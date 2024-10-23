الأردن يجلي 50 مواطنا من لبنان عبر طائرة عسكرية



وأجلت الطائرة ذاتها من مطار رفيق الحريري الدولي، 50 مواطنًا أردنيًا ومرافقين لهم على متن الطائرة بعد إفراغ المساعدات في المطار.



وحملت الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.



وتهدف المساعدات الأردنية إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.



ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين وضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان وسيتم إرسال طائرات أخرى حسب الحاجة التي تستدعيها الظروف.