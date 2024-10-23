الأردن يجلي 50 مواطنا من لبنان عبر طائرة عسكرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصلت مساء الأربعاء، الطائرة الثانية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.
وأجلت الطائرة ذاتها من مطار رفيق الحريري الدولي، 50 مواطنًا أردنيًا ومرافقين لهم على متن الطائرة بعد إفراغ المساعدات في المطار.
وحملت الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.
وتهدف المساعدات الأردنية إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.
ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين وضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان وسيتم إرسال طائرات أخرى حسب الحاجة التي تستدعيها الظروف.
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