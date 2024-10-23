سلسلة غارات عنيفة واندلاع حرائق كبيرة في بيروت

سلسلة غارات عنيفة واندلاع حرائق كبيرة في بيروت
التاريخ
10/23/2024 11:28:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشهد منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأربعاء، غارات عنيفة تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية.
وقال مصدر أمني في بيروت "إن غارة عنيفة استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية وتسببت بتدمير عدد من المباني واندلاع حرائق ضخمة تتمدد في محيط الغارة"، كما سجلت غارات على منطقة حارة حريك ومنطقة الكفاءات في الحدث واندلاع حريق كبير في المكان".
وأضاف المصدر "أن غارة استهدفت مكتب قناة "الميادين" الفضائية في منطقة الجناح الذي كان قد أخلي منذ بدء الأحداث قبل شهر".--(بترا)
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