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الطاقة والمعادن تتابع سير الأداء في قطاع النفط خلال الشتاء

10/23/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ضرورة توفير مخزون استراتيجي كاف من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال لتلبية احتياجات المواطنين، وبما يضمن تقديم الخدمات بصوره آمنة ومستقرة ومستدامة خاصة خلال فصل الشتاء المقبل.
وأشاد خلال زيارته اليوم الأربعاء، موقع شركة مصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام الشركة المهندس عبد الكريم العلاوين، ومدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية المهندس خالد الزعبي، وعدد من المدراء والمختصين في الهيئة والمصفاة، بالجهود المبذولة من قبل المصفاة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة في المملكة، حيث جرى استعراض آخر الإحصائيات المتعلقة بالمخزون من المشتقات النفطية المختلفة.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء، جاءت الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تجريها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مواقع الجهات المرخصة في القطاع الهادفة إلى ضمان استدامة تزويد الخدمة للمواطنين وتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشاريع والمبادرات التي تخدم مصلحة القطاع.
كما تفقد السعايدة، في زيارة ميدانية شركة تسويق المنتجات البترولية (جو بترول)، وعرضت الشركة أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجهها أثناء ممارسة النشاط، والخطط المستقبلية للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية العامة وإنتاج الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأكد السعايدة أن الهيئة مستمرة في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع ومساعدتها للتغلب على التحديات لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة تزويد الخدمة والتأكد من توافر مواد الكاز والسولار والبنزين لدى محطات المحروقات بالجودة المطلوبة والسعر المعلن، وتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين في مناطق المملكة كافة خاصة في فصل الشتاء .
ولفت إلى أهمية دور مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة بالتنسيق مع الجهات العاملة في القطاع ومتابعة أدائها للتأكد من سرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين وتأمين المشتقات النفطية بالتنسيق مع شركة مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية وأصحاب محطات المحروقات ومراكز التعبئة ومستودعات الغاز والتأكد من الالتزام بمعايير الأداء وتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين.--(بترا)

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