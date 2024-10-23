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الوحدات يحول الانتقادات إلى إشادة ويواصل التقدم بأبطال آسيا

10/23/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- حول فريق الوحدات لكرة القدم بقيادة المدرب رأفت علي، الانتقادات التي تعرض لها الفريق خلال فترة التحضير للموسم الحالي، إلى إشادة وثناء على المستويات المميزة والنتائج الإيجابية، التي وضعت "الأخضر" بمكانة متميزة حتى اللحظة على الصعيدين المحلي والآسيوي.
وسجل الوحدات أول من أمس انتصاره الثاني في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2، والذي جاء خارج قواعده على نظيره استقلال دوشنبه الطاجكي بهدف نظيف، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن المتصدر الشارقة الإماراتي.
وشهدت الجولة الأولى انتصارا مميزا للوحدات على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، حيث يتمتع المنافس بخبرات كبيرة على الصعيد القاري، إلى جانب ضمه لعدد من نجوم المنتخب الإيراني، ما مهد الفرصة لاحقا للوحدات للدخول بحالة معنوية أكبر ببقية المباريات، ويعود بنقطة التعادل من ميدان الشارقة في الجولة الثانية بالتعادل معه بهدفين لمثلهما.
ولم يتوقع أحد أن تكون للوحدات بصمة كبيرة في هذه المجموعة التي تم وصفها بـ"الأصعب" من بين مجموعات منطقة غرب آسيا، نظرا لمغادرة أبرز عناصر الفريق من الموسم الماضي، وعدم إبرام صفقات لافتة على صعيد اللاعبين المحليين، إضافة إلى جلب 4 لاعبين أجانب لم يقدموا المستوى المأمول منهم باستثناء السنغالي أوسينو سيزار.
وتحولت الانتقادات التي تلقاها اللاعب السابق والمدرب الحالي رأفت علي، إلى إشادة كبيرة بعمله الدؤوب مع الفريق، وتحديدا في إعادة عناصر للعب ووضع ثقته الكبيرة بها، ما دفع تلك العناصر للبروز، ومن أبرزهم مهند سمرين العائد من إصابة صعبة، والشاب المهاجم إبراهيم صبرة، والمهاجم بهاء فيصل الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وغيرهم من اللاعبين في مختلف خطوط اللعب.
وتلقى "البيكاسو" إشادة مؤخرا من قبل مدرب المنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، والذي أشاد به خلال مقابلة تلفزيونية، وتحديدا في فكرة منح اللاعبين الشباب فرصة اللعب وفي مواجهات حساسة، ما جعله من أبرز المدربين في الساحة المحلية خلال الموسم الحالي.
وعلى الرغم من إهدار الوحدات 4 نقاط بالدوري من 6 مباريات، من تعادلين أمام مغير السرحان والفيصلي، وغضب جماهير الوحدات وقتها بالتفريط بالتقدم بالنتيجة في المباراتين بهدف نظيف وتحوله لتعادل بهدف لمثله، إلا أن الفريق يتخلف عن فرق الصدارة بنقطتين فقط، وتبقي مباراة مؤجلة له.
ويعتبر الوحدات من أكثر الفرق استفادة من بطولة درع الاتحاد، حيث يقوم المدرب رأفت علي في كل مواجهة بمنح فرصة كبيرة للوجوه الشابة والبدلاء بالمشاركة، ما جعل جميع اللاعبين في الفريق جاهزين لأي فرصة لعب بمباراة مهمة، وزيادة الانسجام بين جميع العناصر.
وكان الوحدات، أنهى الموسم الماضي بالحصول على لقب كأس الأردن بقيادة رأفت علي، وهو ما منح مجلس إدارة النادي الثقة والصبر عليه والتجديد معه لموسم آخر، لإيمانها الكبير بإمكانياته الفنية، وقدرته على السير مع الفريق لبر الأمان.
وفي هذا الصدد، قال المدرب فهد الجلاد: "إن بداية فريق الوحدات في الموسم الحالي لم تكن جيدة، في ظل مغادرة الفريق أبرز العناصر، وعدم وجود لاعبين بارزين لفتوا الأنظار إليهم في الفترات الماضية، ما جعل المدرب رأفت علي أمام تحد صعب لإثبات قدراته الفنية".
ولفت الجلاد في حديثه لـ "الغد"، إلى أن الجماهير اعتادت على المدرب رأفت علي بأن يكون "مدرب طوارئ"، ولم تكن لديها الثقة الكبيرة بأن يكون مديرا فنيا لموسم كامل، قبل أن يحولها إلى ثقة مطلقة نظير حضوره المميز، من حيث المستويات والنتائج من جولة لأخرى.
وأضاف: "ثقة الإدارة بالمدرب رأفت علي وبدء تطبيق أفكاره الفنية داخل الملعب، إلى جانب قراءته المميزة بين شوطي اللقاء وتحسن مستوى الفريق من مباراة لأخرى، جعلته مدربا متمكنا وقادرا على أن يقود الوحدات لمكان بعيد هذا الموسم، وما كان ينقصه للإبداع ثقة الجماهير والآن تحصل عليها بعد التميز داخليا وخارجيا".
وكشف الجلاد عن إعجابه بمستوى الفريق على الصعيد الجماعي، وعدم اعتماد الفريق على لاعب بحد ذاته، باستثناء تطور مستوى سمرين وعودة فيصل القوية، مفيدا بأن تشكيلتي الوحدات الأساسية والاحتياطية قادرتان على اللعب في أي مباراة من دون الشعور بغياب لاعب معين.
وبدوره، بين مشجع نادي الوحدات أسامة مزبودي، أن المدرب رأفت علي أعاد الروح المفقودة في المواسم الماضية، والتي جعلت "الأخضر" بعيدا عن لقب الدوري لثلاثة مواسم، إلى جانب مغادرته المبكرة من كل بطولة آسيوية وتحديدا من دور المجموعات.
وذكر مزبودي أن المستوى المتصاعد من جولة لأخرى، وزيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم في البطولة الآسيوية، أمور تجعل الفريق قادرا على تحقيق مفاجأة في دوري الأبطال، معتقدا أن مستويات بقية الفرق في مختلف المجموعات لا تتفوق على الوحدات حسب نظره.

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