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رواتب 70% من متقاعدي الضمان أدنى من خط الفقر

10/23/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - أدرجت الإستراتيجية الوطنية لكبار السن التي أقرت مؤخرا للأعوام 2025-2030، سلسلة من الإجراءات لتنفيذها في المحور الخاص بالحماية الاجتماعية والأمن المالي لكبار السن، في الوقت الذي وثقت فيه الإستراتيجية، انتفاع أكثر من 40 ألف أسرة من برامج صندوق المعونة الوطنية ممن يرأسها "كبير سّن"، كما وثقت بأن 70 % من متقاعدي الضمان الاجتماعي، يتقاضون رواتب تقاعدية تتدنى عن خط الفقر.
وكان مجلس الوزراء أقر الإستراتيجية الوطنية لكبار السن التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في نسختها الثالثة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، متضمنة محاور جديدة وحيوية في توفير منظومة حماية تشريعية وتنفيذية حقوقية لكبار السن، وذلك في ضوء المؤشرات الديمغرافية المستقبلية التي تتوقع ارتفاع من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، أكثر من الضعف بين 2020 و2050، وبين 620.000 ( 6 % من إجمالي السكان) إلى 2.15 مليون (16.6 %) على التوالي.
وعرضت الإستراتيجية جملة من البيانات من مصادرها المنهجية والرسمية، المتعلقة بالرواتب التقاعدية لكبار السن، والاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية، ونسبة العاملين منهم والفروقات بين كبار السن من النساء والرجال في الانتفاع من مظلة الحماية الاجتماعية، ونسب الفقر المطلق بين كبار السن والانتفاع من معونات صندوق المعونة الوطنية، وكذلك الأوضاع الصحية سندا إلى إحصاءات رسمية وبيانات صادرة عن عدة جهات.
وفي السياق، قالت الإستراتيجية التي حصلت "الغد" على نسخة منها، إن نسبة العاملين من كبار السن الأردنيين فوق الـ60 سنة، بلغت 3 % في 2017، و2.6 % عام 2023، مع الإشارة إلى أنه لا توجد بيانات كافية لمعرفة ما إذا كان كبار السن يكملون نشاطهم الاقتصادي بسبب الحاجة المادية أو للبقاء بشكل طوعي كفاعلين ومساهمين في مجتمعاتهم.
كما بلغت نسبة كبار السن الذين يواجهون بعض الصعوبات في وظائف الجسم (كبار السن من ذوي الإعاقة)
40.9 %، ونسبة الذين يواجهون صعوبات كبيرة أو لا يمكنهم أداء أي عمل 19 % خلال عام 2023، ونسبة الذين يعانون من مرض الزهايمر 14.4 %.
وفيما يتعلق بالمستفيدين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أشارت الإستراتيجية إلى أن نسبة الذكور المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغت 46.2 % من مجموع كبار السن عام 2021، فيما بلغت نسبة النساء الكبيرات السن 16.7 %.
وأكدت الإستراتيجية أن هناك ارتفاعا في نسبة متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تتدنى عن خط الفقر المطلق(العام)، وتبلغ نسبتهم نحو 70 %، ما يهدد الأمن المالي لكبار السن ويعرضهم للفقر، وفقا للإستراتيجية.
أما فيما يتعلق بمنتفعي برامج صندوق المعونة الوطنية من كبار السن، وثقت الإستراتيجية ما قالت إنه بيانات صندوق المعونة الوطنية لعام 2023، من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد الذي يبلغ عدد الأسر المنتفعة منه 168,148 أسرة، بينما يبلغ عدد الأسر التي يرأسها كبير سن 32,636 أسرة.
أما حول برنامج المعونة المتكررة، فنقلت الإستراتيجية عن الصندوق أن عدد الأسر المنتفعة منه يبلغ 50,643 أسرة، منها 8,183 أسرة يرأسها "كبير سن"، ليصبح مجموع الأسر المنتفعة التي يرأسها "كبير سن" من البرنامجين 40,819 أسرة من مجموع الأسر المنتفعة أي بنسبة 19 % من مجموع الأسر المنتفعة، مع التنويه بأن الصندوق يعكف على دمج البرنامجين في برنامج واحد.
وقالت الإستراتيجية، إن أبرز التحديات التي تواجه كبار السن فيما يتعلق بالأمن المالي، تدنّي قيمة المعونة الشهرية المصروفة من قِبل صندوق المعونة الوطنية إلى ما دون خط الفقر المطلق (العام)، ومعاناة أغلب النساء المُسنات من فقدان الحماية الاجتماعية، وعدم وجود راتب تقاعدي بسبب عدم انخراطهن في سوق العمل سابقاً، مع التأكيد على محدودية فرص العمل أمام كبار السن، ما يحدّ من مصادر دخلهم.
