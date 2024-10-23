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الضمان يفوز بجائزة التميز الدولية بجودة الخدمات على مستوى آسيا والباسيفيك

10/23/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فازت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشهادة التميز الدولية في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضمان على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك للعام 2024، كما نالت شعار التميز المعتمد للجائزة، والتي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، مقرها جنيف، تضم تحت مظلتها أكثر من 327 هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من 150 دولة حول العالم.
كما فازت بجائزة الممارسات الفُضلى من الجمعية، عن تجربتها بتقديم حوافز خاصة للتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية على أبناء وبنات المتقاعدين، ونشر الوعي بمفهوم الضمان بين طلبة الجامعات.
هذا وقد هنأ مدير عام المؤسسة د. محمد صالح الطراونة عاملي المؤسسة على هذا الإنجاز الوطني الرفيع دوليا، مؤكداً انه إنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود عاملي المؤسسة المتميزة.
وأكد الطراونة، أن "الضمان" تولي جُلَّ اهتمامها لكتاب التكليف السامي للحكومة، والذي جاء فيه "إن تحديث الإدارة العامة أساس مهم في إنجاح التحديث الاقتصادي، ومنطلق في تحديث الدولة في مئويتها الثانية، ولا بد أن نمضي في تطوير الإدارة العامة لتحسين الخدمات ومواكبة الحداثة والتطوير، وتعزيز ثقافة الإنجاز والتميز في المؤسسات الحكومية، فهذه المؤسسات وجدت لتحقيق النفع العام، وكل مسؤول وموظف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وإتقان، وسيكون القطاع العام خاضعاً للتقييم المستمر، فمن دون إدارة عامة كفؤة لا يمكن السير في تنفيذ مسارات التحديث الأخرى".
وأضاف إن فوز "الضمان" بالجائزة مع شهادة التقدير الدولية، وحصولها على برنامج الاعتراف (جودة الخدمة) في المبادئ التوجيهية للإيسا، إنجاز وطني قيّم دوليا، تُضاف لإنجازات المؤسسة.
وأوضح أن هذا الفوز، تقديراً لجهود المؤسسة في توسيع مظلة الشمول بالضمان عبر مزيد من برامج التوعية، وما تيسره من أعباء الدراسة الجامعية لأبناء وبنات متقاعدي المؤسسة، والتي تشمل المنح الدراسية التي خصصتها الجامعات لأبناء المتقاعدين الأضعف اقتصادياً، وكذلك تيسير دفع الأقساط الجامعية بتقسيطها من الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن توجهات المؤسسة مستمرة بتبني برامج ومبادرات تخدم متقاعديها.
بدوره، بيّن مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في المؤسسة، محمود المعايطة، أنه جرى إعداد مادة منهجية لتدريس مادة الضمان بالجامعات، ونُفِّذ ذلك في 9 منها وكلّيتين جامعيتين، للارتقاء بمعرفة طلبة الجامعات بالضمان، وشمل ذلك حتى الآن 27,860 طالباً وطالبة، مشيرا الى توفير 128 منحة دراسية لأبناء وبنات المتقاعدين، ويجري الوصول حاليا لـ500 منحة العامين المقبلين، كما وفرت خصومات إضافية لأبناء وبنات المتقاعدين، وقسطت رسوم ودفعات خاصة بالدراسة الجامعية بشكل ميسّر.

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