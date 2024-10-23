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تطورات ببيئة الأعمال.. فكيف نسخرها لتحفيز الاستثمار؟

10/23/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - تحسين بيئة الأعمال أمر يحظى باهتمام حكومات الدول بشكل عام، بهدف حفز الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في أعماله، إضافة إلى زيادة فرصها لجذب الاستثمارات الأجنبية لكونهما أحد روافع النمو الاقتصادي.
وتبرز هنا التساؤلات عن بيئة الأعمال المحلية، كيف تبدو؟ وما المطلوب للارتقاء بها؟ ليؤكد خبراء لـ"الغد" أن هذه البيئة إيجابية إلى حد ما إلا أنها لم ترتق بعد إلى مستوى تطلعات الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التنافسية الاقتصادية العالية في المنطقة.
ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تطورات إيجابية طرأت على الاقتصاد الوطني مؤخرا، يمكن لها أن تساهم في تحسين واقع بيئة الأعمال وقدرته على استقطاب الاستثمارات، لا سيما رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل الوكالات الائتمانية الكبرى (موديز، فيتيش، آتد بورز).
وشدد الخبراء على أن تعزيز بيئة الأعمال المحلية يعد محورا أساسيا في عملية الإصلاح الشامل التي ترافق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمثل دورا رئيسا لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة، مما يتطلب العديد من الإجراءات الإصلاحية أهمها تفعيل النافذة الاستثمارية وتوفير خريطة استثمارية واضحة تتضمن مشاريع وفرصا للمستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، إضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع التنموية والاستثمارية خاصة في المشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية والخدمية.
وأكد الخبراء أهمية التغلب على المعيقات البيروقراطية والتنظيمية بما يمكن القطاعات كافة من سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى وجوب تخفيض الكلف التشغلية والرسوم الضريبية على كافات القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية، علاوة على ضرورة تعديل بعض التعليمات والأنظمة الاقتصادية لتتواءم مع خطة تطوير القطاع العام التي تحفز الإنتاج وبيئة الأعمال، إلى جانب تسهيل تمويل المشاريع بنسب فائدة منخفضة تعزز من تطوير المشاريع الاستثمارية وتوسعها.
و"بيئة الأعمال" هي مجموعة العوامل الخارجية والداخلية المحيطة بالقطاعات الاقتصادية والتي تؤثر على أعمالها، وتتمثل بالعوامل الاقتصادية والقانونية والثقافية والسياسية الخاصة بالبيئة المحلية التي تعمل فيها هذه القطاعات.
ويشار إلى أن تقرير "مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023" أظهر تحسن أداء الأردن على المؤشر المذكور بتقدمه 7 مراكز ليحل في المرتبة 71 عالميا قياسا مع العام 2022، إذ جاء تحسن مرتبة الأردن على هذا المؤشر انعكاسا للتطور الذي حققه الأردن في المؤشر الفرعي بيئة الأعمال والذي حل به في عام 2023 في المرتبة 70 مقارنة بحلوله في المرتبة 85 في العام الذي سبقه.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ"الغد"، "إن بيئة الأعمال تلعب دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي، فهي تشمل القوانين، والسياسات الحكومية، والبنية التحتية، والمنافسة والإجراءات الحكومية، والأسواق التي تجذب الاستثمارات وريادة الأعمال، كما وتعمل على زيادة الإنتاجية، ودعم الابتكار".
وأكد حجازي أن أهمية توفر بيئة اعمال سليمة تكمن، في مساهمتها في زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، عدا عن تعزيزها من منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاعتماد على الذات في توفير الموارد الرئيسية. لافتا إلى أن تنمية وتطوير بيئة الأعمال في المملكة تحتاج إلى تحسين بيئة الاستثمار، ودعم وزيادة حجم الصناديق الاستثمارية للمساهمة في نمو وتطوير الأفكار الريادية، وتنمية الخبرات والمهارات التقنية للشباب ورواد الأعمال.
وبين حجازي أن تعزيز بيئة الأعمال المحلية تعد محورا أساسيا في عملية الإصلاح الشامل التي ترافق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتمثل دورا رئيسا لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة، مما يتطلب العديد من الإجراءات الإصلاحية أهمها تفعيل النافذة الاستثمارية وتوفير خارطة استثمارية واضحة تتضمن مشاريع وفرص للمستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال وضرورة تضمينها جدوى اقتصادية أولية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع التنموية والاستثمارية خاصة في المشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل للشباب الأردني وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ضرورة العمل على تعديل عدد من التعليمات والأنظمة الاقتصادية لتتزامن مع خطة تطوير القطاع العام التي تحفز الإنتاج وبيئة الأعمال.
