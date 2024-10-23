خريجو الحسين التقنية: الملك يدرك أحلامنا وهمومنا والتحديات أمامنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- "وضعنا جلالة الملك بصورة مشاريعنا وخططنا الحالية والمستقبلية، شعرنا أنه يدرك أحلامنا وهمومنا والتحديات التي تواجهنا، كانت تعابير وجهه ونظرات عينيه تشير إلى أنه يدرك تماما ما نقول، وحين يُجيب عن أسئلتنا كان مهتماً بأن تكون الإجابة قد وصلت على النحو الواضح".
بهذه الكلمات تحدث عمر جراح، خريج علم الحاسوب في جامعة
الحسين التقنية، مؤسس شركة تكنولوجيا
الألعاب مع ثلاثة من خريجي الجامعة، في لقائهم جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال زيارتهما أمس لجامعة الحسين التقنية.
ويقول جراح إن الشركة حاليا تضم 15 موظفا، 9 منهم من خريجي الجامعة، اذ تركز الشركة وتعمل على تكنولوجيا فريدة من نوعها بالعالم تختص بصناعة الألعاب والمحتوى.
وأضاف: "لقاء جلالة الملك وولي العهد كشف لنا كم مدى اهتمامهم الكبير في مجال التكنولوجيا، وتركيزهم على السلبيات ومعالجتها وإيجاد الحلول، لمنحنا دفعة قوية نحو الإبداع والإنجاز والعمل".
اللقاء الملكي مع مجموعة من خريجي وطلبة الجامعة اتسم بالوضوح والصراحة، إذ استمع جلالته إلى وجهات نظر وطرح الطلبة، ووعد بحل ما طرحوه من مشاكل في أقرب وقت ممكن.
وتعمل غالية العسعس، طالبة في السنة الخامسة تخصص هندسة عمارة، حاليا على مشروع التخرج الذي يركز على إعادة إحياء المحطة الكهرومائية الموجودة في الباقورة، موضحة أنها ركزت أيضا في مشروعها على اختيار موقع مهم للوطن لخدمته.
وبخصوص التحديات التي تواجههم في سوق العمل، قالت العسعس، إن طلبة الجامعة بعد تخرجهم وحصولهم على التدريب تمكنوا من الحصول على فرص عمل تناسب تخصصاتهم.
واعتبرت العسعس الزيارة الملكية واللقاء الصريح والواضح مع جلالة الملك وسمو ولي العهد، دفعة معنوية لطلبة الجامعة، لدفعهم للعمل والإبداع والإنجاز لخدمة الوطن.
من جهتها، تعمل طالبة السنة الثانية في تخصص تصميم وتطوير العاب، ملاك عوض، في مشروع يتعلق بالأمن السيبراني لوزارتين في احدى دول الجوار.
ووصفت عوض اللقاء الملكي بالعفوي والصريح والمريح، وخلا من التكلف، اذ كانت الابتسامة حاضرة باستمرار على وجه الملك وولي العهد، فضلا عن استماعهم عن التحديات التي تواجهنا في مجال عملنا، والحرص على إيجاد حلول لها.
خريج الجامعة الطالب محمد نوفل، وصف لقاء الملك وسمو ولي العهد، بـ"الشيق"، مضيفا "لم نشعر بالرهبة إنما شعرنا أننا بحضرة إنسان قريب منا يدرك همومنا، إنسان بسيط بلا تعقيدات، كان متحمسا لسماع حديثنا ومعالجة التحديات التي تواجهنا، لقد شعرنا اليوم بالأمل في حضرة الملك وولي العهد".
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، إن جلالة الملك وسمو ولي العهد، أكرمونا بزيارة مميزة لجامعة الحسين التقنية، إذ التقوا مع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من طلاب وخريجي الجامعة من برامجها المختلفة، واستمعا عن إنجازات الجامعة وعن خططها المستقبلية.
وأضاف: "خلال اللقاء الملكي مع الطلبة، تحدث الطلبة عن محطات مهمة في مسيرتهم بالجامعة، ونجاحهم في سوق العمل، وأهم التحديات التي تواجههم كشباب أردنيين، للتمكن من النجاح والوصول إلى العالمية".
وتابع: "جلالة الملك كان يهتم بشكل كبير بمسيرة كل من هؤلاء الطلاب والخريجين، والزيارة الملكية تعد دافعا للاستمرار في مسيرة التميز والابتكار والإبداع في مجال التعليم التقني في الأردن".
