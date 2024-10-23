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أمام الحكومة.. لماذا لا يعاد النظر في تدفق المعلومات؟

10/23/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، الناطقين الإعلاميين إلى التحلي بروح المبادرة، وإعلام المجتمع بماهية قرارات الحكومة ودوافعها، مؤكدا "أنه لا يكفي إعلان القرار، بل يجب الحديث عن أسبابه وأهدافه وآثاره المتوقعة".
وشدد في لقائه شبكة الناطقين الإعلاميين الحكوميين، بحضور أمين عام الوزارة د. زيد النوايسة، على أن الناطقين الإعلاميين مصدر معلومات رئيس ومعنيون بتزويد الرأي العام بالمعلومات وتوضيح السياسيات العامة لهم.
وفي ظل وجود منصات على غرار منصتي "ناطق" للناطقين الإعلاميين، و"حقك تعرف"، للتحقق من المعلومات مع المواجز التي يكشف فيها عن القرارات الحكومية، دارت تساؤلات حول أهمية هذه المنصات في خدمة دور وزارة الاتصال بالتشبيك والإفصاح عن المعلومات.
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، "لا شك بأن مسألة انسياب المعلومات وتدفقها، هي الأساس في دحض الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وهي قضية لم تأخذها الحكومات المتعاقبة على محمل الجد، خوفًا من التصريح على قاعدة "سكّن تسلم"، وهي لطالما تركت آثارًا سلبية في المجتمع".
وأكد المومني، أن أي خطوة ستعطي التدفق الحر للمعلومات أهمية وأولوية، وذلك يعزز الثقة ويخدم الحقيقة التي يجب أن تكون العنوان الرئيس لأي عمل، خصوصًا الحكومي، فضلًا عن الحدّ من الإشاعات والاعتماد على مصادر إخبارية غير موثوقة، تهدف لممارسة التضليل وخلخلة بنية المجتمع.
وأضاف "أعتقد بأن مسألة التواصل والانفتاح على وسائل الإعلام، يجب أن تكون منهاج عمل لأي حكومة، فالإعلام قوة تغيير وشريك أساس وحلقة وصل مع الناس، لا سيما في عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والرقمية التي جعلت العالم كله غرفة صغيرة".
وشدد المومني، على أهمية بابتعاد الحكومة عن الخوف والتوجّس من الإعلام، والايمان بدوره وفاعليته وقدرته على التأثير في المجتمع، متمنيا "أن نجد عملًا جادًا على الأرض، وإقران الأقوال بالأفعال، فذلك هو النهج الصحيح الذي يخدم الوطن ويعزز ثقة المواطن".
من جانبه، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إنه بعد مرور أكثر من عام على وزارة الاتصال، يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية للأهداف التي أُسست من أجلها.
وتساءل منصور "هل تأسست الوزارة لعقد منتدى إعلامي كل أسبوع، أو من أجل أن تطلب من الناطقين الإعلاميين بأن ينطلقوا، أو وُجدت لتقديم السردية الحكومية، في خضم منعطفات حاسمة لتصدير رواية ما داخليا وخارجيا".
وقال، في المنعطفات الحاسمة غابت الوزارة، مثلما غابت الحكومة السابقة عن قول شيء محدّد، مؤكدا أن أي منصة تقدم معلومات للجمهور وللصحافة هي نقطة إيجابية، والأصل أن يكون هناك إفصاح استباقي عند المؤسسات العامة كلها.
وشدد منصور على أن الأصل، هو أن يكون على موقع كل وزارة الإلكتروني وصفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، خدمة إفصاح استباقي، تستند على قانون حق الوصول إلى المعلومات، إلا ما هو مقيد أو سري، وهذا يعتمد وفق منهجية تصنيف ترتبط بالقانون.
وأوضح أن هذا لا يحدث، لذا لا يوجد إفصاح مسبق، ولا آليات عمل ملزمة حتى الآن في قضية تدفق المعلومات، والإجابة عن أسئلة الصحافة والمجتمع، مضيفا "إنه إذا وُجدت منصات مثل (حقك تعرف) فيجب أن تكون ملتزمة بالإجابة على نحو دقيق وصحيح، أي أن هذه المنصات، ليس لها الحق بأن تجيب مثلما يعتقد المسؤولون بأنهم مطالبون بالإجابة، بل يجب عليهم الالتزام بصدقية المعلومات والتعرّض للمساءلة إذا قدموا معلومات غير صحيحة.
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، أكان عبر المنصات الموجودة أو المعلن عنها سابقا، فهذا إيجابي جداً"، مؤكدا أن تدفق وتقديم المعلومات، يجب ألا يرتبط بمزاج المسؤول، لافتا إلى "أنه إذا كان هناك مسؤول يحب الإعلام ومنفتح عليه ويشجع الناطق الإعلامي لديه بالتواصل والاستجابة الفعلية، وإذا كان عكس ذلك فلا يجب إغلاق الأبواب، لأن هذا منطق غير مقبول"، معتبرا "أن ذلك ما حدث في السنوات الماضية".
وأضاف، "إن كانت المواجز التي تقدم مفيدة، فيجب الالتزام بالإجابة الصحيحة"، مشيرا لأهمية أن تكون هناك مساحة حرية للأسئلة الصحفية، لافتا إلى أنه يجب على المسؤول ألا يجيب كما يريد، بل "مثلما يجب ومثلما تقول الحقائق".

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