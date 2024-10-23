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إجراء حالة تفتيت حصى بالغدد اللعابية لأول مرة في مستشفى الأمير هاشم

10/23/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري بمحافظة العقبة، والمكون من عدد من أخصائيي جراحة الوجه والفكين و الأشعة التشخيصية وفنيّ جهاز تفتيت الحصى، أول حالة تفتيت حصى بالغدد اللعابية في الرقبة بواسطة جهاز تفتيت حصى الكلى، لمريضة تبلغ من العمر ١٦ سنة وبإشراف مباشر من مدير المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايرة.
وقال مدير المستشفى: " يعتبر هذا الإجراء إنجاز طبي للخدمات الطبية الملكية، إذ استغرق الوقت لهذا الإجراء نحو ثلاثة أشهر، تم خلالها مراجعة الأخلاقيات الطبية والابحاث والأوراق العلمية المنشورة بهذا النوع من التداخلات الجراحية، وتبين أنه يمكن استعمال جهاز تفتيت حصى الكلى في بعض حالات حصى الغدد اللعابية في الرقبة، مضيفاً أن هذه الحالات قليلة وأجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا، ولم تجرى في الشرق الأوسط أو المملكة الأردنية الهاشمية من قبل.
وقام الفريق الطبي بإجراء عملية التفتيت بعد أن تم تحديد مكان الحصوة في الغدة اللعابية تحت الفك الأيمن، وطرقها بالأمواج الصادمة المناسبة بعد تعديل قوة الطرقات وترددها، حيث استغرقت هذه العملية نصف ساعة تم خلالها مراقبة موضع الطرق بفحص الامواج فوق الصوتية إلى أن تم تفتيت الحصوة كاملة مع توثيق كل الإجراءات بالصور، ولم يحدث أي مضاعفات للمريضة بعد وضعها تحت المراقبة لمدة ٢٤ ساعة، وهي بحالة جيدة.
يشار الى أن استخدام جهاز تفتيت حصى الكلى في تفتيت حصى الغدد اللعابية يوفر اجراء عملية جراحية وما يسبقها من جهود تتطلب العديد من الإجراءات والاستعدادات ولا حاجة لدخول المرضى للمستشفى.

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