بدوره، عبر عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور طارق توتنجي، عن فخره واعتزازه بالزيارة الملكية، التي تدل على الجهود التي يبذلها جلالة الملك وسمو ولي العهد في تنمية المهارات والقدرات لطلبة بالجامعات، خصوصا الهندسة والتكنولوجيا.
وتابع: "الزيارة أعطتنا دافعا وطاقة إيجابية للعمل، إذ نعمل على تدريب طلابنا بالطريقة الصحيحة ليكونوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالم".
وتعد جامعة الحسين التقنية HTU، إحدى مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، مهمّتها الأساسيّة سد الفجوة بين العدد المتزايد من الخرّيجين التقنيين وافتقارهم إلى فرص العمل، حيث حققت الجامعة نسبة تشغيل وصلت 100 % منذ تخريج فوجها الأوّل.
وتأسست الجامعة في العام 2016 في مجمّع الملك حسين للأعمال، إذ شرعت مؤسّسة وليّ العهد في إنشاء نموذج للتعليم التقني يجسّد التميز والصرامة والقدرة على التكيّف مع متطلّبات الصناعة المتطوّرة باستمرار، ونتيجة لذلك، تبرز الجامعة كمنارة للتعليم المتطوّر، والمصمّم لتزويد الطلّاب بالمهارات والمعرفة اللّازمة للتميّز في مجالاتهم.
وخرّجت الجامعة 4 دفعات بما مجموعه 634 خرّيجا وخرّيجة على درجتيّ البكالوريوس والدرجة الجامعيّة المتوسّطة الثانيّة (الدرجة التقنيّ الثانية)، وفي مختلف برامجها، إذ يتلقّى الطلبة في الجامعة معرفتهم من خلال الدمج السلس للصرامة الأكاديميّة والخبرة العمليّة، حيث تكرّس الجامعة جهودها على إعداد الخرّيجين لقطاع الصناعة الديناميكي المتغيّر باستمرار، من خلال التزامها غير المسبوق بالتميّز، تستعد جامعة الحسين التقنيّة للعب دور محوري في تشكيل مستقبل التعليم التقني والتشغيل.
وبعد 8 سنوات من تأسيسها، نالت جامعة الحسين التقنية وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، لدورها في تطوير التعليم الجامعي بالتركيز على التعلّم القائم على المشاريع في العلوم والتكنولوجيا والهندسة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وباعتبارها جامعة رائدة تدمج بسلاسة بين القطاعين العام والخاص، تلتزم جامعة الحسين التقنيّة بقيادة خرّيجيها نحو فرص تشغيل هادفة، فضلاً عن المساهمة في تطوير الابتكار في الأردن والمنطقة. من خلال التركيز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) على المستويين المهني والجامعي، تملأ الجامعة مكانة طالما أهملها قطاع التعليم العالي الأردني.
ومن خلال متابعة أهدافها الإستراتيجية بلا كلل، تستعدّ الجامعة لتصبح مركزًا قويًّا للتعليم التقني، ودفع عجلة الابتكار والتغيير في المنطقة وخارجها.
والحسين التقنية، جامعة غير هادفة للربح، تهدف إلى توفير نموذج تعليم تقني مبتكر في الأردن، يتماشى مع آخر ما توصّلت إليه المؤسّسات التعليميّة في المجال التقني حول العالم، تتميز بتركيزها على التطبيق العملي لجميع مساقاتها النظرية في مشاغلها الهندسية ومختبراتها العلمية الحديثة والتي بنيت بالشراكة مع قطاعي الصناعة والأعمال.
وتتميز الجامعة بإمكانية متابعة الطالب مساره التعليمي من الدرجة الجامعية المتوسطة إلى درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى وجود كادر هيئة تدريسية متخصص من ذوي الخبرات العملية من قطاع الهندسة والصناعة والأعمال.
ووقّعت الجامعة عددا من الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والتي تجاوز عددها 240 شراكة تعمل بشكل أساسي على توفير فرص تمرّس مهني على مدار ثمانية أشهر في بيئة عمل حقيقيّة تكسب الطالب مهارات عمليّة وتقنيّة تجهّزه لضمان حصوله على أفضل فرص تشغيل لاحقًا
وتضم الجامعة عددا من المرافق، وهي مركز التميّز للريادة والابتكار، مختبر الواقع الافتراضي والواقع المعزّز، مختبر الروبوتات، أكاديميّة الطاقة الألمانيّة، المركز الأردني الهندي للتميّز في تكنولوجيا المعلومات، مركز التطوير الوظيفي والتواصل المجتمعي، مختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، المشاغل الهندسيّة، وهاكر سبيس.
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