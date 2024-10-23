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التربية وبيرسون تكملان بنود خطة دمج مناهج BTEC في نظام التعليم الأردني

10/23/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكملت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة بيرسون، الرائدة في مجال التعلم المستمر، بنود الخطة السنوية الأولى من دمج مناهج BTEC في نظام التعليم الأردني.
وكانت هذه الشراكة قد تبلورت في أيار 2023، كخطوة محورية لتلبية الاحتياجات المهارية الملحة في قطاع التعليم الفني والتدريب والمهني في الأردن، إضافة لسائر المجالات الأخرى داخل المملكة.
ومع إتمام هذه الشراكة عامها الأول، كان قد تقدم ما يقارب من 17,617 طالبا وطالبة للحصول على دبلومات BTEC ، من المستوى - الثاني، وفي شتى التخصصات التي تمنح الطلبة مؤهلات معترف بها دوليا، وذلك من خلال دمج المهارات العملية في المناهج الوطنية؛ ما ترتب عليه تحقيق معدلات نجاح تضاهي تلك التي تم رصدها في المملكة المتحدة، وعليه، ترفع الطلبة إلى المستوى الثالث. من مؤهلات BTEC.
ومن بين المواد التي أجمع غالبية والطلبة على دراستها، تصدرت مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أعرب 4834 و 3988 طالبا على التوالي، رغبتهم في دراسة هذه المجالات، إلى جانب آلاف الطلبة الذين تقدموا للتسجيل في برامج الزراعة، والأعمال، والعناية بالشعر والجمال، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، خلال رعايته مناسبة مرور عام على تنفيذ المشروع، اليوم الأربعاء، إن الثروة البشرية الأردنية هي الاستثمار الوطني ذو الأولوية القصوى، في عالم فرضت فيه الثورة المعرفية وأدواتها تحديات كبيرة علينا مواجهتها، والتعامل معها، بكثير من الاهتمام، عبر تقديم تعليم دامج منصف نوعي ومميز، ذي مخرجات ذات قيمة تنافسية، وجودة عالية.
وأضاف أن الأردن بلد طامح لمستقبل أكثر إشراقا لأبنائه، والذي كان وما زال الإنسان أعظم موارده، والتعليم عنوانه وطريق نهضته، مقتبسا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية السابعة إذ يقول: " لقد بات التطوير ضرورة أملتها الظروف، فالتغيير يفرض نفسه، ويثبت ذاته، ويمضي غير عابئ بمن يخشونه، ولطالما كان الأردن مبادرا ورائدا في التحديث والبناء".
وتابع "إننا نتطلع إلى أردن قوي، يقدم لأبنائه خير تعليم، ونريد أن نرى مدارسنا المهنية، مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، لا تخرّج طلابها إلا وقد تزوّدوا بكل ما يُعينهم على استقبال الحياة ومواجهة تحدّياتها، ومعلمين يمتلكون القدرة والمهارات التي تمكّنهم من إعداد أجيال الغد " انتهى الإقتباس.
وبين الدكتور محافظة أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، يولي اهتماما كبيرا بالشباب ويشغل مستقبلهم حيزا كبيرا من جهده ونشاطاته إذ يعتبرهم سموه القوّة المحركة للإقتصاد الوطني، ورافعة المجتمع، وعنوان ازدهاره، واستمرار تطوره، فكانت توجيهاته بضرورة تجهيزهم بالمهارات التي تناسب عصرهم؛ ولهذا حظي التعليم المهني التقني بدعم سموّه المباشر، باعتباره أولوية وطنية رائدة، تسهم في الحد من البطالة، وتلبي حاجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا.
وأضاف، لهذا جاءت الرؤية الوطنية الشاملة العابرة للحكومات؛ لتؤكد أن المستقبل للتعليم، والصدارة فيه هي الغاية، للنهوض بالوطن ومواطنيه، من خلال بناء قدراتهم، وتمكينهم من مهارات عصرهم؛ لإطلاق ابتكاراتهم، ومساعدتهم في أخذ دورهم الريادي والتنافسي على مستوى الإقليم والعالم، من أجل الإرتقاء بنوعية حياتهم واستدامتها، باستحداث فرص العمل والتحسين المستمر لمستوى دخلهم، وعليه قامت وزارة التربية باطلاق التحديث في برنامج التعليم المهني، فجاء برنامج التعليم المهني التقني المبني على الكفايات والمهارات ليكون متسقا مع الرؤية الملكية، ومحققا للتوجّهات الحكومية.
