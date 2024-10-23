البديل الحاج يلعب دور المنقذ ويقود الحسين إربد لتجاوز ناساف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - صحح نجم الحسين إربد عارف الحاج خطأ مدربه البرتغالي جواو موتا، عندما أجلسه على مقاعد البدلاء، فسجل بعد مشاركته بديلا هدفي فريقه الفوز على ناساف كارشي الأوزبكي (2-1)، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري
أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وشهدت المباراة التي حضرها 1683 مشجعا، تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة، عبر عارف الحاج عند الدقيقتين 87 و90+1، فيما سجل ناساف هدفه الوحيد عبر فيكتور ماثيوس عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وحافظ الحسين إربد على سجله خاليا من الهزائم في المباراة الخامسة له تاريخيا على أرضه بالبطولات القارية، بعد أن فاز في مباراتين سابقتين وتعادل في مثلهما، وسجل أول فوز للفرق الأردنية على ناساف بعد 7 مباريات سابقة حقق فيها الضيف الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين.
ولحساب المجموعة ذاتها، اكتسح فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي نظيره الكويت الكويتي بأربعة أهداف لهدف، ليتصدر الفريق الإماراتي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، فيما تراجع ناساف كارشي للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
ويتجدد اللقاء بين الطرفين في السادس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يرحل الحسين لملاقاة ناساف كارشي على أرضية ستاد مركزي لحساب الجولة الرابعة من البطولة.
وكان الحسين إربد قد افتتح مشواره بالبطولة بالخسارة على يد شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف لهدف خارج أرضه، قبل أن يصوب أوضاعه في الجولة الثانية على ستاد عمان بالفوز على الكويت بهدفين لهدف.
الحسين إربد 2 ناساف 1
مثل الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، إيتالو سيلفا، رجائي عايد (أحمد ثائر)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي (رزق بني هاني)، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، إحسان حداد (عارف الحاج) وعبد الله العطار (عبد العزيز نداي).
المدير الفني: جواو موتا (البرتغال)
ناساف كارشي: عبد الواحد نعتموف، شوخجاخون سولتمرادوف، ديلشودجون كوميلوف، فالنتينو يويل (مرادبيك رحمتوف)، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، بوبير عبدالخالقوف، شاروف محيالدينوف (دونيورجون نارزوللاييف)، أيبك بوزوروف (جامبولي جيغاوري)، ماركو ستانوجيفيتش (فيكتور ماثيوس) وشكرت محمديف (ايغور غولبان).
المدير الفني: روزيكول بيردييف (أوزبكستان).
الحكام: برانجال (الهند)، أسيت كومار (الهند)، سامار بال (الهند)، كريستال جون (الهند).
الإنذارات: ماركو ستانوجيفيتش (ناساف كارشي).
سيناريو الأهداف
- مر البديل لاعب الحسين إربد عارف الحاج من عدد من مدافعي ناساف كارشي، وسدد كرة قوية بيسراه سكنت الزاوية اليمنى لمرمى عبد الواحد نعتموف (87).
- الحاج وضع بصمته مجددا بسيناريو مكرر للهدف الأول، وسدد كرة قوية زاحفة استقرت بالزاوية اليمنى (90+1).
- تسلم لاعب ناساف كارشي البديل فيكتور ماثيوس كرة من الزاوية اليمنى على حافة المرمى، ووضعها بهدوء في المرمى وسط غياب الرقابة الدفاعية (90+5).
فرص المباراة
- مر مرضي من مدافع ناساف بطريقة مميزة وسدد كرة من حافة منطقة الجزاء، أبعدها الحارس بصعوبة عن مرماه (23).
- أهدر العطار فرصة غريبة بعد انفراده بالمرمى وتألق حارس ناساف، لتتهادى أمام أجاغون من مسافة قريبة سددها بجانب المرمى (27).
- تقدم العطار داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بيسراه لم تعرف طريق المرمى (40).
- حاول مرضي من كرة رأسية ابتعدت عن المرمى (45+4).
- سدد مرضي كرة من خارج منطقة الجزاء التقطها حارس ناساف بأحضانه دون صعوبة (52).
- تألق الحارس نعمتوف في إبعاد تسديدة مرضي الصاروخية وحولها لركنية (55).
- نجح أبو ليلى في التصدي لتسديدة عبدالخالقوف من مسافة قريبة (57).
- سدد الحاج كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء علت العارضة (78).
- أنقذ أبو ليلى مرمى فريقه من رأسية محيالدينوف (89).
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