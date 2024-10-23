سلسلة غارات عنيفة واندلاع حرائق كبيرة في بيروت



وقال مصدر أمني في بيروت "إن غارة عنيفة استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية وتسببت بتدمير عدد من المباني واندلاع حرائق ضخمة تتمدد في محيط الغارة"، كما سجلت غارات على منطقة حارة حريك ومنطقة الكفاءات في الحدث واندلاع حريق كبير في المكان".

وأضاف المصدر "أن غارة استهدفت مكتب قناة "الميادين" الفضائية في منطقة الجناح الذي كان قد أخلي منذ بدء الأحداث قبل شهر".--(بترا)

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