ومن هنا، أدرجت الإستراتيجية حزمة من الإجراءات التي من المقرر أن يعلن عن خطة تنفيذية لتفعيلها، إلا أنها في محور الحماية الاجتماعية اعتبرت أن توفير الدخل الآمن في سن الشيخوخة للجميع من خلال تقديم معاشات تقاعدية غير قائمة على الاشتراكات كمكمّل للمعاشات التقاعدية الأخرى من أولويات التنفيذ، من خلال العمل على شمول عدد ممن هم في سن العمل اليوم في أنظمة التقاعد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة نظم التقاعد على المدى الطويل مثل الحدّ من التقاعد المبكر.
كما أدرجت الإستراتيجية جملة من الإجراءات، من بينها تحفيز الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي ليشمل مزيداً من الفئات الاجتماعية وخاصة النساء ربات المنازل، والعاملين في القطاع الخاص، والقطاع غير الرسمي، والحد من التقاعد المبكر.
وفي سياق ذلك، وضعت الإستراتيجية، تحسين الظروف المعيشية وخفض نسبة الفقر بين كبار السن ضمن الأهداف المتعلقة في هذا المحور، من خلال عدة إجراءات أهمها؛ التأكد من إدراج فئة كبار السن ضمن المستفيدين من برامج صندوق المعونة الوطنية على أساس الحقوق والمساواة، ومواكبة قيمة المعونة الشهرية المصروفة من صندوق المعونة الوطنية لمستوى خط الفقر الوطني، ومراجعة القيمة المقدَّمة لكبار السن وربطها بمعدلات التضخم.
واعتبرت أن تفعيل دور صندوق الزكاة والأوقاف في دعم كبار السن، ودعم المشاريع الإنتاجية التي يمنحها صندوق الزكاة والتي تستخدم لدعم الأسر الفقيرة التي يتواجد فيها كبار السن، وتعزيز مُبادرات المُحسنين بتوجيه أموال الزكاة أو الأوقاف لصالح كبار السن الذين يعانون من الفقر، من بين الإجراءات المقررة للتنفيذ، عدا تحديد موارد مالية مستدامة وتطوير موازنات تستجيب لقضايا كبار السن ورصدها ومراقبتها.
وأدرجت إجراءات حيوية أخرى مثل مناقشة قضايا كبار السن بشكل تشاوري بين الحكومة والمجالس البلدية ومجلس النواب، من أجل تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة من السكان وخاصة القاطنين في المناطق النائية، من بين الإجراءات المطلوبة.
وضمن هدف تعزيز السياسات والمشاريع المحفزة للنشاط الاقتصادي لكبار السن، وضعت الإستراتيجية جملة إجراءات، منها تنفيذ دراسات وأبحاث للخروج بالتوصيات اللازمة لإقرار تعديلات ملائمة على القوانين التي تحول دون انخراط كبار السن في النشاط الاقتصادي وإتاحة فرص التقاعد المرن في كافة المجالات.
كما اعتبرت أن إنشاء قاعدة بيانات حول كفاءات ومهارات كبار السن الراغبين في متابعة نشاطهم التطوعي أو الاقتصادي وإتاحة الوصول إليها، وتصميم برامج تدريبية خاصة لتمكين النساء الكبيرات السن وأسرهن اقتصادياً، ودعم المشاريع الإنتاجية والحرفية لكبار السن وتسويق منتجاتهم، وإصلاح السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية لكبار السن، إضافة إلى متابعة تطبيق نظام العمل المرن رقم 44 لعام 2024 وحصر الفئات العمرية للمستفيدين منه من ضمن الإجراءات المطلوبة.
وعن رؤية الإستراتيجية في تحقيق التحضير للأمن المالي في فترة الشيخوخة، فاشتملت الإجراءات المقرة على تحفيز من هم في سن العمل على الادخار والاستثمار لضمان أمنهم المالي في مرحلة الشيخوخة، وتكثيف الجهود لإدماج المرأة في سوق العمل وفي أنظمة التقاعد، والنظر في تثمين الخدمات الرعائية المقدمة بمعظمها من قبل النساء، إضافة إلى تحفيز مشاركة المرأة وربات المنازل من خلال الاشتراك الاختياري وتطوير برامج عمل تدريبية وورش تثقيفية.
ومن بين الإجراءات أيضا المقرة، اعتماد مقاربة التعلم مدى الحياة، والاستثمار في من هم في سن العمل لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تواكب التطورات في سوق العمل، وتحفيز مشاركة المغتربين الأردنيين في الخارج في مظلة الضمان الاجتماعي الوطنية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الأمن المالي لكبار السن كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعية، وإدخال مفهوم الأمن المالي والادخار ضمن المناهج التعليمية، عدا إيجاد صندوق اختياري لكبار السن لتجميع مدخراتهم في عمر الشباب والاستفادة منها في سن الشيخوخة.

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