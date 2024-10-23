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غزة وسقوط ورقة التوت

10/23/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. زايد حماد غيث


ماتت الإنسانية في غزة وشيع جثمانها في جنازة مهيبة لم يسجل في حضورها أحد، ماتت الإنسانية في غزة أيها السيدات والسادة وفي القلب غصة بلغت عنان السماء.
ماتت الإنسانية والدماء الزكية استراحت من العناء والتهجير والبكاء وانتظار الموت بلا سبب فقط لأنهم في هذا المكان.
في غزة أيها الأفاضل طفلة تبكي وسط الدماء لا تعرف من مات ولكنها تعرف بأن القتل بهذه الطريقة جريمة لا تغتفر.
15 ألف طفل في غزة تم قتل جميع أفراد عائلاتهم ليس لهم سجل مدني وأضحوا الآن غير معروفي النسب وقد يلحقون بركب الإنسانية يوماً ما.
في الجامعة أذكر أنه كانت عدد صفحات مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان تتجاوز 500 صفحة ولا أذكر بأن طالباً واحداً قد رسب في هذه المادة ولكن هذه المادة قد رسبت بجدارة عند أول امتحان لها في غزة.
لا أرى أي مبرر لأي دولة بالعالم أن لا تقدم الدعم الإنساني من الطعام والشراب للأطفال والنساء وكبار السن والعجرة.
كيف لهذا العالم المتحضر أن يتحدث عن الإنسانية وهو لم يقدم حليباً للأطفال الرضع وماء وطعاماً للنساء والشيوخ والمصابين.
غزة بحاجة إلى ألف شاحنة من المواد الغذائية يوميا حسب تصريحات مسؤولين في المنظمة الدولية والاونروا ومنذ بداية الحرب لغاية اليوم وحسب الاحصائيات شبه الرسمية من الأردن ومصر فإن عدد الشاحنات التي دخلت غزة لا تتجاوز 25 ألف شاحنة مع العلم بأن معبر رفح (كرم أبو سالم) مغلق منذ أشهر أي أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة لا تكفي لشهر واحد فقط.
وفي هذه الأثناء ما نزال ننتظر من بعض الدول التي لها مواقف إيجابية أن تقف موقفا كريما ومشرفا والسعي بكل الطاقات لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل والأطفال اليتم والجرحى المصابين والنساء وكبار السن.
اليوم قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بإدخال 50 شاحنة إلى غزة ونـأمل أيضا أن يتم فتح معبر رفح ليصار إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل متتابع.
إن الواجب الإنساني يتطلع إلى تظافر جميع الجهود الإنسانية لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من جميع المنافذ والطرق المتاحة.
يقال إن آدم وحواء عليهما السلام عندما ((طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة)) ليواريا سوءاتهما بعدما أكلا من الشجرة، كانا يستخدمان ورق التوت.. وقد أصبحت عبارة ((سقطت ورقة التوت)) تستخدم لتدل على تعري الباطل وتكشف الحقائق. فهل سقطت ورقة التوت؟!

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