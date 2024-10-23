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تزايد الشكاوى البيئية.. لماذا لم ينجح نظام التفتيش؟

10/23/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – يشهد الأردن ارتفاعاً متزايداً في عدد الشكاوى البيئية السنوية التي تُقدم لمراكز ومديريات وزارة البيئة المنتشرة في محافظات المملكة، لتصل العام الماضي إلى 1963، مقارنة بـ1792 عام 2022.
هذه التزايد في عدد الشكاوى أثار تساؤلات خبراء حول مدى نجاعة الإجراءات التفتيشية والرقابية المتخذة من قبل وزارة البيئة، التي أفردت في قانون حماية البيئة نحو 11 بنداً حول العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين لنصوصه.
ورغم وجود منظومة تشريعية في الأردن "تتسم بالتميز" فيما يتعلق بأنظمة التشريعية والرقابية في المملكة، وفق قول خبراء بيئيين، لكنها "غير مفعلة بالشكل الذي يحد من الانتهاكات البيئية".
وما تزال الأسباب وراء هذه الانتهاكات "مبهمة"، حيث لم يرد في تقارير وزارة البيئة السنوية أي محددات توضح لماذا تتنامى هذه المخالفات.
وأكد الخبير في مجال التفتيش والرقابة البيئية م. عدنان الزواهرة أن "الأردن يعاني وبشكل كبير جداً من تنامي معدلات الانتهاكات والتجاوزات البيئية وبصورة يومية".
ولفت الزواهرة لـ"الغد"، إلى "أن هنالك منظومة تشريعية بيئية وخاصة تلك المتعلقة بالتفتيش والرقابة البيئية تتسم بأنها متميزة، لكن القضية تكمن في عملية التطبيق، وتفعيل القانون".
وأشار إلى أن "وزارة البيئة لديها أجهزة رقابية، إلى جانب كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، والتي جميعها تُثبت أن المقومات والمتطلبات الأساسية لأعمال الرقابة والتفتيش متوفرة لدينا، بحيث جعلت من المملكة سباقة على مستوى الشرق الأوسط، والمنطقة العربية في هذا المجال".
ورغم ذلك التطور في المجال التشريعي والرقابي إلا "أن ضعف الإرادة لدى المسؤولين بتطبيق المنظومة التشريعية يزيد من نسب التجاوزات البيئية، بل ويبطئ مسيرة التقدم في مجال الإنجاز على صعيد العمل التفتيش والرقابة في المملكة".
وضرب مثلاً على التجاوزات البيئية المستمرة في محافظة الزرقاء، وخاصة في المنطقة الغربية، التي تعاني من غياب تام للرقابة فيها، وخاصة على ورشات البناء المستمرة لساعات متأخرة من الليل، والتي يُستخدم فيها المعدات الثقيلة جدا، ما يتسبب بتلوث ضوضائي وسمعي لأهالي الأحياء السكنية، تبعاً له.
ومن أجل الحد من تلك المشكلة، أكد الزواهرة "أنه تواصل مع الجهات المعنية وعبر الأرقام المخصصة للشكاوى لكن لم تتم الاستجابة لغاية هذه اللحظة على ملاحظاته بشأن تلك التجاوزات البيئية".
ومن المخالفات البيئية التي ما تزال مستمرة، بحسب تأكيداته، "طرح الأنقاض والمخلفات بصورة مستمرة، وخاصة في منطقة السخنة، وحي معصوم، فضلا عن انتشار الباعة المتجولين، واستخدام مضخمات الصوت في المركبات، وانبعاثات عوادم السيارات".
وبين "أن البيئة في المملكة مستباحة من قبل المخالفين، لذلك فإن هنالك حاجة ملحة لوجود إرادة سياسية من قبل المسؤولين، مع تعيين الكفاءات في مجال الرقابة والتفتيش، وتفعيل المحاسبة وتطبيق القوانين والأنظمة".
ووفق إجراءات وزارة البيئة المتبعة فإنها "تستقبل الشكاوى البيئية من مختلف الجهات، وإجراء اللازم عليها (حسب طبيعتها) سواء كان بإجراء كشف مشترك مع الجهات المعنية على موقع الشكوى، أو تحويلها للجهات المعنية المختصة في حال كانت لها علاقة بأعمال هذه الجهات، وذلك لحل المشكلة بالسرعة الممكنة".
ويستفيذ من هذه الخدمة، وفق الوزارة "أي جهة أو مؤسسة، أو أشخاص تلحظ وجود إلحاق ضرر بأي عنصر من عناصر البيئة، أو الإخلال بها سواء كان ذلك بفعل سلبي، أو الامتناع عن فعل إيجابي تجاه البيئة".
وفي رأي رئيس الجمعية الأردنية للحفاظ على المياه م. أحمد الروسان فإن "تغليظ العقوبات، وتفعيل القانون، من الأمور المهمة للحد من التجاوزات والمخالفات البيئية في المملكة".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل "إن التوعية المجتمعية للشرائح المستهدفة تعد من الأولويات الملحة في هذا المجال، إلى جانب تفعيل الرقابة المستمرة دون الانتظار إلى حين ورود الشكاوى فقط".
ولفت إلى "أن تطبيق القانون المتعلق بالانتهاكات البيئية تتدخل به العديد من الجهات المختلفة، ما يسبب في إعاقة تنفيذ بنوده على أرض الواقع."

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