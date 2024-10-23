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خريجو الحسين التقنية: الملك يدرك أحلامنا وهمومنا والتحديات أمامنا

10/23/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- "وضعنا جلالة الملك بصورة مشاريعنا وخططنا الحالية والمستقبلية، شعرنا أنه يدرك أحلامنا وهمومنا والتحديات التي تواجهنا، كانت تعابير وجهه ونظرات عينيه تشير إلى أنه يدرك تماما ما نقول، وحين يُجيب عن أسئلتنا كان مهتماً بأن تكون الإجابة قد وصلت على النحو الواضح".
بهذه الكلمات تحدث عمر جراح، خريج علم الحاسوب في جامعة الحسين التقنية، مؤسس شركة تكنولوجيا الألعاب مع ثلاثة من خريجي الجامعة، في لقائهم جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال زيارتهما أمس لجامعة الحسين التقنية.
ويقول جراح إن الشركة حاليا تضم 15 موظفا، 9 منهم من خريجي الجامعة، اذ تركز الشركة وتعمل على تكنولوجيا فريدة من نوعها بالعالم تختص بصناعة الألعاب والمحتوى.
وأضاف: "لقاء جلالة الملك وولي العهد كشف لنا كم مدى اهتمامهم الكبير في مجال التكنولوجيا، وتركيزهم على السلبيات ومعالجتها وإيجاد الحلول، لمنحنا دفعة قوية نحو الإبداع والإنجاز والعمل".
اللقاء الملكي مع مجموعة من خريجي وطلبة الجامعة اتسم بالوضوح والصراحة، إذ استمع جلالته إلى وجهات نظر وطرح الطلبة، ووعد بحل ما طرحوه من مشاكل في أقرب وقت ممكن.
وتعمل غالية العسعس، طالبة في السنة الخامسة تخصص هندسة عمارة، حاليا على مشروع التخرج الذي يركز على إعادة إحياء المحطة الكهرومائية الموجودة في الباقورة، موضحة أنها ركزت أيضا في مشروعها على اختيار موقع مهم للوطن لخدمته.
وبخصوص التحديات التي تواجههم في سوق العمل، قالت العسعس، إن طلبة الجامعة بعد تخرجهم وحصولهم على التدريب تمكنوا من الحصول على فرص عمل تناسب تخصصاتهم.
واعتبرت العسعس الزيارة الملكية واللقاء الصريح والواضح مع جلالة الملك وسمو ولي العهد، دفعة معنوية لطلبة الجامعة، لدفعهم للعمل والإبداع والإنجاز لخدمة الوطن.
من جهتها، تعمل طالبة السنة الثانية في تخصص تصميم وتطوير العاب، ملاك عوض، في مشروع يتعلق بالأمن السيبراني لوزارتين في احدى دول الجوار.
ووصفت عوض اللقاء الملكي بالعفوي والصريح والمريح، وخلا من التكلف، اذ كانت الابتسامة حاضرة باستمرار على وجه الملك وولي العهد، فضلا عن استماعهم عن التحديات التي تواجهنا في مجال عملنا، والحرص على إيجاد حلول لها.
خريج الجامعة الطالب محمد نوفل، وصف لقاء الملك وسمو ولي العهد، بـ"الشيق"، مضيفا "لم نشعر بالرهبة إنما شعرنا أننا بحضرة إنسان قريب منا يدرك همومنا، إنسان بسيط بلا تعقيدات، كان متحمسا لسماع حديثنا ومعالجة التحديات التي تواجهنا، لقد شعرنا اليوم بالأمل في حضرة الملك وولي العهد".
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، إن جلالة الملك وسمو ولي العهد، أكرمونا بزيارة مميزة لجامعة الحسين التقنية، إذ التقوا مع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من طلاب وخريجي الجامعة من برامجها المختلفة، واستمعا عن إنجازات الجامعة وعن خططها المستقبلية.
وأضاف: "خلال اللقاء الملكي مع الطلبة، تحدث الطلبة عن محطات مهمة في مسيرتهم بالجامعة، ونجاحهم في سوق العمل، وأهم التحديات التي تواجههم كشباب أردنيين، للتمكن من النجاح والوصول إلى العالمية".
وتابع: "جلالة الملك كان يهتم بشكل كبير بمسيرة كل من هؤلاء الطلاب والخريجين، والزيارة الملكية تعد دافعا للاستمرار في مسيرة التميز والابتكار والإبداع في مجال التعليم التقني في الأردن".
