Thursday, 24 October 2024 06:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يدين الهجوم الإرهابي في تركيا

10/23/2024 11:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مشدداً على رفض واستنكار المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب، وخاصة التي تستهدف المدنيين، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

MENAFN23102024000072011014ID1108813867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث