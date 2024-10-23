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منتخب السيدات يخسر أمام هايتي وديا

10/23/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الهايتي بنتيجة 2-4 في اللقاء الذي جمعهما مساء الاربعاء على ملاعب مجمع إميرهام الرياضي ضمن منافسات البطولة الودية للسيدات لكرة القدم.

ويلاقي المنتخب نظيره الفلبيني عند الرابعة عصر السبت المقبل على ذات الملعب، فيما يختتم مشواره بالبطولة الودية أمام تايبيه الصينية عند العاشرة صباح الأربعاء المقبل.

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