بدوره، عبر عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور طارق توتنجي، عن فخره واعتزازه بالزيارة الملكية، التي تدل على الجهود التي يبذلها جلالة الملك وسمو ولي العهد في تنمية المهارات والقدرات لطلبة بالجامعات، خصوصا الهندسة والتكنولوجيا.
وتابع: "الزيارة أعطتنا دافعا وطاقة إيجابية للعمل، إذ نعمل على تدريب طلابنا بالطريقة الصحيحة ليكونوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالم".
وتعد جامعة الحسين التقنية HTU، إحدى مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، مهمّتها الأساسيّة سد الفجوة بين العدد المتزايد من الخرّيجين التقنيين وافتقارهم إلى فرص العمل، حيث حققت الجامعة نسبة تشغيل وصلت 100 % منذ تخريج فوجها الأوّل.
وتأسست الجامعة في العام 2016 في مجمّع الملك حسين للأعمال، إذ شرعت مؤسّسة وليّ العهد في إنشاء نموذج للتعليم التقني يجسّد التميز والصرامة والقدرة على التكيّف مع متطلّبات الصناعة المتطوّرة باستمرار، ونتيجة لذلك، تبرز الجامعة كمنارة للتعليم المتطوّر، والمصمّم لتزويد الطلّاب بالمهارات والمعرفة اللّازمة للتميّز في مجالاتهم.
وخرّجت الجامعة 4 دفعات بما مجموعه 634 خرّيجا وخرّيجة على درجتيّ البكالوريوس والدرجة الجامعيّة المتوسّطة الثانيّة (الدرجة التقنيّ الثانية)، وفي مختلف برامجها، إذ يتلقّى الطلبة في الجامعة معرفتهم من خلال الدمج السلس للصرامة الأكاديميّة والخبرة العمليّة، حيث تكرّس الجامعة جهودها على إعداد الخرّيجين لقطاع الصناعة الديناميكي المتغيّر باستمرار، من خلال التزامها غير المسبوق بالتميّز، تستعد جامعة الحسين التقنيّة للعب دور محوري في تشكيل مستقبل التعليم التقني والتشغيل.
وبعد 8 سنوات من تأسيسها، نالت جامعة الحسين التقنية وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، لدورها في تطوير التعليم الجامعي بالتركيز على التعلّم القائم على المشاريع في العلوم والتكنولوجيا والهندسة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وباعتبارها جامعة رائدة تدمج بسلاسة بين القطاعين العام والخاص، تلتزم جامعة الحسين التقنيّة بقيادة خرّيجيها نحو فرص تشغيل هادفة، فضلاً عن المساهمة في تطوير الابتكار في الأردن والمنطقة. من خلال التركيز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) على المستويين المهني والجامعي، تملأ الجامعة مكانة طالما أهملها قطاع التعليم العالي الأردني.
ومن خلال متابعة أهدافها الإستراتيجية بلا كلل، تستعدّ الجامعة لتصبح مركزًا قويًّا للتعليم التقني، ودفع عجلة الابتكار والتغيير في المنطقة وخارجها.
والحسين التقنية، جامعة غير هادفة للربح، تهدف إلى توفير نموذج تعليم تقني مبتكر في الأردن، يتماشى مع آخر ما توصّلت إليه المؤسّسات التعليميّة في المجال التقني حول العالم، تتميز بتركيزها على التطبيق العملي لجميع مساقاتها النظرية في مشاغلها الهندسية ومختبراتها العلمية الحديثة والتي بنيت بالشراكة مع قطاعي الصناعة والأعمال.
وتتميز الجامعة بإمكانية متابعة الطالب مساره التعليمي من الدرجة الجامعية المتوسطة إلى درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى وجود كادر هيئة تدريسية متخصص من ذوي الخبرات العملية من قطاع الهندسة والصناعة والأعمال.
ووقّعت الجامعة عددا من الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والتي تجاوز عددها 240 شراكة تعمل بشكل أساسي على توفير فرص تمرّس مهني على مدار ثمانية أشهر في بيئة عمل حقيقيّة تكسب الطالب مهارات عمليّة وتقنيّة تجهّزه لضمان حصوله على أفضل فرص تشغيل لاحقًا
وتضم الجامعة عددا من المرافق، وهي مركز التميّز للريادة والابتكار، مختبر الواقع الافتراضي والواقع المعزّز، مختبر الروبوتات، أكاديميّة الطاقة الألمانيّة، المركز الأردني الهندي للتميّز في تكنولوجيا المعلومات، مركز التطوير الوظيفي والتواصل المجتمعي، مختبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، المشاغل الهندسيّة، وهاكر سبيس.

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