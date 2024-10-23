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الابتكار والمرونة الطريق لحماية سوق التطوير العقاري في ظل التحولات الاقتصادية

10/23/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر الفايز تشهد سوق تطوير العقارات العالمية تقلبات بحسب المنطقة الجغرافية تتراوح ما بين النمو والتراجع، لأسباب عدة يتصدرها عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، التي تنعكس على استقرار السوق وثقة المستثمرين، والتي تضاف إلى التحديات الداخلية، على خلفية التحولات التي سببتها انعطافات الأحداث العالمية والإقليمية على مختلف الصعد في السنوات الأخيرة، إلا أنها تتسم في الشرق الأوسط وأفريقيا بالآفاق المختلطة ما بين تعافي الاستثمار العقاري، والنمو البطيء.
الثابت في هذه المعطيات، أن قطاع العقارات التقليدية يواجه تحديات من أهمها تغير التوجهات الاستثمارية وانخفاض الطلب على المساحات المكتبية ومساحات التجزئة. تقودنا هذه المعطيات لإدراك مدى ضرورة الحفاظ على حيوية السوق في أوقات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، لضمان المرونة الاقتصادية والازدهار على المدى الطويل، خاصة وأن هذه السوق تعزز الاستثمار، كما تعمل كمقياس للقوة الاقتصادية، إلى جانب تأثيرها على مختلف جوانب التنمية.
في الأردن تنامي قطاع التطوير العقاري، من خلال الاعتماد على نماذج التطوير التقليدية التي قد تضعها تداعيات الأحداث السائدة على المحك، ما يتطلب إعادة التفكير في هذه النماذج. ومن هنا، فإن هناك حاجة لتبني نهج لبناء سوق تطوير قادرة على تحمل تباطؤ النمو أو الركود، وبالتالي بناء اقتصاد متين وقادر على التكيّف. يقوم هذا النهج على المرونة المرتكزة على الابتكار، للخروج من عباءة النماذج التقليدية والتوجه لنماذج متعددة الاستخدامات، التي يجب أن لا تتركز داخل العاصمة، كما ينبغي أن تتميز ببنية تحتية ذكية ومستدامة، تدمج التقنيات وممارسات البناء الأخضر، وتوائم متطلبات وتطلعات التركيبة السكانية، عبر إعادة تصور بيئة العمل والتسوق والترفيه والتعافي والمعيشة، وجمعها في مشروع يتميز بهوية واحدة، كذلك، فإن التنويع يعد جزءا من هذا النهج، لقدرته على تخفيف مخاطر تراجع السوق، وابتكار مصادر جديدة لإيرادات تدعم الاستقرار الاقتصادي؛ إذ أن من الأهمية، توسيع آفاق الاستثمار بتحويله نحو القطاعات الناشئة كالخدمات اللوجستية والعقارات السكنية ومرافق الرعاية التي تلبي احتياجات ديموغرافية محددة.
وعلاوةً على ذلك، فإن التشاركية بين القطاعين العام والخاص ضرورية؛ حيث يقع على عاتق الحكومة مسؤولية ودور أساسي في خلق بيئة مؤسسية منظمة تجذب وتحمي المستثمرين، ما يتطلب المزيد من التغييرات الجاذبة للمطورين، والتي تحد من العقبات البيروقراطية، للدفع بمشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات وتعزيز النمو، والتي تقدم الفرصة لتقاسم منافعها، وتعزيز النشاط الاقتصادي وحمايته من الصدمات الخارجية. هذا يتطلب زيادة الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية العامة والداعمة للتطوير العقاري.
ولعل العبدلي يأتي مثالا واقعيا لهذا النهج الإيجابي؛ حيث أنه لم يكن مجرد بناء، إنما نتاج لالتزام راسخ برؤية طويلة الأمد تحقق النمو الاقتصادي، تعتمد على مبادئ الابتكار والاستدامة والتميز والمواءمة الاستراتيجية، وتعكس تطلعات الأردن الحديث برفع جودة ونوعية الحياة، والمساهمة بتعزيز الحيوية الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأخيراً، التقلبات قصيرة الأجل في السوق أمر لا مفر منه، ولكن لا ينبغي لها أن تشتت الانتباه عن الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد وطني مرن ومزدهر، وهذا يتطلب أيضاً الاستثمار المستمر في رأس المال البشري، وتعزيز روح المبادرة، وضمان توجيه السياسات والممارسات نحو التنمية المستدامة.
* رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير

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