منتخب السلة يعسكر في القاهرة.. وفرنسا أو إسبانيا وجهة محتملة لـالشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – صادقت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، على خطة إعداد وتحضير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، وذلك في الاجتماع الذي عقدته أول من أمس، بحضور رئيسها محمد عليان وأعضاء اللجنة كافة.
وتقرر تأكيد إقامة النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات، لبنان، سورية وفلسطين إلى جانب المنتخب الوطني، حيث من المتوقع أن تقام البطولة بنظام الدوري
المجزأ من مرحلة واحدة، بانتظار حسم نظام البطولة واعتماده النهائي مع الفرق المشاركة.
وقال أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا في معرض
رده على استفسارات“الغد”:“قررنا إقامة النسخة 12 من البطولة الأغلى على قلوب الأردنيين جميعا، حتى تكون بمثابة مرحلة تحضير وإعداد نهائية لصقور منتخبنا الوطني قبل مواجهة الشقيقين العراقي والفلسطيني في النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا، إلى جانب كونها رسالة دعم وتضامن من الأردن مع أشقائه في بلاد الشام، وذلك في ظل الظروف الصعبة والتداعيات التي فرضتها عليهم آلة الحرب الصهيونية.
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي لحساب مباريات المجموعة الرابعة عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 22 تشرين الثاني“نوفمبر” المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الملقب بـ”الفدائي” صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.
وفي النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات القارية، يستقبل المنتخب الوطني في صالة الأمير حمزة نظيره المنتخب السعودي يوم 21 شباط (فبراير) من العام المقبل 2025، قبل أن يحل ضيفا على نظيره العراقي في صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد يوم 24 من الشهر ذاته.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاث نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة“الرياض”.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط“العلامة الكاملة”، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
ويقيم“صقور الأردن” معسكرا في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 4 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية مع أندية، الأهلي والزمالك والجزيرة وهليوبوليس، فيما يبدأ منتخب الشباب رحلة التحضير لمونديال سويسرا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بإقامة معسكر تدريبي لمدة 14 يوما في إسبانيا أو فرنسا، بانتظار حسم الأمور بشكل رسمي.
ويتخلل المعسكر المتوقع لمنتخب الشباب، خوض سلسلة من المباريات الودية، حيث يتطلع الجهاز الفني لـ”صقور الشباب” إلى تجميع الفريق للحفاظ على مستوى الانسجام ورفع جاهزية اللاعبين، رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الجهاز الفني في عملية تجميع اللاعبين، بسبب الالتزامات الدراسية للاعبين داخليا وخارجيا.
ووفقا لما أكده مدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس في معرض رده على استفسارات“الغد”، فإن المنتخب الوطني للرجال يخوض 12 حصة تدريبية في الأسبوع والتي تتنوع بين تعزيز الجوانب البدنية والمهارية ورفع نسب التصويب، على أن يدخل“الصقور” مرحلة جديدة من الإعداد، تتضمن خوض 18 حصة تدريبية بدءا من الأسبوع المقبل، لرفع الجاهزية إلى المستوى المطلوب.
وينتظم في المعسكر التدريبي، اللاعبون: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم“فريدي”، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب وعلي كنعان. على أن يلتحق بهم اللاعب عمر سلمان مع ختام مشاركته في ثلاثيات السلة بـ”الجمنزياد” المدرسي العالمي في“المنامة”، إلى جانب أمين أبو حواس المحترف بالشرطة العراقي.
ويتولى المدرب الوطني وسام الصوص مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الوطني ويساعده محمد حمدان، إلى جانب مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية، أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.
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