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البديل الحاج يلعب دور المنقذ ويقود الحسين إربد لتجاوز ناساف

10/23/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - صحح نجم الحسين إربد عارف الحاج خطأ مدربه البرتغالي جواو موتا، عندما أجلسه على مقاعد البدلاء، فسجل بعد مشاركته بديلا هدفي فريقه الفوز على ناساف كارشي الأوزبكي (2-1)، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وشهدت المباراة التي حضرها 1683 مشجعا، تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة، عبر عارف الحاج عند الدقيقتين 87 و90+1، فيما سجل ناساف هدفه الوحيد عبر فيكتور ماثيوس عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وحافظ الحسين إربد على سجله خاليا من الهزائم في المباراة الخامسة له تاريخيا على أرضه بالبطولات القارية، بعد أن فاز في مباراتين سابقتين وتعادل في مثلهما، وسجل أول فوز للفرق الأردنية على ناساف بعد 7 مباريات سابقة حقق فيها الضيف الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين.
ولحساب المجموعة ذاتها، اكتسح فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي نظيره الكويت الكويتي بأربعة أهداف لهدف، ليتصدر الفريق الإماراتي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، فيما تراجع ناساف كارشي للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
ويتجدد اللقاء بين الطرفين في السادس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يرحل الحسين لملاقاة ناساف كارشي على أرضية ستاد مركزي لحساب الجولة الرابعة من البطولة.
وكان الحسين إربد قد افتتح مشواره بالبطولة بالخسارة على يد شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف لهدف خارج أرضه، قبل أن يصوب أوضاعه في الجولة الثانية على ستاد عمان بالفوز على الكويت بهدفين لهدف.
الحسين إربد 2 ناساف 1
مثل الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، إيتالو سيلفا، رجائي عايد (أحمد ثائر)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي (رزق بني هاني)، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، إحسان حداد (عارف الحاج) وعبد الله العطار (عبد العزيز نداي).
المدير الفني: جواو موتا (البرتغال)
ناساف كارشي: عبد الواحد نعتموف، شوخجاخون سولتمرادوف، ديلشودجون كوميلوف، فالنتينو يويل (مرادبيك رحمتوف)، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، بوبير عبدالخالقوف، شاروف محيالدينوف (دونيورجون نارزوللاييف)، أيبك بوزوروف (جامبولي جيغاوري)، ماركو ستانوجيفيتش (فيكتور ماثيوس) وشكرت محمديف (ايغور غولبان).
المدير الفني: روزيكول بيردييف (أوزبكستان).
الحكام: برانجال (الهند)، أسيت كومار (الهند)، سامار بال (الهند)، كريستال جون (الهند).
الإنذارات: ماركو ستانوجيفيتش (ناساف كارشي).
سيناريو الأهداف
- مر البديل لاعب الحسين إربد عارف الحاج من عدد من مدافعي ناساف كارشي، وسدد كرة قوية بيسراه سكنت الزاوية اليمنى لمرمى عبد الواحد نعتموف (87).
- الحاج وضع بصمته مجددا بسيناريو مكرر للهدف الأول، وسدد كرة قوية زاحفة استقرت بالزاوية اليمنى (90+1).
- تسلم لاعب ناساف كارشي البديل فيكتور ماثيوس كرة من الزاوية اليمنى على حافة المرمى، ووضعها بهدوء في المرمى وسط غياب الرقابة الدفاعية (90+5).
فرص المباراة
- مر مرضي من مدافع ناساف بطريقة مميزة وسدد كرة من حافة منطقة الجزاء، أبعدها الحارس بصعوبة عن مرماه (23).
- أهدر العطار فرصة غريبة بعد انفراده بالمرمى وتألق حارس ناساف، لتتهادى أمام أجاغون من مسافة قريبة سددها بجانب المرمى (27).
- تقدم العطار داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بيسراه لم تعرف طريق المرمى (40).
- حاول مرضي من كرة رأسية ابتعدت عن المرمى (45+4).
- سدد مرضي كرة من خارج منطقة الجزاء التقطها حارس ناساف بأحضانه دون صعوبة (52).
- تألق الحارس نعمتوف في إبعاد تسديدة مرضي الصاروخية وحولها لركنية (55).
- نجح أبو ليلى في التصدي لتسديدة عبدالخالقوف من مسافة قريبة (57).
- سدد الحاج كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء علت العارضة (78).
- أنقذ أبو ليلى مرمى فريقه من رأسية محيالدينوف (89).

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