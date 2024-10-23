الضمان يفوز بجائزة التميز الدولية بجودة الخدمات على مستوى آسيا والباسيفيك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فازت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشهادة التميز الدولية في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضمان على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك للعام 2024، كما نالت شعار التميز المعتمد للجائزة، والتي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، مقرها جنيف، تضم تحت مظلتها أكثر من 327 هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من 150 دولة حول العالم.
كما فازت بجائزة الممارسات الفُضلى من الجمعية، عن تجربتها بتقديم حوافز خاصة للتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية على أبناء وبنات المتقاعدين، ونشر الوعي بمفهوم الضمان بين طلبة الجامعات.
هذا وقد هنأ مدير عام المؤسسة د. محمد صالح الطراونة عاملي المؤسسة على هذا الإنجاز الوطني الرفيع دوليا، مؤكداً انه إنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود عاملي المؤسسة المتميزة.
وأكد الطراونة، أن "الضمان" تولي جُلَّ اهتمامها لكتاب التكليف السامي للحكومة، والذي جاء فيه "إن تحديث الإدارة العامة أساس مهم في إنجاح التحديث الاقتصادي، ومنطلق في تحديث الدولة في مئويتها الثانية، ولا بد أن نمضي في تطوير الإدارة العامة لتحسين الخدمات ومواكبة الحداثة والتطوير، وتعزيز ثقافة الإنجاز والتميز في المؤسسات الحكومية، فهذه المؤسسات وجدت لتحقيق النفع العام، وكل مسؤول وموظف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وإتقان، وسيكون القطاع العام خاضعاً للتقييم المستمر، فمن دون إدارة عامة كفؤة لا يمكن السير في تنفيذ مسارات التحديث الأخرى".
وأضاف إن فوز "الضمان" بالجائزة مع شهادة التقدير الدولية، وحصولها على برنامج الاعتراف (جودة الخدمة) في المبادئ التوجيهية للإيسا، إنجاز وطني قيّم دوليا، تُضاف لإنجازات المؤسسة.
وأوضح أن هذا الفوز، تقديراً لجهود المؤسسة في توسيع مظلة الشمول بالضمان عبر مزيد من برامج التوعية، وما تيسره من أعباء الدراسة الجامعية لأبناء وبنات متقاعدي المؤسسة، والتي تشمل المنح الدراسية التي خصصتها الجامعات لأبناء المتقاعدين الأضعف اقتصادياً، وكذلك تيسير دفع الأقساط الجامعية بتقسيطها من الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن توجهات المؤسسة مستمرة بتبني برامج ومبادرات تخدم متقاعديها.
بدوره، بيّن مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في المؤسسة، محمود المعايطة، أنه جرى إعداد مادة منهجية لتدريس مادة الضمان بالجامعات، ونُفِّذ ذلك في 9 منها وكلّيتين جامعيتين، للارتقاء بمعرفة طلبة الجامعات بالضمان، وشمل ذلك حتى الآن 27,860 طالباً وطالبة، مشيرا الى توفير 128 منحة دراسية لأبناء وبنات المتقاعدين، ويجري الوصول حاليا لـ500 منحة العامين المقبلين، كما وفرت خصومات إضافية لأبناء وبنات المتقاعدين، وقسطت رسوم ودفعات خاصة بالدراسة الجامعية بشكل ميسّر.
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