وشدد حجازي على ضرورة العمل على الحد من المعيقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي في المملكة، وهذا بالفعل لما بدأت الحكومة به في مستهل جولاتها الميدانية، والتي في بعضها بحاجة إلى قرارات فورية، حيث إن استقرار بيئة الاستثمار المحلية تعزز في زيادة جاذبية الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تعزز من بيئة الأعمال ورفدها إلى العالمية وذلك من خلال العمل على تحديث منظومة تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع الناشئة، وطرح قروض ميسرة للمستثمرين في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل تمويل المشاريع بنسب فائدة منخفضة تعزز من تطوير المشاريع الاستثمارية وتوسعها للوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على خطّة لتحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث نتطلع إلى العمل على القرار وذلك بجعل الأردن في مقدمة الدول في الابتكار وريادة الأعمال، وللارتقاء بمنظومة الابتكار الشاملة وصولا إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز بيئة الأعمال وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية.
بدوره، أكد عضو المنتدى الاقتصادي الأردني محمد علي القريوتي أن بيئة الأعمال في الأردن تصنف على أنها بيئة ناجحة ومحفزة خاصة للقطاعات الخدمية وبعض القطاعات الإنتاجية، إذ أتاحت لها بيئة الأعمال على مدار السنوات الماضية النمو والتطور.
ولفت القريوتي إلى أن بيئة الأعمال الجيدة في الأردن استطاعت خلال جائحة كورونا وما رافقها من تبعات اقتصادية أن تحمل عدة قطاعات إنتاجية وخدمية لا سيما قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي والصحي والتي كانت علامة فارقة على مستوى المنطقة خلال الجائحة، موضحا أن تماسك هذه القطاعات في تلك المرحلة نابع من متانة بيئة الأعمال المحلية ومرونتها.
وأوضح لـ"الغد"، أنه كلما كانت بيئة أعمال أكثر صحية وتطورا، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على توسع القطاعات الاقتصادية ويرفع من قدراتها الانتاجية ومن شأن ذلك في نهاية المضاف أن يعود بالنفع على الدورة الاقتصادية من خلال تحسين مؤشرات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.
وشدد القريوتي على أن تميز بيئة الأعمال في اقتصاد عن آخر مرتبطة عادة بعاملين أساسين: هما سهولة ممارسة الأعمال وكلفة ممارسة الاعمال.
وحول حالة الأردن في هذين العاملين، لفت إلى انه من الواضح أن هناك خلل في سهولة ممارسة الاعمال ،إذ ما زالت تواجه بعض القطاعات صعوبة في ممارسة الاعمال وتصطدم بتعقيدات بيروقراطية وتنظمية الامر الذي يتطلب بذل جهد إضافي في هذا الصدد وإيجاد قاعدة عامة معمة لكافة القطاعات تمكن المستثمرين سواء المحلين او الخارجين من ممارسة إعمالهم.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، "إن تطورات إيجابية طرأت على الاقتصاد الوطني مؤخرا، يمكن لها أن تساهم في تحسين واقع بيئة الأعمال وقدرته على استقطاب الاستثمارات، لا سيما رفع التصنيف الائتماني للاردن من قبل الوكالات الائتمانية الكبرى (ستاند آند بورز، موديز، فيتيش )".
ويذكر أن وكالة التصنيف الإئتمانى الثلاث الكبرى في العالم (ستاند آند بورز، موديز، فيتيش) كانت قد رفعت مؤخرا بشكل منفصل التصنيف الائتماني السيادي طويل الاجل للأردن إلى درجة جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبيلية مستقرة.
ويرى عايش أن بيئة الأعمال المحلية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتحسين، خاصة في ظل التنافسية العالية في المنطقة والتي تحتم توفر بئية اعمال متجددة وغنية بالمزايا الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن بيئة الأعمال المحلية ما زالت تصطدم بضعف معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى عجز الميزان التجاري والاعتماد على المستوردات، الامر الذي ينجم عنه عادة ارتفاع في كلف الانتاج والتشغيل وهو ما ينعكس سلبا على جاذبية اعمال، علاوة على عدم الاستقرار التشريعي والقانوني والتغير المستمر لتشريعات الناظمة للاعمال محليا مشيرا إلى أن دراسات البنك الدول يتشير إلى تغير 30% من التشريعات الاقتصادية في الاردن بعد عامين من إقرارها.
وبين أن تطلعات الأردن المستقبلية نحو أن يكون قاعدة إقليمية في عدة مجالات كالأمن الغذائي والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات، والتجهيزات اللوجستية، تعد عوامل جذب مهمة لاستقطاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية مما يستدعي تركيز الحكومة في تقديم الحوافز اللازمة التي تشجع المستثمرين في الإقدام على إطلاق أعمالهم في هذه المجالات.
كما دعا عايش إلى ضروة تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، فضلا عن إعادة النظر بالنظام الضريبي والرسوم الجمركية التي تعد مرتفعة.

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