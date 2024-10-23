الوحدات يحول الانتقادات إلى إشادة ويواصل التقدم بأبطال آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- حول فريق الوحدات لكرة القدم
بقيادة المدرب رأفت علي، الانتقادات التي تعرض لها الفريق خلال فترة التحضير للموسم الحالي، إلى إشادة وثناء على المستويات المميزة والنتائج الإيجابية، التي وضعت "الأخضر" بمكانة متميزة حتى اللحظة على الصعيدين المحلي والآسيوي.
وسجل الوحدات أول من أمس انتصاره الثاني في المجموعة الثالثة بدوري
أبطال آسيا 2، والذي جاء خارج قواعده على نظيره استقلال دوشنبه الطاجكي بهدف نظيف، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن المتصدر الشارقة الإماراتي.
وشهدت الجولة الأولى انتصارا مميزا للوحدات على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، حيث يتمتع المنافس بخبرات كبيرة على الصعيد القاري، إلى جانب ضمه لعدد من نجوم المنتخب الإيراني، ما مهد الفرصة لاحقا للوحدات للدخول بحالة معنوية أكبر ببقية المباريات، ويعود بنقطة التعادل من ميدان الشارقة في الجولة الثانية بالتعادل معه بهدفين لمثلهما.
ولم يتوقع أحد أن تكون للوحدات بصمة كبيرة في هذه المجموعة التي تم وصفها بـ"الأصعب" من بين مجموعات منطقة غرب آسيا، نظرا لمغادرة أبرز عناصر الفريق من الموسم الماضي، وعدم إبرام صفقات لافتة على صعيد اللاعبين المحليين، إضافة إلى جلب 4 لاعبين أجانب لم يقدموا المستوى المأمول منهم باستثناء السنغالي أوسينو سيزار.
وتحولت الانتقادات التي تلقاها اللاعب السابق والمدرب الحالي رأفت علي، إلى إشادة كبيرة بعمله الدؤوب مع الفريق، وتحديدا في إعادة عناصر للعب ووضع ثقته الكبيرة بها، ما دفع تلك العناصر للبروز، ومن أبرزهم مهند سمرين العائد من إصابة صعبة، والشاب المهاجم إبراهيم صبرة، والمهاجم بهاء فيصل الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وغيرهم من اللاعبين في مختلف خطوط اللعب.
وتلقى "البيكاسو" إشادة مؤخرا من قبل مدرب المنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، والذي أشاد به خلال مقابلة تلفزيونية، وتحديدا في فكرة منح اللاعبين الشباب فرصة اللعب وفي مواجهات حساسة، ما جعله من أبرز المدربين في الساحة المحلية خلال الموسم الحالي.
وعلى الرغم من إهدار الوحدات 4 نقاط بالدوري من 6 مباريات، من تعادلين أمام مغير السرحان والفيصلي، وغضب جماهير الوحدات وقتها بالتفريط بالتقدم بالنتيجة في المباراتين بهدف نظيف وتحوله لتعادل بهدف لمثله، إلا أن الفريق يتخلف عن فرق الصدارة بنقطتين فقط، وتبقي مباراة مؤجلة له.
ويعتبر الوحدات من أكثر الفرق استفادة من بطولة درع الاتحاد، حيث يقوم المدرب رأفت علي في كل مواجهة بمنح فرصة كبيرة للوجوه الشابة والبدلاء بالمشاركة، ما جعل جميع اللاعبين في الفريق جاهزين لأي فرصة لعب بمباراة مهمة، وزيادة الانسجام بين جميع العناصر.
وكان الوحدات، أنهى الموسم الماضي بالحصول على لقب كأس الأردن بقيادة رأفت علي، وهو ما منح مجلس إدارة النادي الثقة والصبر عليه والتجديد معه لموسم آخر، لإيمانها الكبير بإمكانياته الفنية، وقدرته على السير مع الفريق لبر الأمان.
وفي هذا الصدد، قال المدرب فهد الجلاد: "إن بداية فريق الوحدات في الموسم الحالي لم تكن جيدة، في ظل مغادرة الفريق أبرز العناصر، وعدم وجود لاعبين بارزين لفتوا الأنظار إليهم في الفترات الماضية، ما جعل المدرب رأفت علي أمام تحد صعب لإثبات قدراته الفنية".
ولفت الجلاد في حديثه لـ "الغد"، إلى أن الجماهير اعتادت على المدرب رأفت علي بأن يكون "مدرب طوارئ"، ولم تكن لديها الثقة الكبيرة بأن يكون مديرا فنيا لموسم كامل، قبل أن يحولها إلى ثقة مطلقة نظير حضوره المميز، من حيث المستويات والنتائج من جولة لأخرى.
وأضاف: "ثقة الإدارة بالمدرب رأفت علي وبدء تطبيق أفكاره الفنية داخل الملعب، إلى جانب قراءته المميزة بين شوطي اللقاء وتحسن مستوى الفريق من مباراة لأخرى، جعلته مدربا متمكنا وقادرا على أن يقود الوحدات لمكان بعيد هذا الموسم، وما كان ينقصه للإبداع ثقة الجماهير والآن تحصل عليها بعد التميز داخليا وخارجيا".
وكشف الجلاد عن إعجابه بمستوى الفريق على الصعيد الجماعي، وعدم اعتماد الفريق على لاعب بحد ذاته، باستثناء تطور مستوى سمرين وعودة فيصل القوية، مفيدا بأن تشكيلتي الوحدات الأساسية والاحتياطية قادرتان على اللعب في أي مباراة من دون الشعور بغياب لاعب معين.
وبدوره، بين مشجع نادي الوحدات أسامة مزبودي، أن المدرب رأفت علي أعاد الروح المفقودة في المواسم الماضية، والتي جعلت "الأخضر" بعيدا عن لقب الدوري لثلاثة مواسم، إلى جانب مغادرته المبكرة من كل بطولة آسيوية وتحديدا من دور المجموعات.
وذكر مزبودي أن المستوى المتصاعد من جولة لأخرى، وزيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم في البطولة الآسيوية، أمور تجعل الفريق قادرا على تحقيق مفاجأة في دوري الأبطال، معتقدا أن مستويات بقية الفرق في مختلف المجموعات لا تتفوق على الوحدات حسب نظره.
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