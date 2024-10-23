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منتخب السلة يعسكر في القاهرة.. وفرنسا أو إسبانيا وجهة محتملة لـالشباب

10/23/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – صادقت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، على خطة إعداد وتحضير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، وذلك في الاجتماع الذي عقدته أول من أمس، بحضور رئيسها محمد عليان وأعضاء اللجنة كافة.
وتقرر تأكيد إقامة النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات، لبنان، سورية وفلسطين إلى جانب المنتخب الوطني، حيث من المتوقع أن تقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بانتظار حسم نظام البطولة واعتماده النهائي مع الفرق المشاركة.
وقال أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا في معرض رده على استفسارات“الغد”:“قررنا إقامة النسخة 12 من البطولة الأغلى على قلوب الأردنيين جميعا، حتى تكون بمثابة مرحلة تحضير وإعداد نهائية لصقور منتخبنا الوطني قبل مواجهة الشقيقين العراقي والفلسطيني في النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا، إلى جانب كونها رسالة دعم وتضامن من الأردن مع أشقائه في بلاد الشام، وذلك في ظل الظروف الصعبة والتداعيات التي فرضتها عليهم آلة الحرب الصهيونية.
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي لحساب مباريات المجموعة الرابعة عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 22 تشرين الثاني“نوفمبر” المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الملقب بـ”الفدائي” صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.
وفي النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات القارية، يستقبل المنتخب الوطني في صالة الأمير حمزة نظيره المنتخب السعودي يوم 21 شباط (فبراير) من العام المقبل 2025، قبل أن يحل ضيفا على نظيره العراقي في صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد يوم 24 من الشهر ذاته.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاث نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة“الرياض”.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط“العلامة الكاملة”، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
ويقيم“صقور الأردن” معسكرا في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 4 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية مع أندية، الأهلي والزمالك والجزيرة وهليوبوليس، فيما يبدأ منتخب الشباب رحلة التحضير لمونديال سويسرا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بإقامة معسكر تدريبي لمدة 14 يوما في إسبانيا أو فرنسا، بانتظار حسم الأمور بشكل رسمي.
ويتخلل المعسكر المتوقع لمنتخب الشباب، خوض سلسلة من المباريات الودية، حيث يتطلع الجهاز الفني لـ”صقور الشباب” إلى تجميع الفريق للحفاظ على مستوى الانسجام ورفع جاهزية اللاعبين، رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الجهاز الفني في عملية تجميع اللاعبين، بسبب الالتزامات الدراسية للاعبين داخليا وخارجيا.
ووفقا لما أكده مدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس في معرض رده على استفسارات“الغد”، فإن المنتخب الوطني للرجال يخوض 12 حصة تدريبية في الأسبوع والتي تتنوع بين تعزيز الجوانب البدنية والمهارية ورفع نسب التصويب، على أن يدخل“الصقور” مرحلة جديدة من الإعداد، تتضمن خوض 18 حصة تدريبية بدءا من الأسبوع المقبل، لرفع الجاهزية إلى المستوى المطلوب.
وينتظم في المعسكر التدريبي، اللاعبون: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم“فريدي”، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب وعلي كنعان. على أن يلتحق بهم اللاعب عمر سلمان مع ختام مشاركته في ثلاثيات السلة بـ”الجمنزياد” المدرسي العالمي في“المنامة”، إلى جانب أمين أبو حواس المحترف بالشرطة العراقي.
ويتولى المدرب الوطني وسام الصوص مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الوطني ويساعده محمد حمدان، إلى جانب مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية، أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.

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