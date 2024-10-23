الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات
الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مشدداً على رفض واستنكار المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب، وخاصة التي تستهدف المدنيين، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
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