحة كورونا وما رافقها من تبعات اقتصادية أن تحمل عدة قطاعات إنتاجية وخدمية لا سيما قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي والصحي والتي كانت علامة فارقة على مستوى المنطقة خلال الجائحة، موضحا أن تماسك هذه القطاعات في تلك المرحلة نابع من متانة بيئة الأعمال المحلية ومرونتها.
وأوضح لـ"الغد"، أنه كلما كانت بيئة أعمال أكثر صحية وتطورا، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على توسع القطاعات الاقتصادية ويرفع من قدراتها الانتاجية ومن شأن ذلك في نهاية المضاف أن يعود بالنفع على الدورة الاقتصادية من خلال تحسين مؤشرات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.
وشدد القريوتي على أن تميز بيئة الأعمال في اقتصاد عن آخر مرتبطة عادة بعاملين أساسين: هما سهولة ممارسة الأعمال وكلفة ممارسة الاعمال.
وحول حالة الأردن في هذين العاملين، لفت إلى انه من الواضح أن هناك خلل في سهولة ممارسة الاعمال ،إذ ما زالت تواجه بعض القطاعات صعوبة في ممارسة الاعمال وتصطدم بتعقيدات بيروقراطية وتنظمية الامر الذي يتطلب بذل جهد إضافي في هذا الصدد وإيجاد قاعدة عامة معمة لكافة القطاعات تمكن المستثمرين سواء المحلين او الخارجين من ممارسة إعمالهم.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، "إن تطورات إيجابية طرأت على الاقتصاد الوطني مؤخرا، يمكن لها أن تساهم في تحسين واقع بيئة الأعمال وقدرته على استقطاب الاستثمارات، لا سيما رفع التصنيف الائتماني للاردن من قبل الوكالات الائتمانية الكبرى (ستاند آند بورز، موديز، فيتيش )".
ويذكر أن وكالة التصنيف الإئتمانى الثلاث الكبرى في العالم (ستاند آند بورز، موديز، فيتيش) كانت قد رفعت مؤخرا بشكل منفصل التصنيف الائتماني السيادي طويل الاجل للأردن إلى درجة جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبيلية مستقرة.
ويرى عايش أن بيئة الأعمال المحلية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتحسين، خاصة في ظل التنافسية العالية في المنطقة والتي تحتم توفر بئية اعمال متجددة وغنية بالمزايا الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن بيئة الأعمال المحلية ما زالت تصطدم بضعف معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى عجز الميزان التجاري والاعتماد على المستوردات، الامر الذي ينجم عنه عادة ارتفاع في كلف الانتاج والتشغيل وهو ما ينعكس سلبا على جاذبية اعمال، علاوة على عدم الاستقرار التشريعي والقانوني والتغير المستمر لتشريعات الناظمة للاعمال محليا مشيرا إلى أن دراسات البنك الدول يتشير إلى تغير 30% من التشريعات الاقتصادية في الاردن بعد عامين من إقرارها.
وبين أن تطلعات الأردن المستقبلية نحو أن يكون قاعدة إقليمية في عدة مجالات كالأمن الغذائي والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات، والتجهيزات اللوجستية، تعد عوامل جذب مهمة لاستقطاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية مما يستدعي تركيز الحكومة في تقديم الحوافز اللازمة التي تشجع المستثمرين في الإقدام على إطلاق أعمالهم في هذه المجالات.
كما دعا عايش إلى ضروة تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، فضلا عن إعادة النظر بالنظام الضريبي والرسوم الجمركية التي تعد مرتفعة.
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