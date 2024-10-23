منتخب السيدات يخسر أمام هايتي وديا

منتخب السيدات يخسر أمام هايتي وديا
التاريخ
10/23/2024 11:29:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الهايتي بنتيجة 2-4 في اللقاء الذي جمعهما مساء الاربعاء على ملاعب مجمع إميرهام الرياضي ضمن منافسات البطولة الودية للسيدات لكرة القدم.
ويلاقي المنتخب نظيره الفلبيني عند الرابعة عصر السبت المقبل على ذات الملعب، فيما يختتم مشواره بالبطولة الودية أمام تايبيه الصينية عند العاشرة صباح الأربعاء المقبل.
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