وبين أن البرنامج بدأ في شهر أيلول 2023 بستة تخصصات هي: الهندسة، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، الضيافة، الزراعة، الشعر والتجميل. ليضاف لها في عام 2024-2025 أربعة تخصصات جديدة هي: الوسائط الابداعية، السياحة والسفر، الفن والتصميم، والبناء والانشاءات، وتُدرَّس في 310مدارس موزعة على كافة مناطق المملكة، بواقع 653 شعبة صفية، يَدرُس فيها 33627 طالبا وطالبة، في المستويين الثاني والثالث.
وأوضح أن وزارة التربية عينت 1318معلما ومعلمة إضافة للكوادر التعليمية التي كانت موجودة أصلا لغايات تدريس هذه التخصصات، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تدريب الكوادر التعليمية القديمة والجديدة بما يصل إلى 3200 بين معلم ومشرف ورئيس قسم تعليم مهني على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس بين عامي 2023 و 2024، لافتا إلى أن الوزارة تناقش حاليا مع بيرسون التوسع في استحداث تخصصات الصحة والرياضة.
وأشار محافظة إلى أن الثورة التكنولوجية الرابعة تسبّبت في إحداث فجوة كبيرة بين مهارات القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل والإنتاج؛ فقد اختفت مهن كثيرة، واستحدثت مهن جديدة غيرها، ما يعني ضرورة التكيّف مع هذه المتغيرات للحد من مخاطر هذه الفجوة، كالبطالة وكساد السوق. وهذا ما استدعى ضرورة السعي لتوفير نظام تعليمي مهني قادر على الاستجابة لهذه المتغيرات، يعتمد على الجانب العملي التطبيقي المتخصص، ضمن بيئات تعليمية تتوفر فيها كافة المتطلبات الحديثة التي تدعم التعلّم واكتساب الخبرة، والتوسع في مساراته وخياراته المهنية والتقنية.
من جهته، أوضح، السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، أن: "الأردن يتبنى نهجا تقدميا يحتذى به في مجال التعليم المهني، مشكلا معيارا قياسيا في المنطقة، مشيراإلى أنه من خلال دمج نظام BTEC المعترف به دوليا في المناهج الوطنية فإن البلاد لا تقوم فقط بإعداد شبابها لسوق العمل المعاصر، بل تعمل أيضًا على تنشئتهم لمستقبل أكثر إشرافًا لتلبية متطلبات الغد الواعد، وهو ما يقف شاهدًا على أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة التنمية المستدامة في مجال التعليم".
وقالت المديرة التنفيذية للشهادات العليا والتدريب المهنى في بيرسون، فريا توماس مونك، إن هذه النتائج تؤكد أن مناهج BTEC قد أحدثت بالفعل تأثيرًا ملموسًا في تزويد الطلبة الأردنيين، وعبر نهج تطبيقي شامل بالمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني.
وأضافت "على مدار الأعوام المقبلة، تخطط بيرسون لتعزيز علاقاتها مع المؤسسات التعليمية الوطنية وأرباب المصالح والهيئات الحكومية لتحديد مسارات واضحة، قابلة للتطبيق، لطلاب نظام BTEC للانتقال إلى صفوف القوى العاملة، وفي عام 2024، أضفنا مواضيع قطاعية جديدة مثل وسائل الإعلام الإبداعية، والسياحة والسفر والبناء، وذلك من منطلق مساعينا لتوسيع نطاق البرنامج وزيادة أهميته"، متوقعة أن يصل عدد الطلاب الذين يخططون للالتحاق بنظام BTEC إلى 54000 طالب وطالبة سنويا وذلك بحلول العام الدراسي 2026/2025.--(بترا)

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