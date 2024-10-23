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العيسوي يلتقي ممثلين عن أبناء الطفيلة

10/23/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - تنفيذا للتوجيهات الملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، في الديوان الملكي الهاشمي أمس، ممثلين عن أبناء وبنات محافظة الطفيلة.
ويأتي اللقاء استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى محافظة الطفيلة، الأسبوع الماضي، ولقائه وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات المحافظة، بمناسبة اليوبيل الفضي.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومحافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي ونواب المحافظة، قال العيسوي إن اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خلال زيارته إلى المحافظة الأسبوع الماضي، للوقوف على مجالات التطوير واستغلال الفرص المتاحة بالمحافظة وتحسين خدمات البنية التحتية، والاستماع إلى أفكار ومقترحات لتحسين الواقع السياحي والزراعي.
وتركزت مطالب المتحدثين على الجانب السياحي والزراعي، إضافة إلى تطوير البنى التحتية والخدمات، مقترحين تنفيذ مشاريع من شأنها المساهمة في النهوض بقطاعي السياحة والزراعي، والتي ستنعكس إيجابا على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، التي يعاني منها أبناء المحافظة.
وأكدوا، في حديثهم أن استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي للمنطقة سيساهم إلى حد كبير في استغلال ميزات المحافظة سياحيا وزراعيا، مطالبين بضرورة تقديم تسهيلات وامتيازات لتشجيع الاستثمار.
كما شددوا على ضرورة تحمل الشركات الكبرى العاملة في المحافظة ومحيطها، مسؤولياتها، إزاء المجتمع المحلي، والمساهمة في عملية التطوير وتوفير فرص عمل، مقترحين إنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة تسهم فيه تلك الشركات.
ولفتوا إلى دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع العام، بما يخدم المصلحة العامة.
وتطرقوا في حديثهم إلى ما تتمتع به المحافظة من معالم سياحية طبيعية ودينية وأثرية وعلاجية، منوهين إلى ضرورة إيلاء تلك المناطق الاهتمام الجدي والكبير للنهوض بها واستغلالها، باعتبار أن السياحة تعد من أهم الميزات التنافسية للمحافظة.
وبهذا الصدد، طالبوا بتنفيذ مشروع تلفريك في منطقة ضانا، خصوصا وأنها تزخر بمناظر جمالية خلابة، وبما يعزز حضورها على الخارطة السياحية.
كما أكدوا أهمية القطاع الزراعي، واستغلال مياه السدود، ودعم المزارعين، والوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها، بشكل جدي.
ونبهوا الى ضرورة دعم الشباب وتدريبهم للاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة لهم، بما يساعد في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تعاني المحافظة من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والشابات.
وأشاروا إلى ضرورة دعم جامعة الطفيلة التقنية، وإنشاء كلية زراعة وأخرى للمهن الطبية المساندة، وتحديث مباني كليتي الهندسة والعلوم، ومعالجة مديونية الجامعة، بما يعزز من دورها في عملية التنمية المستدامة، بمختلف أبعادها.
وتناولوا في حديثهم، أهمية تفعيل واستقطاب مصانع إلى المدينة الصناعية، مشيرين إلى أن حجم الاستثمار في تلك المنطقة ما يزال دون الطموح.
واستعرضوا، خلال اللقاء، الواقع الخدمي في مختلف مناطق المحافظة، مؤكدين ضرورة العمل على تحسين البنى التحتية، في المجالات الصحية والتعليمية والتنموية، وبما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم.
وفي نهاية اللقاء، قال العيسوي، إن جميع الطلبات والمقترحات التي طرحت سيجري التنسيق حيالها مع جميع الجهات المختصة لدراستها ومتابعة تنفيذها حسب الأولويات والإمكانات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها وبمتابعة من الديوان الملكي الهاشمي.-(بترا)

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